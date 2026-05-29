Sergio Fajardo descartó alianza con Paloma Valencia a pocos días de las elecciones: “No tenemos que unirnos con nadie”

Sergio Fajardo descarta tajantemente cualquier alianza política con la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/REUTERS/Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

En una de sus declaraciones más contundentes durante la recta final de la campaña, Sergio Fajardo afirmó que “no tenemos que unirnos con nadie”, descartando así cualquier acercamiento con la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

El matemático y exgobernador de Antioquia sostuvo en conversación con Semana que “no tenía que hacer una alianza, tenemos políticas distintas”. La afirmación se produjo luego del encuentro que ambos candidatos tuvieron en Barranquilla, a pocos días de la votación.

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La expectativa generada por la reunión se disparó después de que la propia Valencia publicara un video invitando públicamente a Fajardo a un café y a conversar sobre sus diferencias políticas. La invitación se viralizó, incrementando la presión mediática sobre ambos aspirantes.

El trasfondo del café en Barranquilla

El encuentro entre Fajardo y Valencia en Barranquilla fue realizado en público, ante la presencia de periodistas y simpatizantes - crédito @PalomaValenciaL / X

Sergio Fajardo narró a la revista citada que desconocía el propósito original de la invitación, pues se encontraba en Barranquilla cuando le consultaron si respondería al video de Valencia.

Luego de ver la grabación, aceptó la invitación, bajo la condición de que el encuentro fuera público. “No sé con qué objetivo me llevaron, estaba en Barranquilla y alguien me dijo: ‘¿Qué le va a responder a Paloma Valencia?’”, relató Fajardo. El encuentro finalmente se realizó en una cafetería del hotel El Prado, donde ambos candidatos conversaron durante aproximadamente media hora, bajo la atención de periodistas y simpatizantes.

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Durante el diálogo, Fajardo enfatizó que su decisión de dialogar no implicaba intención de pactar una alianza. “Fui a hacer lo que iba a hacer en ese café”, dijo el candidato. Añadió que su relación con Valencia no es personal y que reconoce en ella a una dirigente política que ha defendido sus propias ideas. “No es personal, a mí Paloma me cae bien, es una mujer de derecha, ha hecho una buena política”, afirmó.

La reunión surgió tras la invitación viral de Paloma Valencia a un café con Fajardo, lo que generó amplia expectativa en la campaña electoral - crédito captura de pantalla transmisión Paloma Valencia / X

El episodio, que acaparó la atención de los medios, surgió en un contexto de alta tensión por los resultados desfavorables en las encuestas para ambos candidatos. “Esto fue un accidente de una circunstancia que no provoqué yo, quien la provocó fue ella”, explicó.

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Razones para rechazar la alianza

Durante el encuentro, Fajardo se mantuvo firme en su negativa a unir fuerzas con Valencia. Según explicó, existen dos razones principales para este rechazo.

La primera, la polémica generada por manifestaciones recientes cerca de la finca de Álvaro Uribe en Llanogrande, Antioquia. Fajardo consideró inaceptable el clima de confrontación y subrayó la necesidad de evitar la polarización en el país.

Fajardo subraya que su campaña permanece independiente, basada en el contacto directo con la ciudadanía y alejada de la política tradicional - crédito Infobae Colombia

“Uribe diciendo que ‘a mí me tienen que matar si van a ofender a mi familia’ y había un señor con unos bates y otro con un cuchillo... esa es la Colombia del odio y que no podemos permitir”, manifestó.

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La segunda razón fue el cierre de campaña de Valencia en Barranquilla, evento al que asistieron figuras con las que Fajardo aseguró que nunca compartiría escenario. En esa tarima estuvo el senador electo Yessid Pulgar, hermano del condenado Eduardo Pulgar, hecho que generó críticas a la candidata del Centro Democrático.

Fajardo recalcó que su proyecto busca distanciarse de la política tradicional y que su campaña se sostiene sobre el contacto directo con la ciudadanía. El candidato reafirmó que su intención es mantener una campaña independiente y que busca el respaldo de los ciudadanos en las urnas. “Quiero que muchas personas voten por mí y la estamos luchando y les vamos a dar la sorpresa”, insistió.

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La presencia de figuras cuestionadas en el cierre de campaña de Valencia en Barranquilla fue otra razón fundamental para la negativa de Fajardo - crédito Asofondos/Prensa Senado

Un café que no cambió el rumbo

El encuentro entre Fajardo y Valencia no desembocó en ningún acuerdo electoral. Ambos candidatos dialogaron sobre el panorama político y sus respectivas campañas, pero mantuvieron posturas divergentes sobre la posibilidad de unirse.

El exalcalde de Medellín insistió en que su objetivo es ofrecer una alternativa fuera de los extremos políticos que han dominado el país en los últimos años. La reunión en Barranquilla, lejos de convertirse en un pacto, evidenció la distancia que separa a ambos proyectos y la firmeza de Fajardo en mantener su independencia en el tramo final de la campaña.

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