Colombia

Así se prepara un ceviche sencillo y con pocos ingredientes, según influenciadora colombiana

En un video reciente, una creadora de contenido explicó cómo preparar un plato a base de tilapia utilizando ingredientes comunes y la freidora de aire, ofreciendo una opción culinaria práctica para quienes buscan alternativas rápidas en casa

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Primer plano de tres copas de vidrio con ceviche de garbanzo y mango, cebolla morada, pimiento rojo, rodaja de jalapeño y cilantro fresco.
María Elvira Ramírez compartió su receta de ceviche fácil y saludable: se prepara con pocos ingredientes y en la airfryer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las recetas rápidas, saludables y con pocos ingredientes continúan ganando protagonismo en las redes sociales y esta vez fue la creadora de contenido colombiana María Elvira Ramírez la que llamó la atención de sus seguidores al revelar la preparación de un ceviche casero elaborado con pescado blanco, una alternativa sencilla que, según aseguró, puede convertirse en una opción ideal para quienes buscan una comida fresca y nutritiva sin pasar horas en la cocina.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la influenciadora mostró paso a paso cómo prepara este plato utilizando tilapia y algunos ingredientes básicos que suelen encontrarse fácilmente en cualquier hogar.

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La propuesta destacó por incorporar la air fryer como método de cocción, una herramienta cada vez más popular entre quienes buscan reducir el uso de aceite sin renunciar a la textura crujiente de los alimentos.

“Vamos a hacer ceviche con pescado blanco. Cuando les digo que es fácil es porque es demasiado fácil. Vamos a usar tilapia”, comentó la creadora de contenido al inicio de la grabación, donde explicó cada detalle de la preparación.

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La creadora de contenido María Elvira Ramírez presenta receta sencilla de ceviche en redes sociales - crédito @mariaelvirar/tiktok

Antes de iniciar el proceso de cocción, María Elvira recomendó prestar especial atención al pescado. Según explicó, uno de los pasos fundamentales consiste en retirar cuidadosamente la humedad del filete antes de condimentarlo.

Lo primero que van a hacer es secar muy bien el pescado. Yo no soy experta, pero esta es una recomendación que me hicieron que es muy importante”, señaló la creadora de contenido.

Posteriormente, la influenciadora explicó que la tilapia debe marinarse con ingredientes básicos que ayudan a potenciar su sabor y darle personalidad a la proteína antes de llevarla a la freidora de aire.

Ahora lo vamos a marinar con limón, pimienta, sal y un poquito de aceite de oliva. Y ahora sí lo vamos a meter a nuestra air fryer para que coja ese crunch deli”, expresó mientras mostraba el procedimiento.

Mientras el pescado alcanzaba una textura dorada y crocante, la creadora de contenido se concentró en la preparación de la mezcla que acompañaría el ceviche y para ello utilizó cebolla morada, pimentón rojo y cilantro fresco, ingredientes tradicionales que aportan color y frescura al plato.

María Elvira Ramírez sorprende con su truco casero para unos patacones crocantes en airfryer - crédito @mariaelvirar_/IG
La influenciadora María Elvira Ramírez comparte su método para elaborar ceviche casero con freidora de aire - crédito @mariaelvirar_/IG

Además de explicar la preparación del plato, María Elvira destacó algunas de las razones por las que considera que que puede convertirse en una excelente alternativa para cualquier momento del día.

Esta es una receta que me parece que es perfecta porque es supersaludable y siento que llena y es demasiado rica, sirve para cualquier día”, aseguró en el video.

Entre risas, también confesó que el momento menos agradable de la preparación fue cortar la cebolla morada, un ingrediente indispensable para el ceviche, pero que terminó provocándole lágrimas.

La mezcla se completa con abundante jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Sin embargo, según la influenciadora, el ingrediente que marca la diferencia es uno que aporta cremosidad y un sabor ligeramente dulce.

La creadora María Elvira Ramírez conquista las redes con su ceviche fácil y saludable en airfryer - crédito @mariaelvirar/tiktok
La creadora María Elvira Ramírez conquista las redes con su ceviche fácil y saludable en airfryer - crédito @mariaelvirar/tiktok

La clave es una leche de coco. Esto le va a dar toda la textura deli y el sabor como medio dulcecito. Después le echas un poquito de picante”, explicó la creadora de contenido.

Una vez lista la base del ceviche, solo queda incorporar el pescado cocinado en la air fryer y mezclar cuidadosamente para integrar todos los sabores. El resultado, según mostró en el video, fue un plato fresco, colorido y de apariencia apetitosa.

Para quienes deseen una experiencia más completa, María Elvira sugirió acompañar la preparación con patacones hechos también en freidora de aire para continuar con la línea de alimentarse saludable.

“Y listo, queda una delicia. Lo pueden comer con unos pataconcitos u otros complementos”, afirmó antes de degustar el plato.

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