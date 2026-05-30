Secretaría de la Mujer de Bogotá se pronunció tras salida de Gabriel Meluk de El Tiempo por denuncias de acoso sexual laboral: “Algo está fallando”

Meluk se desempeñó por más de 30 años en la sección deportiva del reconocido periódico bogotano - créditos @sdmujerbogota/IG | @gabrielmeluk/IG

Luego de que se anunciara la salida por parte del periodista deportivo Gabriel Meluk, y tras más de 30 años de carrera en el diario El Tiempo, la secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami Leal, se refirió a las denuncias que lo señalan con nombre propio, de presuntos casos de acoso sexual y laboral desde 2019.

Los testimonios se conocieron por medio de un informe de la Revista Raya el jueves 28 de mayo de 2026, justo un día después de que el mismo Meluk compartió la decisión de la Casa Editorial El Tiempo al finalizar su contrato laboral, el miércoles 27 de mayo mediante un mensaje desde su cuenta de X.

PUBLICIDAD

“Cuando una mujer debe esperar años o necesita que su caso se convierta en noticia para ser escuchada, algo está fallando”, destacó al comienzo de su publicación Tami, y desde la misma red social la noche del viernes 29 de mayo.

Laura Tami Leal pidió respuestas concretas y que no se dilaten más en el tiempo, luego de los casos que se conocieron en la Casa Editorial El Tiempo - crédito @laura_tami/X

Para la abogada que está a la cabeza de la Secretaría de la Mujer en la capital del país, “las organizaciones tienen el deber de responder con diligencia, transparencia y oportunidad frente a las denuncias de violencia basada en género”.

PUBLICIDAD

Por todo lo anterior, y debido a todo el tiempo que pasó para que salieran a la luz estos episodios de acoso que vivieron algunas de las hoy periodistas en su etapa como practicantes, Tami sentenció que “El silencio, la minimización o las respuestas tardías no pueden ser una opción”.

“Las mujeres merecen respuestas y las violencias contra ellas consecuencias reales”, finaliza el mensaje por parte de la secretaria de la Mujer que, días atrás, también se refirió a lo ocurrido con las denuncias que surtieron luego de una visita del Ministerio de Trabajo al canal Claro.

PUBLICIDAD

Todo esto desembocó en la revelación de episodios de acoso laboral y sexual en contra del periodista, presentador y otrora directora de Red+ Noticias, Giovanni Celis, que fue apartado del cargo de forma temporal luego de la investigación que también reveló la misma revista.

Gabriel Meluk afirmó que su salida fue por motivos de recorte y reestructuración, pero la investigación desvirtuaría sus palabras - crédito @MelukLeCuenta/X

La Casa Editorial El Tiempo se pronunció tras el comunicado de Jinneth Bedoya

En el artículo de la revista titulado Gabriel Meluk fue señalado de acoso sexual días antes de su salida de El Tiempo, se precisó que semanas antes de que se anunciara la salida del periódico por parte del periodista que se llevó a cabo una reunión institucional que lideró Jinneth Bedoya, periodista y líder de la campaña No Es Hora De Callar y editora de Género de la Casa Editorial El Tiempo.

PUBLICIDAD

La actividad, convocada por orden expresa de Luz Ángela Angulo (la hija del dueño del periódico y uno de los hombres más adinerados del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo), y que se reveló por correo electrónico a las periodistas y empleadas del medio de comunicación, tenía como fin exponer casos y testimonios (de forma anónima si se quería) de acoso laboral y sexual, y producto del relato de una de ellas se unieron varias más, y todas referían sus experiencias traumáticas (comportamientos, frases y conductas reiteradas) a una misma persona: Gabriel Meluk.

La periodista Jineth Bedoya anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el periodista Gabriel Meluk por presuntos hechos de acoso sexual laboral, según un comunicado difundido este 29 de mayo - crédito Jineth Bedoya/X

Lo que más ha generado indignación es que en la misma reunión se reveló por parte de Bedoya, y según lo que menciona en informe, que ya habían varias denuncias que en el pasado se elevaron a la dirección de recursos humanos pero nunca surtieron efecto.

PUBLICIDAD

El mismo viernes 29 de mayo, y un día después de la publicación de la investigación de Revista Raya, la editora de Género emitió un comunicado en el que anunció que tomaría acciones legales y pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los testimonios que señalan como presunto acosador a Meluk.

“En una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios, y con la lucha que he afrontado por los derechos de las mujeres, presenté hoy denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, destaca uno de los puntos del documento en el que la periodista explicó que esto fue producto del conocimiento de hechos “ocurridos en mi entorno de trabajo contra amigas, colegas y compañeras”.

PUBLICIDAD

“Hace 24 años laboro al lado de él y aunque no he sido víctima directa de los hechos por los que se le ha señalado, eso no me abstrae de mi responsabilidad de denunciar en nombre de mis compañeras”, agregó Bedoya, que sustentó su resolución amparada en la “Ley 1257 de 2008, que insta a cualquier ciudadano y ciudadana a poner en conocimiento de las autoridades hechos relacionados con las Violencias Basadas en Género”, resaltó el documento.

La misma noche del viernes 29 de mayo, a través de sus redes sociales y durante la emisión del noticiero Citynoticias de las 8, se reveló la posición oficial por parte de la Casa Editorial El Tiempo (CEET), que respaldó las acciones de Bedoya.

PUBLICIDAD

La Casa Editorial El Tiempo expresó su apoyo ante las medidas tomadas por Jineth Bedoya, llevando las denuncias contra Gabriel Meluk ante la Fiscalía - crédito @ELTIEMPO/X

“Apoyamos las acciones tendientes a la protección de las víctimas y a abordar de manera seria, diligente y responsable la problemática del acoso sexual en el ámbito laboral, así como a promover entornos de trabajo respetuosos, seguros y libres de cualquier forma de acoso y discriminación”, inicia el comunicado en el que se pidió que se eleven las denuncias, en caso de haber más episodios que no se conocen aún.

“Cualquier persona que conozca o haya sido víctima de una situación de esta naturaleza, acuda a los canales que la Compañía y/o el Estado tienen disponibles, porque la denuncia constituye el punto de partida esencial para activar las verificaciones correspondientes y avanzar hacia resultados concretos”, explica el documento.

PUBLICIDAD

Al final se exaltó a Jineth Bedoya Lima por “asumir esta denuncia a partir de la información que ella manifestó conocer, y le brindaremos toda la colaboración y apoyo que requiera en el marco de la ley y el debido proceso”, y al final se aclaró que “toda la información vinculada a esta y/o cualquier otra denuncia que se presente, será manejada con estricta confidencialidad, en línea con el compromiso de proteger la dignidad de las personas involucradas y asegurar la objetividad del proceso”.