Colombia

Vendieron su casa, dejaron la rutina y ahora viven en un bus: la familia colombiana que ya recorrió 5 países de Sudamérica

Con habitaciones completamente equipadas y paneles solares, la casa rodante de los Jurado Leyton sorprende a propios y extraños en cada ciudad, mostrando una forma distinta de aprender y convivir

Guardar
Google icon
La familia Jurado Leyton conquista Sudamérica a bordo de su casa rodante gigante - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG
La familia Jurado Leyton conquista Sudamérica a bordo de su casa rodante gigante - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

Lo que para muchos podría parecer una aventura temporal, para una familia colombiana se convirtió en un proyecto de vida, pues hace más de un año y medio decidieron vender sus bienes, abandonar la estabilidad de una vida convencional y mudarse a una casa rodante construida dentro de un enorme bus con el que hoy recorren Sudamérica junto a sus tres hijos y una mascota.

La historia de la familia Jurado Leyton ha despertado la curiosidad de miles de personas en redes sociales, espacio en el que comparten su experiencia bajo el nombre de Destino Soñado por el Mundo.

PUBLICIDAD

Su hogar sobre ruedas, conocido entre sus seguidores como “La Bestia”, se ha convertido en una de las principales atracciones cada vez que estacionan en una nueva ciudad.

Desde que arrancó la última semana de mayo, la familia se encuentra en Manizales, donde su imponente vehículo rojo de 14 metros de largo no pasa desapercibido. Sin embargo, quienes se animan a subir descubren que detrás de la apariencia de un bus de transporte hay una vivienda completamente equipada para vivir de manera permanente.

PUBLICIDAD

Una familia colombiana recorre el continente en una casa rodante equipada - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG
Una familia colombiana recorre el continente en una casa rodante equipada - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

La casa rodante cuenta con habitaciones, baño completo, sala, comedor, dos cocinas, sistemas de almacenamiento, electrodomésticos, paneles solares y amplios tanques de agua que les permiten mantenerse autosuficientes durante largos trayectos.

Pero más allá de la infraestructura, lo que realmente llama la atención es la historia de quienes decidieron convertirla en su hogar.

El proyecto comenzó lejos de Colombia, según información recogida por La Patria, Ángela Paola Leyton, oriunda de Pitalito, Huila, emigró a Argentina en busca de oportunidades laborales y ahí conoció a Julián Jurado, un manizaleño con el que inició una relación que avanzó rápidamente.

Después de varios años construyendo una vida juntos, lograron establecerse económicamente al punto de que tenían una vivienda propia, un negocio de venta de electrodomésticos y muebles, y una situación financiera estable. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a sentir que algo faltaba.

El sueño de viajar en familia impulsa a los Jurado Leyton a desafiar la vida convencional - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

La rutina diaria, las responsabilidades empresariales y el ritmo acelerado de trabajo terminaron generando una sensación de agotamiento que los llevó a replantearse sus prioridades.

De acuerdo con el relato de Ángela, uno de los momentos que marcó el cambio ocurrió durante un viaje a la costa argentina porque en ese lugar descubrieron una forma distinta de vivir, más conectada con el entorno y menos atada a las obligaciones materiales.

La experiencia los llevó a tomar una decisión radical: venderlo todo para iniciar una nueva etapa viajando, pero antes de lanzarse a la carretera, la pareja dedicó varios años a investigar cómo transformar un antiguo colectivo argentino en una vivienda móvil.

Durante ese tiempo estudiaron diseños, sistemas de energía, almacenamiento y distribución de espacios hasta convertir el vehículo en una casa completamente funcional para una familia de cinco integrantes.

Finalmente, emprendieron el viaje junto a sus hijos Itzel Samantha, Mia Alana y Luis Ángel, además de Princesa, una perrita pug que se ha convertido en una integrante más de la travesía.

El impresionante viaje de los Jurado Leyton: de la rutina en Argentina a la libertad sobre ruedas - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG
El impresionante viaje de los Jurado Leyton: de la rutina en Argentina a la libertad sobre ruedas - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

Desde entonces han recorrido miles de kilómetros atravesando diferentes regiones de Sudamérica. En diálogo con el medio de Manizales indicaron que en cerca de 18 meses de viaje han pasado por Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, acumulando experiencias que van desde paisajes inolvidables hasta situaciones complejas en carretera.

Durante el trayecto han enfrentado averías mecánicas, robos y contratiempos propios de una vida nómada. En Ecuador, por ejemplo, se quedaron sin frenos, mientras que en Perú fueron víctimas del hurto de baterías y cilindros de gas.

Pese a las dificultades, aseguran que cada desafío ha reforzado su convicción de continuar. Incluso contaron que su meta no termina en Sudamérica, pues el objetivo es seguir avanzando por el continente hasta llegar algún día a Alaska.

Cómo es la educación de sus hijos viviendo en una casa rodante que va por el mundo

Uno de los aspectos que más llama la atención de su estilo de vida es la forma en que sus hijos continúan con su proceso educativo.

Así es vivir en ‘La Bestia’: el proyecto nómada de la familia Jurado Leyton que causa sensación - crédito @destinosonadoxelmundo2025/IG

Los menores estudian bajo una modalidad virtual durante las mañanas y posteriormente participan en las tareas diarias relacionadas con el mantenimiento del hogar rodante y la planificación de las próximas rutas.

Para sus padres, esta experiencia representa una oportunidad de aprendizaje distinta, basada en el contacto directo con nuevas culturas, geografías y formas de vida.

Temas Relacionados

Familia Jurado LeytonCasa rodante Jurado LeytonDestino Soñado por el MundoFamilia que vive en busColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales 2026: esto es lo que le tienen que pagar por trabajar el domingo 31 de mayo si gana el salario mínimo

La legislación colombiana ordena un recargo salarial y licencias pagas para quienes laboren el día de los comicios, ya que la jornada coincide con los descansos estipulados por la normativa laboral y electoral

Elecciones presidenciales 2026: esto es lo que le tienen que pagar por trabajar el domingo 31 de mayo si gana el salario mínimo

Experimento resolvió la discusión sobre cuál es mejor manera de cocer los huevos, en agua fría o hirviendo

Gracias a una divertida prueba, experto en gastronomía científica demostró cómo evitar que la cáscara se rompa y enseñó todo sobre los tiempos exactos para alcanzar la textura soñada y un pelado sin estrés

Experimento resolvió la discusión sobre cuál es mejor manera de cocer los huevos, en agua fría o hirviendo

La auditoría del Instituto Interamericano de Derechos Humanos avala el software electoral en Colombia

La evaluación corresponde a informes preelectorales de Auditoría de Sistemas y de Auditoría de Procesos para la elección de presidente y vicepresidente

La auditoría del Instituto Interamericano de Derechos Humanos avala el software electoral en Colombia

Un joven wayuu fue apuñalado y asesinado durante un asalto en Barranquilla, el agresor tenía casa por cárcel

La muerte de Ebinson Pushaina Epiayú, quien trabajaba como domiciliario, generó conmoción en Barranquilla luego de ser atacado durante un robo que quedó captado en video

Un joven wayuu fue apuñalado y asesinado durante un asalto en Barranquilla, el agresor tenía casa por cárcel

Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella aseguró que Iván Cepeda esta violando la ley haciendo eventos al aire libre

José Manuel Restrepo también criticó las acciones del presidente Gustavo Petro en su salidas públicas y las menciones apoyando al candidato del Pacto Histórico

Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella aseguró que Iván Cepeda esta violando la ley haciendo eventos al aire libre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos Colombia’ ya está preparando una cuarta temporada: estos son los detalles que se conocen

‘La casa de los famosos Colombia’ ya está preparando una cuarta temporada: estos son los detalles que se conocen

Nataly Umaña celebró el triunfo de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Te lo mereces”

Así reaccionó Alejandro Estrada tras ser anunciado como el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandro Estrada, esta es la historia del ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Simón Mesa Soto salió en defensa de la adaptación extranjera de ‘Un Poeta’: “No veo nada malo en ganar dinero con mi trabajo”

Deportes

Néstor Lorenzo reveló situación médica de Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia: “El único con problemita”

Néstor Lorenzo reveló situación médica de Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia: “El único con problemita”

Etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se corona como virtual campeón, y Egan Bernal quedó en el top-10

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Femenina para los partidos de Liga de Naciones ante Uruguay y Paraguay

Richard Ríos descartó una salida al Real Madrid para reunirse nuevamente con Mourinho

Sebastián Villa confirmó que estaba en la lista de 26 convocados de Colombia y envió indirecta a Lorenzo: “La palabra lo es todo”