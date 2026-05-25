Colombia

Elecciones 2026: más de 6 millones de personas habilitadas para votar en Bogotá en primera vuelta presidencial

La Registraduría reportó una estructura electoral de 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas, dispuestas en las distintas localidades de la capital. Del total de ciudadanos, 3.201.571 son mujeres y 2.875.028 son hombres, según el censo oficial para la jornada del 31 de mayo

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La capital contará con 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas para la jornada electoral del 31 de mayo de 2026. - crédito Sergio Acero/Colprensa
La capital contará con 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas para la jornada electoral del 31 de mayo de 2026. - crédito Sergio Acero/Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo de 2026, para el periodo constitucional 2026-2030.

Del total del censo electoral, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 120.527 mesas de votación, distribuidas en 13.742 puestos a nivel nacional y en el exterior.

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En el territorio colombiano, 40.007.312 ciudadanos están habilitados para sufragar, mientras que en el exterior lo harán 1.414.661 colombianos, distribuidos en 67 países.

Bogotá concentra más de 6 millones de votantes habilitados

En la Bogotá, el censo electoral asciende a 6.076.599 personas habilitadas para votar, de las cuales 3.201.571 son mujeres y 2.875.028 son hombres.

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En la capital se instalarán 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas, distribuidas en las distintas localidades de la ciudad.

Las autoridades electorales informaron que los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación a través del portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la opción habilitada para la verificación del lugar de sufragio.

En Bogotá, 6.076.599 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de 2026. - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
En Bogotá, 6.076.599 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de 2026. - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Distribución del censo electoral en Colombia y el exterior

En el ámbito nacional, el proceso electoral contempla la siguiente distribución:

  • 40.007.312 ciudadanos habilitados en Colombia
  • 20.521.149 mujeres
  • 19.486.163 hombres
  • 118.346 mesas de votación
  • 13.489 puestos de votación en el territorio nacional

De estos puestos, 6.010 están ubicados en zonas urbanas y 7.479 en zonas rurales, lo que refleja la cobertura del sistema electoral en todo el país.

En el exterior, el censo electoral está conformado por:

  • 1.414.661 ciudadanos habilitados para votar fuera de Colombia
  • 777.343 mujeres
  • 637.318 hombres
  • 2.181 mesas de votación el 31 de mayo
  • 1.489 mesas habilitadas entre el 25 y el 30 de mayo
  • 253 puestos de votación en 67 países

El periodo de votación en el exterior inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo de 2026.

Cierres de campaña presidenciales en la recta final electoral

En la fase final de la contienda presidencial, los candidatos Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda realizaron sus cierres de campaña en distintas ciudades del país, con énfasis en propuestas diferenciadas en materia de seguridad, institucionalidad y política social.

Ilustración en acuarela de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, con una urna electoral de madera y cristal transparente al fondo.
En la recta final electoral, Cepeda, Valencia y De la Espriella presentaron sus principales apuestas programáticas ante sus seguidores. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abelardo de la Espriella plantea enfoque de seguridad y fortalecimiento institucional

En Medellín, Abelardo de la Espriella desarrolló su cierre de campaña con un discurso centrado en el fortalecimiento de la seguridad, la autoridad del Estado y la política criminal.

El candidato señaló que su propuesta de gobierno contempla una reconfiguración de la política de seguridad nacional, el fortalecimiento de la fuerza pública y la revisión de los mecanismos de justicia transicional.

También planteó una postura crítica frente a la política de “Paz Total”, al afirmar que no contempla negociaciones con estructuras criminales.

En su intervención sostuvo que su proyecto político está orientado a una “reconstrucción institucional” y al fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios.

Paloma Valencia propone gobierno técnico y fortalecimiento institucional

En Bogotá, Paloma Valencia realizó su cierre de campaña en el Movistar Arena, donde presentó una propuesta centrada en la eficiencia administrativa, la descentralización del Estado y la conformación de un gobierno técnico.

La candidata planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre niveles de gobierno y dar mayor protagonismo a las administraciones regionales en la toma de decisiones.

Asimismo, defendió la Constitución de 1991 como eje del sistema institucional colombiano y expresó su rechazo a cambios estructurales del orden constitucional vigente.

En materia social, hizo referencia a políticas orientadas a mujeres cabeza de hogar, empleo juvenil y acceso a vivienda.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
En sus cierres de campaña, Cepeda, Valencia y De la Espriella marcaron diferencias en sus propuestas de gobierno. - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Iván Cepeda propone profundización del modelo social y participación ciudadana

Desde Barranquilla, Iván Cepeda cerró su campaña con un discurso centrado en la justicia social, la equidad y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

El senador planteó la necesidad de consolidar un Estado con mayor presencia territorial, enfocado en la reducción de desigualdades y en el fortalecimiento de la inversión social.

En su intervención reiteró la importancia de la lucha contra la corrupción como eje de su propuesta de gobierno, junto con la descentralización administrativa y la participación de sectores sociales en la toma de decisiones.

También señaló que su proyecto busca fortalecer la relación entre el Estado y las comunidades en los territorios.

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