Gobierno Petro negó que retiro de aranceles por parte de Ecuador haya sido por reunión entre Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa

El Gobierno de Colombia señaló que la eliminación de aranceles por parte de Ecuador responde a una orden de la Secretaría General de la CAN, no a un gesto político - crédito Xavier Montalvo/EFE

El Gobierno de Colombia, por medio de un comunicado emitido por la Cancillería, afirmó que la derogación de los aranceles anunciada por Ecuador desde el 1 de junio de 2026 no responde a un gesto político, sino al cumplimiento de órdenes “perentorias” de la Secretaría General de la CAN, y sostuvo que presentar esa decisión como una muestra de buena voluntad o vincularla a coyunturas electorales distorsiona su fundamento jurídico y afecta la confianza en la relación bilateral.

La posición colombiana añade que Quito retirará esas medidas en un escenario en el que organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, formularon observaciones sobre los riesgos económicos de mantener restricciones al comercio.

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Según el Gobierno Petro, esas advertencias se referían a posibles efectos sobre la actividad productiva, la competitividad, el bienestar de las comunidades fronterizas y el funcionamiento de los mercados.

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