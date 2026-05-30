Colombia

La Fiscalía avanza en el proceso de extradición de presuntos implicados en la muerte de Yulixa Toloza desde Venezuela

El ente acusador, con respaldo de autoridades internacionales, tramita distintos mecanismos para que los presuntos responsables capturados en Venezuela sean juzgados en Colombia o, en su defecto, sean procesados bajo jurisdicción venezolana

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Solicitan extradición de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo Ramos, detenidos en Venezuela por el procedimiento ilegal realizado a Yulixa Toloza - crédito SIP/@diegoariasf1/TikTok/Colprensa/Pasa en Bogotá/X
Solicitan extradición de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo Ramos, detenidos en Venezuela por el procedimiento ilegal realizado a Yulixa Toloza - crédito SIP/@diegoariasf1/TikTok/Colprensa/Pasa en Bogotá/X

La Fiscalía, con apoyo de gestiones internacionales, avanza en la extradición o en fórmulas alternativas de judicialización de los implicados capturados en Venezuela por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, ocurrida tras un procedimiento de lipólisis láser en un establecimiento clandestino del sur de Bogotá, en un caso que también podría derivar en una recalificación del delito y en la eventual imputación de desaparición forzada, según explicó el abogado de la familia Diego Felipe Gutiérrez.

La investigación ya tiene a cinco personas señaladas por su presunta participación en los hechos y en el ocultamiento posterior del cadáver.

En Colombia, un juez penal de control de garantías en Cúcuta impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jesús Alberto Hernández Morales y a Kelvis Sequera Delgado, y la Fiscalía General de la Nación les imputó favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio por el intento de desaparecer un vehículo Chevrolet Sonic de placas UCQ-340, utilizado para transportar a la víctima.

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En Venezuela permanecen detenidos María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del centro estético; su esposo Edinson José Torres Sarmiento, identificado como administrador del lugar; y Eduardo David Ramos, a quien se atribuye la intervención practicada a la mujer.

La captura de Eduardo David Ramos en Maracay, Venezuela, marca un avance clave en el caso de Yulixa Toloza - crédito Pasa en Bogotá/X
Solicitan extradición de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo Ramos, detenidos en Venezuela por el procedimiento ilegal realizado a Yulixa Toloza - crédito Pasa en Bogotá/X

De acuerdo con Gutiérrez en declaraciones a Blu Radio, ya está en trámite la solicitud de extradición y también se estudian salidas para que comparezcan por vía virtual ante la justicia colombiana o, si ninguna de esas opciones prospera, que sean procesados por el Estado venezolano por los hechos cometidos en Colombia.

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“Ya está en trámite la solicitud de extradición, con algunas variables para poder determinar si puede haber alguna conectividad para que esas personas sean judicializadas vía plataforma virtual acá en Colombia. Y otra de las opciones es, pues, determinar si finalmente no se puede ninguna de las dos, la extradición o la judicialización, pues mirar si el Estado venezolano los judicializa por los hechos cometidos acá, bajo el amparo de las figuras internacionales”, dijo Gutiérrez.

El abogado sostuvo ante El Tiempo que el avance de esa ruta depende de las autoridades venezolanas y de los canales diplomáticos y judiciales entre ambos países.

También advirtió a ese medio que, aunque en Colombia podría imponerse una medida de aseguramiento y avanzar un proceso en ausencia, sin extradición, el resultado podría quedar reducido a “una condena de papel”.

Fachada del presunto centro estético del norte relacionado con la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Google Maps
El dictamen de Medicina Legal atribuye la muerte a embolia pulmonar, anemia aguda y múltiples fracturas tras una lipólisis láser mal practicada - crédito Google Maps

Los hechos investigados ocurrieron el 13 de mayo de 2026, cuando Yulixa Toloza, de 52 años, acudió a realizarse un procedimiento estético en Beauty Laser, un establecimiento ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Después, su cuerpo fue hallado en una zona rural de Apulo, Cundinamarca, en estado de descomposición, y el Instituto de Medicina Legal catalogó oficialmente la muerte como violenta: homicidio.

El dictamen de necropsia concluyó que el fallecimiento estuvo asociado a complicaciones derivadas de embolia pulmonar, anemia aguda, fracturas y múltiples lesiones. Según el documento de Medicina Legal, se describió una disección hemorrágica en la zona abdominal anterior y en el dorso desde el cuello hasta la región glútea, consecuencia de un procedimiento de succión de tejido graso del tejido celular subcutáneo, complicado con embolismo graso al pulmón, insuficiencia respiratoria aguda secundaria y anemia aguda.

Gutiérrez explicó a El Tiempo esa conclusión en estos términos: “La causa de muerte, para que lo entendamos, fue el tránsito de grasas a los pulmones y generó una asfixia, una imposibilidad de poder respirar”.

La embolia pulmonar ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria en los pulmones, cortando el oxígeno del cuerpo de manera abrupta - crédito @diegoariasf1/TikTok/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Peritos analizarán si existió mala praxis médica y examinarán las lesiones sufridas durante y tras el procedimiento estético realizado en el sur de Bogotá - crédito @diegoariasf1/TikTok/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La representación de las víctimas espera estudios especializados para establecer si hubo mala praxis médica. “Lo que pudimos ver que sucedió con el cuerpo de Yulixa en vida y luego de su fallecimiento, pues nos dimos cuenta del mal procedimiento que se estaba realizando, pero quiero dejar una salvedad. Nosotros no somos médicos para determinar si había una mala praxis o no. De todas maneras, hay un grupo de peritos que se pusieron al servicio de la representación de víctimas; vamos a tener una reunión el día lunes para poder determinar todos esos aspectos relacionados con el procedimiento como tal”, dijo Gutiérrez al medio citado.

El abogado también cuestionó las maniobras de reanimación documentadas en el expediente y las lesiones registradas por Medicina Legal.

Porque es altamente llamativo que hubiese tenido tantas perforaciones y demás en el cuerpo para la supuesta intervención que le iban a hacer, que era algo mínimo, no tan relevante como lo que le hicieron en realidad (…) pudimos observar que, supuestamente, en apariencia, se trató de brindarle como los primeros auxilios a Yulixa por parte de estas personas. Pero hasta eso lo hicieron mal”.

Según Gutiérrez, médicos que colaboran con la representación de víctimas observaron fracturas en arcos costales izquierdos del 2 al 8 y derechos del 2 al 7, y concluyeron que corresponderían a una reanimación mal practicada.

“Los médicos que se pusieron al servicio de nosotros nos avisaron y nos comentaron que, por ejemplo, estaba al costado derecho con fracturas en sus costillas, como si le hubiesen hecho reanimación en ese costado, y ese costado no debía haber sido manipulado, sino el costado izquierdo”, dijo.

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