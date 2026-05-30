Vendieron su casa, dejaron la rutina y ahora viven en un bus: la familia colombiana que ya recorrió 5 países de Sudamérica

La familia Jurado Leyton conquista Sudamérica a bordo de su casa rodante gigante - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

Lo que para muchos podría parecer una aventura temporal, para una familia colombiana se convirtió en un proyecto de vida, pues hace más de un año y medio decidieron vender sus bienes, abandonar la estabilidad de una vida convencional y mudarse a una casa rodante construida dentro de un enorme bus con el que hoy recorren Sudamérica junto a sus tres hijos y una mascota.

La historia de la familia Jurado Leyton ha despertado la curiosidad de miles de personas en redes sociales, espacio en el que comparten su experiencia bajo el nombre de Destino Soñado por el Mundo.

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Su hogar sobre ruedas, conocido entre sus seguidores como “La Bestia”, se ha convertido en una de las principales atracciones cada vez que estacionan en una nueva ciudad.

Desde que arrancó la última semana de mayo, la familia se encuentra en Manizales, donde su imponente vehículo rojo de 14 metros de largo no pasa desapercibido. Sin embargo, quienes se animan a subir descubren que detrás de la apariencia de un bus de transporte hay una vivienda completamente equipada para vivir de manera permanente.

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Una familia colombiana recorre el continente en una casa rodante equipada - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

La casa rodante cuenta con habitaciones, baño completo, sala, comedor, dos cocinas, sistemas de almacenamiento, electrodomésticos, paneles solares y amplios tanques de agua que les permiten mantenerse autosuficientes durante largos trayectos.

Pero más allá de la infraestructura, lo que realmente llama la atención es la historia de quienes decidieron convertirla en su hogar.

El proyecto comenzó lejos de Colombia, según información recogida por La Patria, Ángela Paola Leyton, oriunda de Pitalito, Huila, emigró a Argentina en busca de oportunidades laborales y ahí conoció a Julián Jurado, un manizaleño con el que inició una relación que avanzó rápidamente.

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Después de varios años construyendo una vida juntos, lograron establecerse económicamente al punto de que tenían una vivienda propia, un negocio de venta de electrodomésticos y muebles, y una situación financiera estable. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a sentir que algo faltaba.

El sueño de viajar en familia impulsa a los Jurado Leyton a desafiar la vida convencional - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

La rutina diaria, las responsabilidades empresariales y el ritmo acelerado de trabajo terminaron generando una sensación de agotamiento que los llevó a replantearse sus prioridades.

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De acuerdo con el relato de Ángela, uno de los momentos que marcó el cambio ocurrió durante un viaje a la costa argentina porque en ese lugar descubrieron una forma distinta de vivir, más conectada con el entorno y menos atada a las obligaciones materiales.

La experiencia los llevó a tomar una decisión radical: venderlo todo para iniciar una nueva etapa viajando, pero antes de lanzarse a la carretera, la pareja dedicó varios años a investigar cómo transformar un antiguo colectivo argentino en una vivienda móvil.

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Durante ese tiempo estudiaron diseños, sistemas de energía, almacenamiento y distribución de espacios hasta convertir el vehículo en una casa completamente funcional para una familia de cinco integrantes.

Finalmente, emprendieron el viaje junto a sus hijos Itzel Samantha, Mia Alana y Luis Ángel, además de Princesa, una perrita pug que se ha convertido en una integrante más de la travesía.

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El impresionante viaje de los Jurado Leyton: de la rutina en Argentina a la libertad sobre ruedas - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

Desde entonces han recorrido miles de kilómetros atravesando diferentes regiones de Sudamérica. En diálogo con el medio de Manizales indicaron que en cerca de 18 meses de viaje han pasado por Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, acumulando experiencias que van desde paisajes inolvidables hasta situaciones complejas en carretera.

Durante el trayecto han enfrentado averías mecánicas, robos y contratiempos propios de una vida nómada. En Ecuador, por ejemplo, se quedaron sin frenos, mientras que en Perú fueron víctimas del hurto de baterías y cilindros de gas.

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Pese a las dificultades, aseguran que cada desafío ha reforzado su convicción de continuar. Incluso contaron que su meta no termina en Sudamérica, pues el objetivo es seguir avanzando por el continente hasta llegar algún día a Alaska.

Cómo es la educación de sus hijos viviendo en una casa rodante que va por el mundo

Uno de los aspectos que más llama la atención de su estilo de vida es la forma en que sus hijos continúan con su proceso educativo.

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Así es vivir en ‘La Bestia’: el proyecto nómada de la familia Jurado Leyton que causa sensación - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

Los menores estudian bajo una modalidad virtual durante las mañanas y posteriormente participan en las tareas diarias relacionadas con el mantenimiento del hogar rodante y la planificación de las próximas rutas.

Para sus padres, esta experiencia representa una oportunidad de aprendizaje distinta, basada en el contacto directo con nuevas culturas, geografías y formas de vida.