Colombia

Álvaro Uribe también adhirió a Abelardo de la Espriella: “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en la sucursal del chavismo”

En su pronunciamiento, el exmandatario dejó en claro que su decisión hace parte de un compromiso previo con el abogado ultraderechista y llamó a votar por él, al destacar la importancia de liderar “la defensa de la Constitución y de las libertades”

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De manera casi que inmediata y en lo que sería una decisión en bloque de los miembros del Centro Democrático, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez anunció en la tarde del domingo 31 de mayo de 2026, tras los sorpresivos resultados de la primera vuelta, su respaldo al abogado Abelardo de la Espriella. Además, pidió votar por él, al advertir que “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en la sucursal del chavismo”.

En un mensaje en sus redes sociales, posterior al reconocimiento de la derrota de la senadora Paloma Valencia, su candidata en primera vuelta, Uribe Vélez fue claro. “Hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades”, indicó el ex jefe de Estado, al punto de destacar las cualidades de la congresista caucana. “Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia”, agregó el exmandatario en sus afirmaciones.

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El expresidente Álvaro Uribe reconoció la derrota de su candidata, pero confirmó su intención de apoyar al abogado de ultraderecha - crédito Juan David Duque/REUTERS
El expresidente Álvaro Uribe reconoció la derrota de su candidata, pero confirmó su intención de apoyar al abogado de ultraderecha - crédito Juan David Duque/REUTERS

El compromiso de Uribe con De la Espriella: “Pedimos que se vote por él y por Colombia”

A su vez, Uribe planteó su adhesión como el cumplimiento de un compromiso con el país. “Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia”, refirió Uribe. En esa línea, enumeró los ejes que, según dijo, sustentan el apoyo al ultraderechista, como “la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”.

De la misma manera, en su puntual publicación en las plataformas digitales, Uribe Vélez vinculó su llamado electoral con un rechazo al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, a los que mencionó de manera particular. “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda”, acotó el expresidente, que no dudó en tomar de forma rápida partido hacia la propuesta que mejor lo representaría.

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En su pronunciamiento, también cuestionó un eventual escenario presidencial asociado al senador oficialista y lo relacionó con organizaciones armadas. “Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas”, indicó Uribe, que cerró su postura con una instrucción directa. “Elijamos Presidente al Dr. Abelardo De La Espriella”, puntualizó el exmandatario, que dejó claras las instrucciones para sus copartidarios.

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