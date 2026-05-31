Colombia

Juan José Lafaurie habló de su ‘venganza’ en las elecciones por la traición a su mamá, María Fernanda Cabal: “Esto apenas comienza”

El hijo de la senadora afirmó que su voto fue para Abelardo de la Espriella, tras considerar que dentro del Centro Democrático hubo una “traición” hacia su madre durante las elecciones internas del uribismo

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Juan José Lafaurie habló del voto electoral sobre la 'traición' a su mamá, la senadora María Fernanda Cabal - crédito @juanjoselafaurie/TikTok

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 reordenaron el tablero político en la derecha colombiana y abrieron una nueva etapa de tensiones internas. Abelardo de la Espriella obtuvo la victoria en primera vuelta y aseguró su paso a una segunda ronda frente a Iván Cepeda, hecho que marcó un giro inesperado en la contienda y encendió lecturas dentro de los sectores conservadores.

El resultado dejó una huella inmediata en el uribismo; la candidatura de Paloma Valencia no superó el 6% de los votos, cifra que profundizó la sensación de derrota dentro de ese bloque político. Las cifras alimentaron cuestionamientos sobre el rumbo de la colectividad y su capacidad de mantener cohesión en medio de la disputa electoral.

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A ese panorama se sumó la fractura interna del Centro Democrático, pues la elección de Paloma Valencia como carta presidencial del partido abrió una división que derivó en la salida política de María Fernanda Cabal, que expresó respaldo general a quien resultara ganador entre las precandidatas internas. La decisión interna terminó por consolidar una ruptura que ya mostraba señales entre sectores del uribismo.

- crédito Paloma Valencia/Facebook
La votación de Paloma Valencia, inferior al 6%, profundizó la crisis interna en el Centro Democrático - crédito Paloma Valencia/Facebook

Voto de venganza desde la familia Lafaurie Cabal

En ese escenario apareció Juan José Lafaurie, hijo menor de María Fernanda Cabal, que movió la conversación digital con una intervención pública tras los comicios. En un video difundido en TikTok junto a su madre, afirmó que su voto fue para Abelardo de la Espriella.

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Allí cuestionó directamente la postura electoral de María Fernanda Cabal, aunque ella evitó responder de forma explícita sobre su preferencia en las urnas. Diversos indicios políticos ubicaron su apoyo en el llamado “Tigre”, en referencia a De la Espriella, en detrimento de Paloma Valencia y del uribismo tradicional.

El joven sostuvo que su decisión electoral coincidió con la recepción de propuestas impulsadas por Cabal en otros momentos, iniciativas que, según su planteamiento, no recibieron eco dentro del partido. En ese intercambio, el voto apareció como una señal de castigo político que él mismo vinculó con una respuesta frente a decisiones internas que consideró desacertadas.

Juan José Lafaurie, hijo menor de la senadora María Fernanda Cabal, mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito Juan José Lafaurie/Facebook - @delaespriella_style/Instagram
Juan José Lafaurie, hijo menor de la senadora María Fernanda Cabal, mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito Juan José Lafaurie/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

La discusión tomó mayor alcance cuando Juan José Lafaurie publicó un mensaje en su cuenta en la red social X, donde atribuyó los resultados a lo que calificó como una traición a las bases del movimiento.

En su publicación escribió: “Los frutos del árbol envenenado. Desconocieron a las bases, robaron a María Fernanda y pretendieron imponer una agenda ajena a los principios del partido”.

“Y esto apenas comienza. La militancia tiene derecho a conocer qué pasó, cómo pasó y quiénes fueron los responsables. Estamos en eso. Comenzando por el cobarde de Vallejo”, publicó el abogado.

Las palabras del joven concentraron la atención en el pulso interno del uribismo y en las fracturas que dejó el proceso electoral. Su mensaje instaló una narrativa de ruptura que vinculó directamente el resultado de las urnas con decisiones previas dentro de la colectividad, mientras la segunda vuelta presidencial empieza a reorganizar alianzas y tensiones en la derecha colombiana.

Juan José Lafaurie habló de una supuesta traición a las bases del movimiento político que representó su mamá, la senadora María Fernanda Cabal - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie habló de una supuesta traición a las bases del movimiento político que representó su mamá, la senadora María Fernanda Cabal - crédito @LafaurieCabal/X

Cabe destacar que Abelardo de la Espriella enfrentará en la segunda vuelta a la izquierda representada por Iván Cepeda, corriente política de la que María Fernanda Cabal es abiertamente opositora. El aspirante de la derecha logró imponerse en la primera vuelta electoral, pero ahora deberá consolidar ese resultado en la jornada prevista para el 21 de junio de 2026.

El panorama posterior a los comicios deja una disputa marcada entre dos visiones ideológicas opuestas. De un lado, el bloque progresista que impulsa la candidatura de Cepeda; del otro, el sector conservador encabezado por De la Espriella, que busca mantener la ventaja obtenida en la primera fase de la contienda.

La definición presidencial queda abierta a una nueva medición de fuerzas, donde la suma de apoyos y la capacidad de ampliar su base electoral serán determinantes.

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