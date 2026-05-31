Diana Ángel destacó el avance de la izquierda tras las elecciones: “Hace 4 años sacamos 8 millones de votos, hoy estamos haciendo historia”

La actriz Diana Ángel, reconocida por su papel en 'Francisco el Matemático', celebró el avance de la izquierda en Colombia en redes sociales - crédito @dianangel01/IG

Tras el anuncio oficial de una segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, que dejó como resultado más de 9,6 millones de votos para Cepeda y 10,3 millones para De la Espriella, las reacciones de personalidades públicas y figuras del entretenimiento colombiano no se hicieron esperar, especialmente entre quienes han respaldado abiertamente la continuidad del proyecto progresista en el país.

Una de las voces más destacadas fue la de la actriz Diana Ángel, recordada por su papel de Gabriela en la serie “Francisco el Matemático”, que utilizó sus redes sociales para expresar el entusiasmo y reconocimiento al avance de las fuerzas de izquierda en Colombia.

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“Hace 4 años sacamos 8 millones de votos, hoy estamos haciendo historia con el crecimiento del progresismo y la izquierda y en primera vuelta, ya llevamos más de 9 millones de votos a esta hora. La izquierda tiene una fuerza enorme. Seguimos en la contienda!.. @IvanCepedaCast”, publicó la artista, subrayando el crecimiento significativo del electorado progresista desde el último ciclo electoral.

Diana Ángel subrayó el crecimiento de la izquierda, destacando que hace cuatro años obtuvieron 8 millones de votos y ahora superan los 9 millones - crédito redes sociales/X

El mensaje de Diana Ángel reflejó el sentir de sectores sociales y culturales que han acompañado el proceso de transformación política en el país y que ven en el resultado de la primera vuelta una consolidación de la izquierda como fuerza determinante en el panorama nacional. La actriz enfatizó la importancia de la participación ciudadana y la movilización social, destacando el “hito histórico” que representa el nuevo caudal electoral alcanzado por el progresismo en Colombia.

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Diana Ángel negó tener planeado irse del país si gana Abelardo de la Espriella

El 9 de mayo de 2026, la artista negó de manera enfática las versiones que circularon en algunos medios y plataformas digitales, según las cuales ella dejaría Colombia si De la Espriella llega a la presidencia.

A través de una publicación en su cuenta de X, Ángel desmintió la veracidad de la noticia y cuestionó el origen de esa afirmación. “Yo no he podido entender de dónde sacaron esta historia. Ya lo he dicho varias veces: No me fui cuando Uribe, no me fui cuando Duque me perfiló, no me he ido con los vetos, no me he ido nunca, nunca me voy a ir y mucho menos me iría, si algo así pasara!”, expresó la actriz, recalcando su decisión de permanecer en el país sin importar el gobierno de turno.

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La actriz recalcó su decisión de permanecer en el país sin importar el gobierno de turno - crédito @dianangel01/Instagram

Diana Ángel destacó que ha enfrentado otros periodos presidenciales con los que no ha estado de acuerdo, haciendo referencia a las administraciones de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez. Aseguró que, aunque no comparte la visión ni las políticas de estos mandatarios, nunca consideró abandonar Colombia y, por el contrario, optó siempre por quedarse y enfrentar las circunstancias.

En el contexto de la posible victoria de Abelardo de la Espriella, la actriz fue clara: “Si algo así pasara, permaneceré en Colombia, enfrentando lo que considero sería un desastre. Seguro muchos desafíos en contra de la ultraderecha nos dará y hay que estar aquí, ahí sí, “firme por la patria”, pero para combatir lo que se nos vendría. El Dios suyo quiera que no”, sentenció.

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La artista también reiteró su respaldo al candidato progresista Iván Cepeda y al proyecto político del Pacto Histórico. Para Ángel, el avance del progresismo ha marcado un antes y un después en la historia política del país, y es fundamental mantenerse firme para que el cambio continúe.

La actriz Diana Ángel aseguró que no se irá del país si gana Abelardo de la Espriella - crédito @DianAngel01/X

En ese contexto, Diana Ángel reiteró su compromiso con la política nacional, la defensa de sus convicciones y su respaldo a Iván Cepeda para la segunda vuelta, subrayando que mantendrá su participación activa y su voz en el debate público, independientemente de los resultados electorales o el partido que asuma el gobierno.

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