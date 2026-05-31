Cabal pidió al Centro Democrático dejar las diferencias y apoyar a De la Espriella: “Hoy la prioridad es defender el legado del presidente Uribe”

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, quiere que su colectividad una fuerzas para garantizar la victoria en segunda vuelta del abogado Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Con un contundente mensaje, con el que buscaría limar asperezas con el que aún sigue siendo su casa política, al menos hasta el final de su periodo legislativo, la senadora María Fernanda Cabal pidió el domingo 31 de mayo, tras los resultados de la primera vuelta presidencial, cerrar filas en el Centro Democrático en apoyo al abogado Abelardo de la Espriella. Lo anterior, tras la contundente victoria del ultraderechista y la derrota de la senadora Paloma Valencia.

En su participación en Semana, medio para el cual fue panelista en la entrega de resultados, Cabal insistió en tender puentes para evitar, a toda costa, la victoria del oficialista Iván Cepeda Castro. “Hoy la prioridad es defender el legado del presidente Uribe”, dijo la congresista opositora, al reclamar que el partido deje atrás sus disputas internas y se concentre en la segunda vuelta, en un pronunciamiento que generó toda clase de reacciones en la escena política.

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La senadora María Fernanda Cabal invitó al expresidente Álvaro Uribe y al Centro Democrático a apoyar a Abelardo de la Espriella - @Abdedelaespriella/X

“Yo le pido a mi partido que aquí tenemos que acompañar a quien va a defender el legado del presidente Uribe. El presidente Uribe ha querido mucho a Abelardo. Que todas esas riñas, esas disputas, queden atrás. No más”, agregó la parlamentaria vallecaucana, al referirse al resultado adverso de su colectividad, de la que se desmarcó en la campaña, y al destacar, de paso, la arrolladora votación del autodenominado “Tigre”, que obtuvo más de 10 millones de votos.

Y frente a lo sucedido por Valencia, Cabal fue implacable. “Fue la gran triunfadora de la consulta y de ahí en adelante fue una cadena de errores a mi juicio. Por intentar capturar personas de otras tendencias, terminaron sacrificando a los propios y para mí en la primera vuelta hay que cuidar las bases, usted las consiente, las contempla, y no es necesario sumar a gente tan distinta por más que suene bonito el discurso de que todos construimos en la diferencia”, indicó.

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En su argumentación, la congresista acotó que hubo diferencias que son irreconciliables, en relación con la alianza con Juan Daniel Oviedo. “Hay diferencias con un socio y usted se tiene que separar. Hay diferencias con las que usted no puede llegar a puntos medios, o gana el uno, o gana el otro.Siento que eso pasó y que empezaron a adherirle personas que terminaron por desdibujar el mensaje del legado del expresidente Uribe, que se lo quedó el candidato Abelardo de la Espriella“.

Las pullas de María Fernanda Cabal a Iván Cepeda: “Les gusta la violencia y la disfrazan de paz”

A su vez, Cabal apuntó contra el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro. “Aquí Cepeda, Petro y estos comunistas que les gusta la violencia y la disfrazan de paz, no pueden seguir gobernando este país”, expresó Cabal, que vinculó el mapa electoral con el control territorial de estructuras ilegales. “Las zonas de violencia de Colombia dominadas por la criminalidad donde matan y desplazan colombianos todos los días, y dígame dónde ganó Cepeda”, afirmó.

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Al ser consultada sobre denuncias de presión armada al votante, Cabal aseguró que hubo coerción en varias regiones. “Pero claro, la gente aterrorizada. Si la gente fuera libre, votaría el voto castigo”, dijo Cabal en su intervención, en la que hizo mención de los castigos económicos y amenazas por no participar o no votar como exigían los grupos ilegales. “Si no votan, les cobran cien bultos de cemento, multas de todo tipo, los desplazan o asesinan. Eso es clarísimo”, añadió.

Así pues, la senadora indicó que este“es el perfecto ejemplo de cómo la criminalidad organizada termina influenciando unas elecciones”. De esta manera, evidenció su posición contraria frente a las políticas de Paz Total del Ejecutivo, que han jugado un papel clave, en su concepto, en el fortalecimiento de las estructuras criminales, como las disidencias de las Farc, con influencia en el sur del país; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

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