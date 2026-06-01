Colombia

El Ideam advirtió sobre lluvias intensas tras la jornada electoral: Gobierno emitió recomendaciones ante incremento de precipitaciones

El más reciente informe meteorológico alertó sobre condiciones inestables en numerosas zonas de Colombia, lo que podría impactar la movilidad y la seguridad durante el regreso a casa luego de las elecciones presidenciales

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Las autoridades piden atención a las alertas meteorológicas, especialmente en Magdalena, Córdoba, Chocó, Antioquia, y grandes urbes como Bogotá y Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades piden atención a las alertas meteorológicas, especialmente en Magdalena, Córdoba, Chocó, Antioquia, y grandes urbes como Bogotá y Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia vivió el domingo 31 de mayo una jornada electoral histórica y tranquila, en la que más de 23,6 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al voto para elegir presidente y vicepresidente de la República.

El balance de seguridad y democracia fue positivo. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no se registraron eventos de alteración al orden público y las fuerzas del orden realizaron más de 90 capturas en el marco del dispositivo nacional de protección al certamen democrático. Tras el anuncio oficial de una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el país se prepara para una nueva cita con las urnas, pero también para una noche marcada por condiciones meteorológicas variables.

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Pronóstico del clima para la noche del 31 de mayo: lluvias en varias regiones

De acuerdo con el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la noche del domingo estará caracterizada por abundante nubosidad y precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Las autoridades ambientales llaman a la ciudadanía a mantenerse informada y a tomar precauciones ante el incremento de lluvias en distintas zonas.

El Ideam advirtió lluvias y abundante nubosidad en gran parte del país para la noche electoral, especialmente en regiones del centro, sur y noroccidente - crédito Ideam/X
El Ideam advirtió lluvias y abundante nubosidad en gran parte del país para la noche electoral, especialmente en regiones del centro, sur y noroccidente - crédito Ideam/X

Durante las horas previas al cierre de la jornada electoral, se han registrado:

  • Nubosidad significativa hacia el centro, sur y noroccidente del país.
  • Precipitaciones intensas, acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas, especialmente en Magdalena, Córdoba, norte de Sucre, sur de Bolívar, Cesar, Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
  • Lluvias de menor intensidad en Norte de Santander, Arauca, suroccidente de Vichada, norte del Valle del Cauca y Cauca, Nariño, Huila, Guaviare y sur de Vaupés.
  • Condiciones de tiempo seco en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Detalle regional del pronóstico nocturno

Para la noche del 31 de mayo, el Ideam prevé:

  • Región Caribe: lluvias ligeras a moderadas, principalmente en el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba.
  • Región Andina: precipitaciones moderadas a localmente fuertes en el sur de Santander y norte de Boyacá. Lluvias sectorizadas de intensidad leve a moderada en Antioquia, Caldas, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.
  • Región Orinoquía: probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en Casanare y Meta.
  • Región Pacífica: lluvias ligeras a moderadas en el oriente de Chocó, norte del Valle del Cauca y occidente de Nariño.
  • Región Amazonía: precipitaciones de mayor intensidad previstas al suroccidente de Guaviare, sur de Caquetá y Putumayo, así como en diversos sectores de Amazonas.
  • Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: se esperan condiciones secas, con cielo entre ligera y parcialmente nublado.
Las precipitaciones intensas, acompañadas de descargas eléctricas, afectaron departamentos como Magdalena, Bolívar, Cesar, Antioquia, Caldas y Amazonas - crédito Ideam/X
Las precipitaciones intensas, acompañadas de descargas eléctricas, afectaron departamentos como Magdalena, Bolívar, Cesar, Antioquia, Caldas y Amazonas - crédito Ideam/X

En los principales centros urbanos, como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Villavicencio, se recomienda precaución por la posibilidad de lluvias intermitentes en la noche y la madrugada, que pueden afectar la movilidad y la seguridad en el retorno a casa tras los comicios.

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Recomendaciones para la ciudadanía ante las lluvias

El Ideam y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo recomendaron:

  • Atender las alertas y recomendaciones de las autoridades ambientales y de emergencia.
  • Evitar caminatas al aire libre durante lluvias intensas y no cruzar calles inundadas.
  • Conducir con precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.
  • Mantenerse alejado de ríos, arroyos y cuerpos de agua que puedan desbordarse.
  • Asegurar techos, tejas y objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Disponer correctamente los residuos sólidos para evitar taponamientos de alcantarillado.
  • Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro en zonas propensas a inundaciones.
  • Reportar a las autoridades locales cualquier señal de riesgo estructural en viviendas, puentes y vías.
  • Conservar y proteger áreas naturales, que amortiguan los efectos de crecientes y desbordamientos.
Vista en picado de un indigente cubierto con una manta en una calle mojada de Bogotá bajo la lluvia, con una figura con capucha y dos armas en la distancia.
Los principales centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Villavicencio presentan riesgo de lluvias intermitentes y afectaciones en la movilidad tras las elecciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, para información actualizada sobre el pronóstico del tiempo y alertas hidrometeorológicas vigentes, el Ideam recomienda consultar regularmente el siguiente enlace: https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines.

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