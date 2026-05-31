Colombia

Senadores de EE. UU. enviaron mensaje a los colombianos para las elecciones de presidencia: “Han sido cuatro largos años”

Congresistas norteamericanos con raíces latinas enviaron advertencias sobre el impacto internacional de la jornada, con llamados a preservar principios democráticos y a evitar eventos que han pasado en la región

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El 31 de mayo, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. está habilitado el ingreso a las puestos y mesas de votación para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto - crédito Sergio Acero/Reuters
El 31 de mayo, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. está habilitado el ingreso a las puestos y mesas de votación para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto - crédito Sergio Acero/Reuters

Figuras del Congreso de Estados Unidos con raíces latinas dirigieron mensajes a los votantes de Colombia en la víspera de unas elecciones presidenciales cruciales, con lo que marcaron una inusual atención internacional sobre el proceso político. Las declaraciones emitidas en redes sociales reflejaron distintos enfoques y preocupaciones, desde la defensa de la soberanía hasta el rechazo frontal al actual gobierno colombiano.

Tres republicanos estadounidenses de ascendencia latinoamericana —Bernie Moreno (senador de Ohio), María Elvira Salazar (representante de Florida) y Carlos Giménez (representante de Florida)— difundieron mensajes dirigidos al electorado colombiano en medio de la jornada electoral.

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Moreno apeló a la importancia de la legitimidad democrática y la autodeterminación; Salazar hizo fuertes críticas al Gobierno actual e instó al cambio; Giménez advirtió sobre el peligro de la continuidad de gobiernos de izquierda, por lo que utilizó la situación venezolana como advertencia.

Iván Cepeda, Albelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los principales candidatos a ganar la Presidencia de Colombia - crédito X/Colprensa
Iván Cepeda, Albelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los principales candidatos a ganar la Presidencia de Colombia - crédito X/Colprensa

Llamado a respetar la soberanía colombiana

El senador Bernie Moreno, nacido en Colombia y ciudadano estadounidense, expresó un enfoque institucional. Explicó que no participa en los comicios colombianos, pero afirmó por medio de X que “estas son sus elecciones. La solemne decisión de quién liderará Colombia pertenece exclusivamente al pueblo colombiano, a nadie más. Ni a gobiernos ni ciudadanos extranjeros, ni a voces externas, ni a intereses corruptos, ni a criminales dentro o fuera de sus fronteras soberanas”.

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Asimismo, hizo énfasis en la legitimidad democrática y en el principio de igualdad ante las urnas. “Celebro la fortaleza de las instituciones democráticas de Colombia y la vital importancia de unas elecciones libres de intimidación, coacción o cualquier forma de interferencia”, señaló.

Agregó que “cada ciudadano, ya sea de las vibrantes calles de Bogotá, los barrios históricos de Cartagena, las colinas de Antioquia o los confines del Pacífico y la Amazonía, es igual ante las urnas. Su voto tiene el mismo peso, independientemente de su situación económica o procedencia”.

Bernie Moreno aseguró que el mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas - crédito @BernieMoreno/X
Bernie Moreno aseguró que el mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas - crédito @BernieMoreno/X

Recordó la prolongada relación entre Colombia y Estados Unidos: “Durante casi doscientos años, los lazos de amistad, valores compartidos y respeto mutuo entre Estados Unidos y Colombia han perdurado, arraigados en un compromiso común con la libertad y la autodeterminación. Honramos esa alianza perdurable hoy respetando plenamente la soberanía de Colombia y la voluntad de su pueblo”.

Moreno agradeció al Consejo Nacional Electoral (CNE) la invitación para observar la jornada electoral e insistió en la trascendencia de la decisión. “Las decisiones que tomen mañana tendrán un gran peso histórico y moldearán el destino de las generaciones venideras”, resaltó.

Críticas al Gobierno de Gustavo Petro y llamado por el cambio

La congresista María Elvira Salazar adoptó un tono contundente y partidista en su declaración al electorado colombiano. “Colombianos, han sido cuatro largos años. Durante el mandato de Petro, los crímenes y los secuestros se dispararon, la violencia política aumentó, los cultivos de coca crecieron y, por el capricho de Petro de defender a criminales y narcoterroristas, casi sometió al pueblo colombiano a una guerra económica contra Estados Unidos”, denunció la legisladora.

María Elvira Salazar, congresista estadounidense, dijo que "durante el mandato de Petro, los crímenes y los secuestros se dispararon, la violencia política aumentó, los cultivos de coca crecieron y, por el capricho de Petro de defender a criminales y narcoterroristas, casi sometió al pueblo colombiano a una guerra económica contra Estados Unidos" - crédito Maria Elvira Salazar/Prensa

Insistió en que es la oportunidad del momento. “¿La buena noticia? tienen la oportunidad de pasar factura y terminar, de una vez por todas, la era del guerrillero Petro”. Igualmente, manifestó su rechazo al senador Iván Cepeda al afirmar: “Iván Cepeda es Petro #2 y aún más extremista que él”.

De cara al futuro, la congresista instruyó: “Vote por la libertad, vote por una economía más fuerte y, sobre todo, vote por la seguridad y por una alianza con Estados Unidos”.

Expresó además su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella. “Abelardo de la Espriella tiene toda mi confianza y apoyo”, escribió.

Llamado a “salvar a Colombia” de la izquierda

Por su parte, el congresista Carlos Giménez advirtió en un video a los colombianos sobre el riesgo de perpetuar proyectos políticos de izquierda.

“Tienen que salvar a Colombia de los izquierdistas que hoy tienen control de su país. Que no le pase a Colombia lo mismo que le pasó a Venezuela”, expresó. Giménez remarcó la importancia de acudir a las urnas. “Es muy importante que ustedes salgan a votar”, dijo, en alusión a la movilización ciudadana.

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