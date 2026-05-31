Paloma Valencia confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial: esto dijo

Con el 99,85% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026.
Por este motivo, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, que quedó en tercer lugar en los comicios del domingo 31 de mayo de 2026, anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella.
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“De manera personal anuncio que apoyaré a Abelardo de la Espriella”, indicó la ahora excandidata presidencial.
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