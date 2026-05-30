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Gabriel Meluk se pronunció luego del señalamiento de acoso sexual: “Nunca fui sometido a ningún proceso disciplinario”

Meluk también negó haber enfrentado procedimientos disciplinarios o denuncias penales durante su trayectoria en el periódico

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Gabriel Meluk, periodista deportivo denunciado pro acoso sexual en medio de comunicación - crédito @gabrielmeluk/Instagram
Gabriel Meluk, periodista deportivo denunciado por acoso sexual en medio de comunicación - crédito @gabrielmeluk/Instagram

Gabriel Meluk, periodista deportivo que hasta el 28 de mayo de 2026 fue editor de la sección de deportes del diario El Tiempo, afirmó que la única explicación que recibió sobre su salida fue una reestructuración por razones económicas y no un proceso interno por señalamientos de presunto acoso sexual.

“La única información que recibí acerca de mi desvinculación laboral hacía referencia a una reestructuración de la Sección de Deportes, motivada por las dificultades económicas por las que atraviesa el medio”, sostuvo en un comunicado oficial fechado el 30 de mayo.

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En el texto, Meluk dijo que la versión se conoció tras lo publicado por “un medio de comunicación digital” y tras el anuncio de acciones judiciales relacionadas con “supuestos casos de acoso”.

Sobre ese punto, escribió: “Mi familia y yo estamos conmocionados por la versión publicada en las últimas horas por un medio de comunicación digital, así como por el anuncio de acciones judiciales relacionadas con supuestos casos de acoso”.

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Gabriel Meluk, periodista deportivo que hasta el 28 de mayo de 2026, era el editor de la sección de deportes de El Tiempo, se pronunció luego de que fuera señalado por presunto acoso sexual dentro de la compañía - crédito @MelukLeCuenta/X
Gabriel Meluk, periodista deportivo que hasta el 28 de mayo de 2026, era el editor de la sección de deportes de El Tiempo, se pronunció luego de que fuera señalado por presunto acoso sexual dentro de la compañía - crédito @MelukLeCuenta/X

Según su relato, la explicación le fue transmitida primero en persona por el editor multimedia del diario y después por teléfono por el director general. “Como bien me lo hicieron saber personalmente el editor multimedia de EL TIEMPO, José Carlos García, y luego telefónicamente el director general del periódico, Andrés Mompotes”, indicó.

Meluk agregó que, en esa llamada, Mompotes le describió una reunión con el equipo de Deportes y mencionó cambios operativos.

“Reiteraron que mi salida obedecía a temas netamente económicos del medio, al punto que comunicaron la decisión de fusionar el portal Futbolred.com con la Redacción de Deportes para bajar costos operativos de cara al próximo Mundial de Fútbol; incluso, no se descartan nuevos recortes de personal en el equipo”, afirmó.

En su carta, el periodista también negó haber enfrentado procedimientos disciplinarios o denuncias penales durante su trayectoria en el periódico. “Nunca fui sometido a ningún proceso disciplinario durante estos 32 años de trabajo. Tampoco he sido denunciado por ningún delito”, señaló.

El periodista deportivo Gabriel Meluk, exdirector de Deportes de El Tiempo, fue señalado en denuncias relacionadas con presunto acoso laboral - crédito @gabrielmeluk/IG
El periodista deportivo Gabriel Meluk, exdirector de Deportes de El Tiempo, fue señalado en denuncias relacionadas con presunto acoso laboral - crédito @gabrielmeluk/IG

En el mismo punto, anunció que colaborará si es requerido por las autoridades. “Anuncio mi compromiso irrestricto de comparecer ante la administración de justicia que me requiera para responder con la verdad y aclarar con las pruebas necesarias los testimonios que hoy afectan profundamente mi reputación, así como mi vida familiar y profesional”, sostuvo.

El documento cerró con un agradecimiento a quienes le han manifestado respaldo. “Agradezco todas las manifestaciones de respaldo, apoyo y cariño de familiares, colegas, lector@s, amig@s, compañer@s y excompañer@s que durante más de tres décadas de ejercicio profesional han compartido conmigo en diferentes escenarios de la vida personal y laboral”, escribió.

Jineth Bedoya denunció ante la Fiscalía a Meluk

La presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por parte de Jineth Bedoya marcó un nuevo episodio en los señalamientos de presunto acoso sexual y laboral dentro del periodismo colombiano. La editora de Género de la Casa Editorial El Tiempo y directora de la campaña No Es Hora De Callar anunció su decisión el 29 de mayo, tras conocer nuevas versiones de mujeres que habrían experimentado situaciones similares en ese entorno.

La periodista Jineth Bedoya anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el periodista Gabriel Meluk por presuntos hechos de acoso sexual laboral, según un comunicado difundido este 29 de mayo - crédito Jineth Bedoya/X
La periodista Jineth Bedoya anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el periodista Gabriel Meluk por presuntos hechos de acoso sexual laboral, según un comunicado difundido este 29 de mayo - crédito Jineth Bedoya/X

La acción legal emprendida por Bedoya no la sitúa como víctima directa de los hechos. En su comunicado, enfatizó que asume la denuncia en representación de periodistas, practicantes y excolaboradoras que, según relatos recopilados, habrían sido objeto de acoso laboral en la redacción de El Tiempo.

La periodista explicó: “En una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios, y con la lucha que he afrontado por los derechos de las mujeres, presenté hoy denuncia formalmente ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”.

Bedoya sostuvo que su actuar responde al mandato de la Ley 1257 de 2008, normativa que promueve la denuncia de las violencias basadas en género. En el mismo documento, la comunicadora reiteró que los hechos habrían sido conocidos internamente desde años atrás, comprometiendo a personas de su círculo profesional y a la redacción donde ambos desarrollaron parte de su carrera.

La periodista explicó que la decisión de acudir a la justicia surgió tras escuchar nuevas versiones de mujeres periodistas, practicantes y excolaboradoras. Estas voces, según su testimonio, relataron situaciones de acoso en el ámbito laboral que se habrían repetido con el tiempo.

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