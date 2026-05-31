Alejandro Char criticó a Gustavo Petro por su relación con las regiones: “Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio”

El alcalde Alejandro Char respondió en X a las críticas de Gustavo Petro sobre los recursos para educación en Barranquilla - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/@AlejandroChar/X

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, respondió el sábado 30 de mayo al presidente Gustavo Petro, un día después de que el mandatario lo cuestionara públicamente en la plaza de La Paz por el destino de recursos nacionales para educación.

Char sostuvo que el Gobierno no trabajó con las regiones y deja al país con preocupación por la inseguridad, la economía y la incertidumbre, según el mensaje que publicó en X. Además, afirmó que en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, los barranquilleros aportan cerca del 75% de los recursos y la Nación el 25%.

PUBLICIDAD

El funcionario también aseguró que la ciudad tiene 16 instituciones educativas públicas en categoría A+, 28 colegios en categoría A, más de 125 mil jóvenes en educación bilingüe y más de 13.000 estudiantes en formación en análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo de software.

El intercambio comenzó el viernes 29 de mayo, dos días antes de las elecciones presidenciales, cuando el presidente Petro cerró una jornada política en la región Caribe con un discurso en Barranquilla.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con los recursos que el Gobierno Nacional le envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar?, dijo Petro en un evento realizado el 29 de mayo en Barranquilla - crédito Joel González/Presidencia de la República

Allí, el jefe de Estado lanzó críticas contra sus opositores y le reclamó al alcalde: “Aquí en esta plaza como presidente de la República de Colombia, le demando: ¿qué pasó con los recursos que el Gobierno Nacional le envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar?”.

La respuesta de Char fue directa desde la primera línea de su publicación. “Señor Presidente, ¿de qué habla?”, escribió el alcalde en el mensaje reproducido en el texto fuente.

PUBLICIDAD

El alcalde presentó su defensa alrededor de la gestión local en educación. Según su mensaje, Barranquilla logró esos resultados “con trabajo, inversión y compromiso con nuestra gente” y no “con discursos ni peleas permanentes”.

En ese mismo pronunciamiento, añadió que la ciudad ha construido 100 nuevos colegios para ampliar las oportunidades educativas de niños y jóvenes. También señaló: “Aquí sabemos que el agua moja desde hace 18 años”.

PUBLICIDAD

Alejandro Char afirmó que la gestión local priorizó la resolución de problemas y la generación de oportunidades educativas, a diferencia de la confrontación nacional - crédito @AlejandroChar/X

La respuesta incluyó una acusación política más amplia contra la forma de gobierno de Petro. “Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio y atacando a quienes pensamos distinto”, escribió Char en X.

El alcalde afirmó además que “durante estos años” el presidente “no construyó equipo con las regiones”. En esa línea, aseguró que a muchos alcaldes y gobernadores el Gobierno Nacional les bloqueó proyectos, les frenó programas y se convirtió “en un palo en la rueda para quienes solo queríamos trabajar por nuestra gente”.

PUBLICIDAD

Char sostuvo que Petro “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir” y que Colombia necesitaba “soluciones, no confrontaciones”.

Después contrapuso esa conducta con la gestión de las ciudades: “Mientras usted peleaba, las ciudades seguíamos resolviendo problemas, construyendo colegios, alimentando niños, recuperando espacios públicos y generando oportunidades”.

PUBLICIDAD

El alcalde de Barranquilla negó haber desaprovechado recursos nacionales para educación y atribuye los avances de la ciudad a financiación y ejecución locales, mientras responsabiliza al Gobierno de obstaculizar proyectos regionales.

El alcalde sostuvo que el mandato de Petro deja a Colombia con preocupación por la inseguridad, la economía y la incertidumbre, y pidió unidad para el país - crédito @AlejandroChar/X

En el tramo final de su mensaje, Barranquilla volvió a aparecer como contrapunto del discurso presidencial. “Da pena ver cómo termina su paso por la Presidencia. Quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”, escribió Char, según el texto fuente.

PUBLICIDAD

La publicación cerró con otra definición política dirigida al presidente. “Lo que sí deseamos los colombianos es que esta horrible noche termine pronto y que el país vuelva a encontrar un camino de unidad, progreso y esperanza”.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado acerca de la respuesta del alcalde Char.