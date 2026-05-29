Colombia

A la cárcel médico señalado de abusar sexualmente de niñas durante consultas en una EPS de Bogotá

Las autoridades ordenaron la detención en centro penitenciario del médico señalado, mientras se intensifican las investigaciones para esclarecer si más pacientes pudieron ser afectados en el consultorio en cuestión

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El juez ordena detención en prisión de médico acusado de agresiones sexuales a menores en Bogotá - crédito Fiscalía
El juez ordena detención en prisión de médico acusado de agresiones sexuales a menores en Bogotá - crédito Fiscalía

Un juez envió a prisión al médico general José David Castro Giraldo, señalado de presuntamente cometer agresiones sexuales contra pacientes menores de edad mientras atendía consultas médicas en una sede de una EPS ubicada en el sur de Bogotá.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara material probatorio que, según el ente acusador, evidenciaría un patrón de conducta utilizado por el profesional de la salud para aprovecharse de niñas que llegaban acompañadas por sus familiares a controles médicos de rutina.

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De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), hasta el momento se han identificado dos víctimas, de 7 y 10 años, quienes habrían sido atacadas durante consultas realizadas en febrero y julio de 2025.

Según las autoridades, el médico presuntamente utilizaba distintas estrategias para impedir que los padres o acudientes observaran de manera directa los procedimientos médicos que realizaba dentro del consultorio. La Fiscalía señaló que el hombre buscaba distraer a los acompañantes o ubicarlos fuera del ángulo visual mientras atendía a las menores.

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La Fiscalía presenta pruebas y un juez envía a la cárcel a médico señalado de abuso sexual infantil en EPS de Bogotá - crédito Fiscalía

El profesional recibía niñas en consulta y presuntamente obstruía la visibilidad de los padres y acudientes, o les delegaba diferentes funciones para distraerlos durante el chequeo físico, con el propósito de aprovechar ese momento para ejercer comportamientos en contra de la formación y libertad sexual de las menores de edad”, indicó la Fiscalía.

La investigación permitió establecer que, en ambos casos, las menores asistieron acompañadas por familiares cercanos. Una de ellas estaba junto a su padre y la otra con su abuela. Sin embargo, ninguno habría advertido lo ocurrido en el momento debido a la manera en la que, presuntamente, el médico organizaba el espacio dentro del consultorio.

Las agresiones salieron a la luz tiempo después, cuando las niñas decidieron contar lo sucedido a sus familiares, lo que desencadenó las denuncias y la apertura del proceso judicial.

La captura de Castro Giraldo se llevó a cabo en una diligencia conjunta entre la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

Vista trasera de un hombre con sudadera gris y jeans, esposado por la espalda, de pie en el centro de un juzgado con bancos de madera.
Un juez impone medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a médico investigado por actos sexuales contra niñas pacientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso aseguró que el procesado habría instrumentalizado su rol como médico para ganar la confianza de las víctimas y de sus familias.

Nos encontramos ante un patrón de conducta ejecutado por un profesional de la salud que instrumentalizó su investidura médica, su bata blanca y el prestigio de su profesión para acceder a las menores en un recinto que debía ser un santuario de cuidado y curación para las niñas”, manifestó el delegado del ente acusador ante el juez.

Asimismo, explicó que el investigado presuntamente aprovechaba las dinámicas propias de la consulta médica y la corta edad de las pacientes para actuar sin levantar sospechas.

Aprovechando el contexto de consulta médica, la confianza derivada de su rol profesional, la corta edad de las menores víctimas y la ubicación estratégica de los acompañantes dentro del consultorio con el propósito de impedir o dificultar que estos observaran directamente los actos que estaba ejecutando sobre estas menores”, señaló el fiscal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El médico José David Castro Giraldo fue enviado a prisión tras denuncias por abusos a niñas en consultorio de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía imputó al médico el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. No obstante, el procesado no aceptó los cargos. Pese a ello, un juez de control de garantías consideró que existían elementos suficientes para imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y no descartan que puedan aparecer nuevas denuncias relacionadas con hechos similares ocurridos en el mismo centro médico.

El caso ha generado preocupación entre pacientes y familias, debido a que los hechos habrían ocurrido en un espacio destinado a la atención y protección de menores de edad. Mientras tanto, la Fiscalía reiteró que seguirá fortaleciendo las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el país.

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Médico capturado en BogotáAbuso sexual infantilJosé David Castro GiraldoActos sexuales abusivosColombia-Noticias

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