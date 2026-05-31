Colombia

Video que muestra el momento de tensión que vivió Sandra Ramírez, viuda de ‘Tirofijo’, durante las presidenciales: “¡Fuera!”

Un incidente registrado en la Imprenta Nacional generó tensión durante la jornada electoral, cuando varios asistentes manifestaron su descontento por la participación de la exguerrillera que exhibió públicamente su elección en la urna

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Un grupo de ciudadanos expresó su inconformidad por la intervención de la exintegrante de las Farc, quien acudió a ejercer su derecho al sufragio en el centro de la capital, generando un ambiente de incertidumbre - crédito X

En la jornada electoral del domingo 31 de mayo, un video registró el momento de tensión que enfrentó la exguerrillera Sandra Ramírez, viuda de alias Manuel Marulanda Vélez (“Tirofijo”) y actual integrante del Partido Comunes, al acudir a votar en Bogotá.

La escena, difundida ampliamente en diferentes plataformas digitales, expuso el clima de rechazo y protesta que se vivió en el puesto de la Imprenta Nacional, cuando parte de los presentes increpó a la ahora congresista.

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Un episodio marcado por gritos y reclamos en la Imprenta Nacional

De acuerdo con el video viral, Sandra Ramírez arribó en horas de la mañana a la mesa 8 del puesto de votación de la Imprenta Nacional, en el centro de la capital colombiana. Su presencia fue respondida de inmediato por un grupo de ciudadanos que, entre gritos de “que se vaya, fuera, fuera”, manifestaron su inconformidad con la participación política de la excombatiente.

Testigos del hecho narraron que la llegada de la exintegrante de las Farc generó un ambiente de incomodidad visible en el recinto. La situación se tornó aún más tensa cuando varias personas aseguraron que la congresista mostró su voto en público, acción que la normatividad prohíbe dentro de los recintos electorales.

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El video de Sandra Ramírez, exguerrillera y viuda de 'Tirofijo', generó tensión e incomodidad durante su votación en Bogotá - crédito Colprensa; X
El video de Sandra Ramírez, exguerrillera y viuda de 'Tirofijo', generó tensión e incomodidad durante su votación en Bogotá - crédito Colprensa; X

Un presunto voto anulado y la intervención de las autoridades

El acto de mostrar el sentido del voto motivó reclamos inmediatos de los asistentes. Integrantes de las autoridades electorales intervinieron para calmar la situación y garantizar la continuidad del proceso electoral.

El voto de Ramírez, al parecer, habría sido declarado nulo y depositado en la bolsa destinada a sufragios anulados, aunque hasta el cierre de esta nota no se conoce un pronunciamiento oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La presencia de las autoridades evitó que el incidente escalara, pero el hecho fue ampliamente comentado durante la jornada y generó debate sobre las reglas y garantías del proceso democrático en el país.

La versión de Sandra Ramírez: “Mostrar mi voto no es delito”

Sandra Ramírez defendió su actuar en redes sociales y exigió la rectificación de noticias sobre la supuesta anulación de su voto - crédito @SandraComunes / X
Sandra Ramírez defendió su actuar en redes sociales y exigió la rectificación de noticias sobre la supuesta anulación de su voto - crédito @SandraComunes / X

Horas después del incidente, Sandra Ramírez recurrió a su cuenta de X para rechazar lo ocurrido y defender su actuación. En su mensaje, la mujer afirmó: “Mostrar mi voto NO ES UN DELITO, aunque es secreto, cada quien es libre de mostrar su apoyo. Señores @NoticiasCaracol, les exijo corregir las acostumbradas informaciones inexactas y erróneas, mi voto no fue anulado, ejercí mi derecho a pesar de las presiones indebidas y estigmatizantes de campañas contrarias, que valga decirlo, eso sí es un delito. Mostrar mi voto no es delito, es mi derecho y una decisión autónoma de revelarlo. Aquí les dejo mi certificado de votación”.

El comunicado, acompañado de una imagen del certificado, buscó aclarar versiones que circularon en redes y medios.

De acuerdo con la exguerrillera, la presión y el estigma de campañas opositoras afectarron el ejercicio político de los miembros del Partido Comunes y pidió a los medios rectificar la información sobre la supuesta anulación del voto.

El presunto voto anulado de Sandra Ramírez intensificó el debate sobre las reglas y garantías del proceso democrático colombiano - crédito @SandraComunes / X
El presunto voto anulado de Sandra Ramírez intensificó el debate sobre las reglas y garantías del proceso democrático colombiano - crédito @SandraComunes / X

Contexto: trayectoria política y controversias

Sandra Ramírez, conocida también como “Griselda Lobo”, fue compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, líder histórico de las Farc. Tras la firma del acuerdo de paz y la conversión del grupo en partido político, Ramírez se integró al Congreso como representante del Partido Comunes. En las elecciones legislativas del 8 de marzo no logró los votos necesarios para renovar su curul, pero mantiene un perfil activo en la política nacional.

La presencia de figuras asociadas a las extintas Farc continúa generando reacciones divididas en el electorado colombiano. Este episodio refleja la complejidad del proceso de reincorporación política y los retos de convivencia democrática en el país.

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