Colombia

Cambio Radical se la juega con Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial: “Las urnas hablaron”

El partido de derecha afirmó que, tras la experiencia de los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, tomó la decisión de respaldar al “Tigre” en las elecciones del 21 de junio

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Hombre con barba en traje azul, camisa blanca, y pin de bandera colombiana, posando frente a un fondo repetido con los logos de Cambio Radical.
Cambio Radical anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El tablero político de la segunda vuelta presidencial sumó este domingo un movimiento de alto peso institucional. Cambio Radical anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella, decisión que reconfiguró las alineaciones dentro de la contienda y marcó una postura definida de cara a la definición electoral.

El pronunciamiento llegó mediante un comunicado oficial en el que la colectividad fijó posición frente al resultado de la primera jornada de votación. El mensaje incluyó una lectura política del comportamiento electoral, además de una definición explícita sobre el rumbo que asumirá el partido en la fase final del proceso.

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La decisión se conoció luego de una jornada electoral cerrada, en la que Abelardo de la Espriella lideró el conteo con el 43,72 % de los votos, mientras Iván Cepeda alcanzó el 40,92 %. La estrecha distancia entre ambos consolidó una de las contiendas más reñidas de los últimos años y dejó sin posibilidad de avance a los demás candidatos, cuando el escrutinio llegó al 99,3% de las mesas.

Abelardo de la Espriella tomó ventaja en las elecciones presidenciales al ganar en primera vuelta - crédito Sergio Acero/Reuters
Abelardo de la Espriella tomó ventaja en las elecciones presidenciales al ganar en primera vuelta - crédito Sergio Acero/Reuters

El comunicado del partido, que presidió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que murió el 8 de mayo, abrió con una referencia directa a la jornada electoral: “Desde el Partido Cambio Radical celebramos la decisión tomada por los colombianos en democracia y el mensaje claro y contundente que millones de ciudadanos expresaron en las urnas este domingo”.

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Lectura política del partido Cambio Radical tras las elecciones de primera vuelta

“Para nuestra colectividad, el resultado en las urnas es la mejor expresión del sentimiento de millones de colombianos cansados de la corrupción, el desgobierno, la improvisación y las falsas promesas del Gobierno Petro. Los ciudadanos dejaron claro su rechazo al deterioro de la seguridad, a la incertidumbre económica, a la falta de autoridad y a un Gobierno que ha dividido al país mientras millones de familias sienten frustración y preocupación frente al futuro de Colombia”, se lee en el comunicado.

El partido también reconoció el avance del aspirante que pasó a la segunda vuelta: “Felicitamos al doctor Abelardo de la Espriella por el importante respaldo ciudadano obtenido, que hoy le permite avanzar a la segunda vuelta presidencial”.

El Partido Cambio Radical anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial, tras conocerse los resultados de la primera jornada electoral - crédito @PCambioRadical/X
El Partido Cambio Radical anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial, tras conocerse los resultados de la primera jornada electoral - crédito @PCambioRadical/X

El documento añadió una lectura sobre el significado político de los resultados: “Consideramos que las urnas hablaron y evidenciaron que existe una mayoría de colombianos que quiere recuperar el rumbo del país, fortalecer las instituciones, reactivar la economía, generar empleo y devolverle la esperanza a Colombia”.

En otro aparte, la colectividad incluyó un reconocimiento a la aspirante del uribismo, del Centro Democrático: “Felicitamos a Paloma Valencia; su resultado refleja un importante respaldo de un sector de ciudadanos comprometidos con la defensa de la democracia, la institucionalidad y el futuro del país”.

“Envío un mensaje clarísimo de unidad a todos los dirigentes que hoy se encuentran en la oposición o que comparten nuestras preocupaciones. Tenemos que llegar unidos, con una candidatura única, a la Presidencia de la República”, se lee en el comunicado.

La colectividad fijó posición mediante un comunicado oficial en el que expuso su lectura del escenario político y del comportamiento del electorado - crédito @PCambioRadical/X
La colectividad fijó posición mediante un comunicado oficial en el que expuso su lectura del escenario político y del comportamiento del electorado - crédito @PCambioRadical/X

Ese llamado marcó la línea que siguió la colectividad en su decisión final. Cambio Radical oficializó su apoyo a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial y vinculó esa determinación a la necesidad de cohesión entre sectores que comparten una postura crítica frente al Gobierno.

“Con el objetivo de evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro, anunciamos nuestro total respaldo y apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, añadió el partido en su publicación en su cuenta de X.

La decisión de Cambio Radical deja en evidencia un reacomodo de fuerzas en el escenario electoral, donde los apoyos partidistas comienzan a perfilar el pulso definitivo entre las candidaturas que avanzan a la segunda vuelta, programada para el 21 de junio de 2026.

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