Armando Benedetti aseguró que el Gobierno Petro garantizará seguridad electoral con 18.000 policías y respetará los resultados de las elecciones

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad con cerca de 18.000 uniformados para garantizar el desarrollo de las elecciones - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo en calma de las elecciones previstas para este domingo 31 de mayo.

Según explicó el funcionario en una entrevista con el medio Semana, el plan contempla la participación de aproximadamente 18.000 uniformados de la Policía Nacional, encargados de brindar protección a candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de acompañar actividades proselitistas en todo el país.

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Además, indicó que se han cubierto más de 600 eventos de campaña durante el periodo electoral, como parte de un esquema preventivo.

Benedetti afirmó que el operativo incluye no solo personal en terreno, también recursos logísticos como vehículos convencionales y blindados, así como apoyo en armamento.

De igual forma, destacó la creación de una comisión especial con integrantes de la cúpula militar, dedicada exclusivamente al seguimiento de la seguridad de los aspirantes a la Presidencia.

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El Gobierno del presidente Gustavo Petro reiteró que respetará plenamente los resultados de las elecciones del domingo 31 de mayo y negó cualquier participación indebida en política - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El ministro señaló que el dispositivo se complementa con una articulación institucional que involucra a la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de coordinar garantías electorales y responder ante cualquier eventualidad durante la jornada.

En materia de orden público, Benedetti describió el panorama como de “tensa calma” y aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no se habían activado las alertas emitidas en varios municipios del país. También sostuvo que no se han registrado alteraciones significativas en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

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El funcionario comparó el escenario actual con el de elecciones anteriores, señalando que en comicios al Congreso ya se habían emitido advertencias similares sin que se materializaran incidentes graves, por lo que expresó confianza en que la jornada presidencial transcurra de manera similar.

Asimismo, afirmó que el Plan Democracia avanza sin contratiempos y que existe un sistema de monitoreo permanente para garantizar la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Según dijo, el esfuerzo de seguridad desplegado no tiene precedentes recientes por su magnitud.

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Finalmente, Benedetti negó que el presidente Petro esté incurriendo en participación indebida en política y aseguró que el Gobierno respetará plenamente los resultados electorales.

Las elecciones de este domingo contarán con un amplio esquema de seguridad y vigilancia en todo el país, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana y el normal desarrollo de la jornada electoral - crédito @Registraduria/X

Reiteró que no ha existido uso del presupuesto público con fines electorales ni presión sobre autoridades locales, y concluyó afirmando que el Ejecutivo acatará la voluntad expresada en las urnas.

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Desde Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó el plan operativo de seguridad para las elecciones, conocido como Plan Democracia, el cual fue diseñado durante más de un año y contempla un despliegue de gran escala a nivel nacional.

Sánchez explicó que el operativo involucra a 408.000 integrantes de la Fuerza Pública, entre Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, que estarán encargados de labores de seguridad, vigilancia, control territorial, logística y coordinación de los centros de mando. Según detalló, el dispositivo cubrirá 13.894 puestos de votación en todo el país.

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El ministro señaló que en el Valle del Cauca se ha dispuesto un refuerzo especial debido a la complejidad del orden público en la región.

Allí se desplegarán 17.600 uniformados, distribuidos en 1.152 puestos de votación, con apoyo de capacidades fluviales, aéreas y tecnológicas como drones y sistemas antidrones.

Esta estrategia busca cubrir zonas urbanas y rurales en un departamento considerado estratégico por la presencia de grupos armados ilegales.

Sánchez explicó que el plan no implica la suspensión de las operaciones militares en curso contra estructuras criminales, sino que estas continuarán de manera paralela durante el proceso electoral.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el Plan Democracia está listo y contempla el despliegue de 408.000 uniformados en el país, con especial refuerzo en el Valle del Cauca para garantizar la seguridad electoral - crédito Ministerio de Defensa

En ese sentido, mencionó como principales amenazas a las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, al ELN, al Clan del Golfo y a otras organizaciones del crimen organizado, especialmente activas en el suroccidente del país.

El ministro también advirtió que los principales riesgos identificados para la jornada incluyen ataques terroristas, constreñimiento al elector, restricciones a la movilidad y la compra y venta de votos.

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En respuesta a estas amenazas, anunció que el Gobierno ha dispuesto recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir atentados o capturar a los responsables.