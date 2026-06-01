Elecciones presidenciales 2026: Así fue la celebración de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, tras la victoria en primera vuelta

Abelardo de la Espriella celebró su triunfo electoral en Barranquilla junto a su esposa e hijos y su fórmula vicepresidencial - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella pasó a segunda vuelta tras ganar la primera vuelta de las presidenciales de Colombia este domingo 31 de mayo con 10.351.544 votos, según el boletín número 33 de la Registraduría Nacional.

Mediante el boletín número 33, la entidad reportó que De la Espriella alcanzó 10.351.544 votos, cifra que representa el 43,73% del total. En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda, quien sumó 9.683.549 votos (40,91%), y será su contendiente en la definición presidencial prevista para el 21 de junio.

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Tras la publicación de los datos, Abelardo difundió un video celebrando junto a Restrepo, ambos enfundados en la camiseta de Colombia y rodeados de familiares.

En ese mensaje, expresó: “¡Gracias, José Manuel Restrepo! Te subiste a este barco creyendo, junto a tu familia, que la Patria Milagro es posible".

José Manuel Restrepo acompañó a De la Espriella en la celebración y recibió agradecimientos por su compromiso y lealtad a la campaña - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Entre líneas seguidas, el candidato presidencial agregó: “Gracias por tu lealtad, tu compromiso y por asumir este desafío histórico con valentía y amor por Colombia. Nos restan 21 días para seguir haciendo historia y culminar esta misión que millones de colombianos nos han encomendado. ¡Vamos hasta el final! Firme por la Patria”.

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Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Un reconocimiento a Abelrado de la Espriella por una campaña impecable. Aunque el resultado electoral no fue el esperado, el hecho de superar en votos a Iván Cepeda demuestra que una gran parte del país respalda las ideas de libertad y capitalismo. Usted representa la voz del pueblo”; “Señor Abelardo soy de la nueva generación, un chico joven que quiere que este país salga adelante y puede contar con mi apoyo para que colombia salga adelante, en segunda vuelta la rompemos y hacemos que este país sea como debe ser, el tigre debe continuar y sacar más rayas”; “¡Qué belleza este par de personajes! Eso nos anima a seguir adelante", “Esperemos que cumpla lo que dice y si no mijo te molemos entre todos”; “Firme tigre, vamos a salvar la patria”: fueron algunos de los mensajes.

Por su parte, el mensaje de la fórmula presidencial tras la primera vuelta electoral fue directo. En sus redes sociales, Juan Manuel Restrrepo expresó: “¡Gracias, Colombia! Estamos más listos que NUNCA para seguir defendiendo la patria en segunda vuelta. Con patriotismo y esperanza lo vamos a lograr”.

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La fórmula presidencial se pronunció tras la victora en la primera vuelta de las Elecciones presidenciales 2026 - crédito @jrestrp/X

Primeras palabras tras la victoria

El candidato celebró el resultado en Barranquilla, acompañado de su esposa y sus hijos, según mostraron imágenes compartidas tras el escrutinio. En su primer pronunciamiento público, De la Espriella reiteró el agradecimiento a los más de 10 millones de ciudadanos que apoyaron su proyecto y se sumaron a “la manada”, apodo con el que se identifica en alusión a “El Tigre”.

En respuesta a la pregunta sobre el desarrollo de la jornada electoral, De la Espriella se consolidó como el favorito de la primera vuelta electoral al liderar la votación con una diferencia de más de 600.000 votos frente a su principal adversario.

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El jurista obtuvo más de 10 millones de votos - crédito Registraduría/CampañadeAbelardodelaEspriella

Ahora, la contienda se traslada a la segunda vuelta, donde el país deberá elegir entre las dos opciones más votadas para definir el rumbo político de los próximos años.

De la Espriella utilizó un tono desafiante al asegurar: “En la segunda vuelta derrotaremos a la tiranía y al absolutismo”, y añadió su convicción de que en 21 días “cambiaremos la historia de Colombia para siempre”.

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El candidato enfatizó el carácter de su victoria al describirse y a sus seguidores como “los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y del mismo régimen de Gustavo Petro”.

Concluyó su mensaje con una consigna: “Gracias a Dios, gracias al fervor del pueblo colombiano, y nosotros hoy, más que nunca, estamos firmes por la patria”.

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