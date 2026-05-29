Colombia

Ana Karina Soto reveló el ritual que hace a diario tras la dolorosa partida de su madre por un accidente casero

La famosa mantiene vivo el recuerdo de la mujer que le dio la vida y confesó que encuentra fuerza en el amor que ella le enseñó, lo que la inspira a ser generosa y amorosa con las personas

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La dolorosa partida de su madre le afectó bastante, aunque también la enseñó - crédito Ana Karina Soto / Instagram
La dolorosa partida de su madre le afectó bastante, aunque también la enseñó - crédito Ana Karina Soto / Instagram

Ana Karina Soto es uno de los rostros más reconocidos de la farándula criolla, no solo por su talento con la presentación de noticias, sino por algunos escándalos que protagonizó a lo largo de su vida. El más sonado estuvo relacionado con la filtración de un video íntimo, aunque su familia fue un pilar fundamental para sobrellevar el escarnio público.

La famosa reveló en diálogo con el pódcast Se siente bien, de Felipe Peña, que después de este episodio se volvió aún más unida a sus padres, por lo que el cáncer que padeció su mamá la afectó emocionalmente, pues ella estuvo en proceso de quimioterapias. Aunque su madre superó estas complicaciones de salud, falleció tras un accidente en su casa.

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En la entrevista recordó que eran muy unidas y que el 5 de mayo de 2026 se cumplieron cuatro años de su partida, por lo que aún mantiene un ritual diario frente a un retrato que tiene a la entrada de su habitación, al que besa por la noche y al levantarse.

Según relató, su madre había superado un cáncer y un infarto, además de otras complicaciones de salud: “10 años llevaba siendo sobreviviente de cáncer. Todo me imaginé en la vida menos que mi mamá se me fuera a ir por un accidente casero, o sea, porque se cayera de las gradas y se diera un golpe en la cabeza”.

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La famosa mantiene vivo el recuerdo de su mamá a cada segundo - crédito Ana Karina Soto / Instagram
La famosa mantiene vivo el recuerdo de su mamá a cada segundo - crédito Ana Karina Soto / Instagram

Según su relato, el médico le dijo que su madre tenía comprometido el 60% del cerebro y que, si despertaba, probablemente solo conservaría funcional el 40%. La presentadora contó que esa explicación la obligó a pensar en la calidad de vida que tendría su madre si sobrevivía. También explicó que su familia ya sabía lo que implicaba cuidar a una persona enferma en casa por el proceso de salud tan complejo que había vivido.

Soto aseguró que su madre permaneció 13 días en la UCI y que después el médico les comunicó que no mostraba mejoría, por lo que aconsejó que empezaran a despedirse: “Yo ese día le pedí mucho a Dios y le dije: si mi mamita no va a estar bien, yo prefiero que te la lleves, por favor. O sea, yo si la quiero aquí, la quiero bien, pero yo no quiero que ella esté aquí a medias y que sufra”.

Cada consejo y palabra de amor vive en la mente de la presentadora - crédito Ana Karina Soto / Instagram
Cada consejo y palabra de amor vive en la mente de la presentadora - crédito Ana Karina Soto / Instagram

La presentadora maquilló a su mamá, después de muerta

Tras un largo sufrimiento, Ana Karina recibió la noticia de que su madre había fallecido. “Llegan los de la funeraria y yo le digo: mira, yo necesito pedirte un favor muy especial. Yo necesito maquillar a mi mamá, porque a ella le encantaba cómo yo la maquillaba. Entonces, el tipo de la funeraria me mira como: esta vieja se enloqueció. Entonces yo le dije: Sí, yo ya hablé con mis hermanos y hablé con mi papá y ellos me dijeron que sí, que a mi mamá le hubiese gustado que yo la maquillara".

La presentadora explicó que la funeraria accedió y le permitió entrar una hora antes para estar sola con ella. En ese tiempo, según contó, la abrazó, la maquilló, le arregló las cejas y el cabello, le puso perfume y acompañó ese momento con música de Rocío Dúrcal y una canción de Cabas que a su madre le gustaba.

Su familia siempre ha sido su fortaleza para seguir - crédito Ana Karina Soto / Instagram
Su familia siempre ha sido su fortaleza para seguir - crédito Ana Karina Soto / Instagram

Soto definió esa hora como “la mejor despedida” que pudo tener. También dijo en el pódcast que, cuando salió al encuentro con el resto de la familia, sus tías se sorprendieron por su serenidad y preguntaron a su hermana si había tomado algo para los nervios, porque esperaban otra reacción.

La periodista explicó que para entonces ya había llorado, hablado y agradecido todo lo que necesitaba decirle. Aunque reveló que extraña mucho a su madre, pues hablaba con ella todos los días después del noticiero y todavía la siente presente “en su espíritu, su recuerdo, su energía”.

Y contó detalles del ritual que realiza para tenerla presente en su vida: “Hablo todos los días con ella. Tengo un cuadro a la entrada de mi habitación y le doy un beso de buenas noches. Y cuando me levanto en las mañanas, siempre antes de salir de la habitación, también le doy su beso, me despido de ella”.

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