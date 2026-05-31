Colombia

Dos jurados llegaron borrachos a los puestos de votación en Antioquia, ahora enfrentan una millonaria sanción

Los implicados podrían enfrentar sanciones económicas y disciplinarias al haberse identificado la irregularidad en operativos de control, mientras continuaron las votaciones bajo estricta ley seca en el departamento

Guardar
Google icon
Dos jurados de votación fueron retirados en Antioquia por presentarse en estado de embriaguez durante la jornada electoral presidencial de 2026 - crédito Visuales IA
Dos jurados de votación fueron retirados en Antioquia por presentarse en estado de embriaguez durante la jornada electoral presidencial de 2026 - crédito Visuales IA

Un hecho inusual marcó la jornada electoral en Antioquia el domingo: dos jurados fueron retirados de sus puestos tras ser detectados en estado de embriaguez en Medellín y Copacabana.

Las autoridades confirmaron que ambos se exponen a sanciones económicas de hasta $20 millones y posibles procesos disciplinarios. El episodio ocurrió durante la apertura de urnas de la primera vuelta presidencial de 2026, en medio de estrictos controles y bajo la vigencia de la ley seca en todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD

Retiro inmediato y protocolo ante la irregularidad

De acuerdo con información oficial, los jurados identificados en estado de alicoramiento formaban parte de los más de 114.000 ciudadanos asignados en el departamento para garantizar la transparencia de los comicios.

La irregularidad fue detectada tras un barrido de inspección en los diez municipios que conforman el área metropolitana de Medellín. En ambos casos, los implicados fueron apartados de sus funciones para evitar cualquier alteración en el desarrollo normal de la elección.

PUBLICIDAD

Empleados públicos y privados acceden a descansos tras participar como jurados o votantes en las elecciones, conforme al Código Electoral y la Ley 403 de 1997 - crédito @moeuecolombia26/X
La irregularidad se detectó en Medellín y Copacabana durante la apertura de urnas, bajo estrictos controles y ley seca vigente en todo el país - crédito @moeuecolombia26/X

Las autoridades explicaron que la decisión respondió a los protocolos establecidos para garantizar la integridad del proceso. Según indicó la Registraduría Nacional del Estado Civil, la función de jurado es de forzosa aceptación y sólo justificaciones debidamente documentadas, como enfermedad grave o fuerza mayor, permiten excusarse legalmente.

La presencia de jurados bajo efectos del alcohol atenta contra los estándares mínimos exigidos para custodiar urnas, verificar identidad de votantes y participar en el conteo inicial de los sufragios.

La sanción para los implicados puede llegar a los diez salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a unos $20 millones. Si alguno de los retirados es funcionario público, el proceso disciplinario se suma a la multa.

Ley seca y controles reforzados en la región

Las autoridades en Antioquia confirmaron que los jurados sorprendidos bajo efectos del alcohol enfrentan sanciones de hasta $20 millones y posibles procesos disciplinarios - crédito Reuters
Las autoridades en Antioquia confirmaron que los jurados sorprendidos bajo efectos del alcohol enfrentan sanciones de hasta $20 millones y posibles procesos disciplinarios - crédito Reuters

La jornada electoral en Antioquia se desarrolló bajo la vigencia de la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas hasta el mediodía del lunes 1 de junio.

De acuerdo con el comandante de la Regional 6 de la Policía Nacional, general Yesid Bello Cubides, más de 6.000 uniformados fueron desplegados en los 125 municipios del departamento para vigilar 1.280 puestos de votación. Además, se activó un Puesto de Mando Unificado para el monitoreo permanente de la situación.

“Más de seis mil policías están dispuestos para los 125 municipios, para más de 1.280 puestos de votación”, indicó el oficial.

Fuentes oficiales confirmaron que, salvo esta novedad, la jornada electoral continuó con normalidad y no se registraron alteraciones graves de orden público en la región. La logística incluyó la instalación de 15.801 mesas para atender a más de cinco millones y medio de ciudadanos habilitados para votar.

Sanciones y antecedentes legales

El operativo electoral en Bogotá abarca 1.083 puestos de votación y 18.156 mesas para garantizar la jornada - crédito Alcaldía de Bogotá
Los jurados implicados formaban parte de los más de 114.000 ciudadanos asignados para garantizar la transparencia de las elecciones en Antioquia - crédito Alcaldía de Bogotá

El hecho de que jurados de votación incumplan sus obligaciones puede ser considerado como inasistencia o incumplimiento injustificado. En ese caso, la sanción para ciudadanos particulares alcanza hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para servidores públicos, además de la multa, existe la posibilidad de apertura del proceso disciplinario.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los implicados ni el nivel de alicoramiento. Tampoco se ha informado si las sanciones ya fueron formalizadas o si el caso sigue en etapa de revisión. La Registraduría enfatiza la obligatoriedad de cumplir la designación, salvo causas mayores debidamente soportadas.

Este episodio resalta que la transparencia y confianza en el proceso electoral dependen, en buena parte, del correcto actuar de los encargados de velar por la legalidad del voto. La jornada electoral en Antioquia sigue bajo supervisión de los organismos responsables, quienes mantienen activos los mecanismos de control y seguridad para garantizar el desarrollo adecuado del certamen.

Temas Relacionados

Jurados de votación borrachosAntioquiaElecciones presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026Registraduría Nacional del Estado CivilColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones en Antioquia EN VIVO: Abelardo de la Espriella duplica a Iván Cepeda

La asistencia de los sufragantes a los puestos de votación se desarrolló sin contratiempos en el Valle de Aburrá. El expresidente Uribe votó a favor de Paloma Valencia

Elecciones en Antioquia EN VIVO: Abelardo de la Espriella duplica a Iván Cepeda

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: Abelardo de la Espriella supera a Iván Cepeda y se ubica temporalmente en primer lugar

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2026-2030

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: Abelardo de la Espriella supera a Iván Cepeda y se ubica temporalmente en primer lugar

La Registraduría le salió al paso a las noticias falsas hechas con IA en la jornada electoral: “No caigas en la desinformación”

Las redes sociales se llenaron de mensajes que denuncian un supuesto fraude electoral tras el cierre de las urnas, lo que fue rechazado por la entidad

La Registraduría le salió al paso a las noticias falsas hechas con IA en la jornada electoral: “No caigas en la desinformación”

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, volvió a lanzar un enigmático mensaje que apuntaría a Euclides Torres: “Ojo con el software de...”

Estos comentarios de la expareja sentimental del exjefe de Estado expondrían las dudas que persistirían en torno al financiamiento de las movilizaciones masivas en plazas clave para el progresismo en Barranquilla y otras ciudades del norte del país

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, volvió a lanzar un enigmático mensaje que apuntaría a Euclides Torres: “Ojo con el software de...”

Elecciones presidenciales EN VIVO desde la costa Caribe, hoy 31 de mayo: urnas quedan cerradas e inicia el preconteo de votos

En esta región del país hay más de de 8 millones de personas habilitadas para votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Elecciones presidenciales EN VIVO desde la costa Caribe, hoy 31 de mayo: urnas quedan cerradas e inicia el preconteo de votos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Deportes

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla