Elecciones 2026: más de 6 millones de personas habilitadas para votar en Bogotá en primera vuelta presidencial

La capital contará con 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas para la jornada electoral del 31 de mayo de 2026. - crédito Sergio Acero/Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo de 2026, para el periodo constitucional 2026-2030.

Del total del censo electoral, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 120.527 mesas de votación, distribuidas en 13.742 puestos a nivel nacional y en el exterior.

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En el territorio colombiano, 40.007.312 ciudadanos están habilitados para sufragar, mientras que en el exterior lo harán 1.414.661 colombianos, distribuidos en 67 países.

Bogotá concentra más de 6 millones de votantes habilitados

En la Bogotá, el censo electoral asciende a 6.076.599 personas habilitadas para votar, de las cuales 3.201.571 son mujeres y 2.875.028 son hombres.

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En la capital se instalarán 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas, distribuidas en las distintas localidades de la ciudad.

Las autoridades electorales informaron que los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación a través del portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la opción habilitada para la verificación del lugar de sufragio.

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En Bogotá, 6.076.599 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de 2026. - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Distribución del censo electoral en Colombia y el exterior

En el ámbito nacional, el proceso electoral contempla la siguiente distribución:

40.007.312 ciudadanos habilitados en Colombia

20.521.149 mujeres

19.486.163 hombres

118.346 mesas de votación

13.489 puestos de votación en el territorio nacional

De estos puestos, 6.010 están ubicados en zonas urbanas y 7.479 en zonas rurales, lo que refleja la cobertura del sistema electoral en todo el país.

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En el exterior, el censo electoral está conformado por:

1.414.661 ciudadanos habilitados para votar fuera de Colombia

777.343 mujeres

637.318 hombres

2.181 mesas de votación el 31 de mayo

1.489 mesas habilitadas entre el 25 y el 30 de mayo

253 puestos de votación en 67 países

El periodo de votación en el exterior inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo de 2026.

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Cierres de campaña presidenciales en la recta final electoral

En la fase final de la contienda presidencial, los candidatos Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda realizaron sus cierres de campaña en distintas ciudades del país, con énfasis en propuestas diferenciadas en materia de seguridad, institucionalidad y política social.

En la recta final electoral, Cepeda, Valencia y De la Espriella presentaron sus principales apuestas programáticas ante sus seguidores. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abelardo de la Espriella plantea enfoque de seguridad y fortalecimiento institucional

En Medellín, Abelardo de la Espriella desarrolló su cierre de campaña con un discurso centrado en el fortalecimiento de la seguridad, la autoridad del Estado y la política criminal.

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El candidato señaló que su propuesta de gobierno contempla una reconfiguración de la política de seguridad nacional, el fortalecimiento de la fuerza pública y la revisión de los mecanismos de justicia transicional.

También planteó una postura crítica frente a la política de “Paz Total”, al afirmar que no contempla negociaciones con estructuras criminales.

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En su intervención sostuvo que su proyecto político está orientado a una “reconstrucción institucional” y al fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios.

Paloma Valencia propone gobierno técnico y fortalecimiento institucional

En Bogotá, Paloma Valencia realizó su cierre de campaña en el Movistar Arena, donde presentó una propuesta centrada en la eficiencia administrativa, la descentralización del Estado y la conformación de un gobierno técnico.

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La candidata planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre niveles de gobierno y dar mayor protagonismo a las administraciones regionales en la toma de decisiones.

Asimismo, defendió la Constitución de 1991 como eje del sistema institucional colombiano y expresó su rechazo a cambios estructurales del orden constitucional vigente.

En materia social, hizo referencia a políticas orientadas a mujeres cabeza de hogar, empleo juvenil y acceso a vivienda.

En sus cierres de campaña, Cepeda, Valencia y De la Espriella marcaron diferencias en sus propuestas de gobierno. - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Iván Cepeda propone profundización del modelo social y participación ciudadana

Desde Barranquilla, Iván Cepeda cerró su campaña con un discurso centrado en la justicia social, la equidad y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

El senador planteó la necesidad de consolidar un Estado con mayor presencia territorial, enfocado en la reducción de desigualdades y en el fortalecimiento de la inversión social.

En su intervención reiteró la importancia de la lucha contra la corrupción como eje de su propuesta de gobierno, junto con la descentralización administrativa y la participación de sectores sociales en la toma de decisiones.

También señaló que su proyecto busca fortalecer la relación entre el Estado y las comunidades en los territorios.