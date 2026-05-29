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James Rodríguez y Luis Díaz ilusionan a Colombia rumbo al Mundial 2026: “Vamos a sentirnos locales”

Las dos máximas figuras de la selección hablaron con FIFA sobre la ilusión de disputar el Mundial 2026, el apoyo de la hinchada y el papel de Luis Díaz como referente del equipo de Néstor Lorenzo

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Los referentes de la Tricolor se elogiaron entre sí y exaltaron la hinchada colombiana en la Copa del Mundo - crédito FIFA

La selección Colombia ya empezó a vivir el Mundial de 2026. Mientras el equipo de Néstor Lorenzo avanza en su preparación en Bogotá, dos de sus máximas figuras encendieron la ilusión de millones de hinchas con unas declaraciones cargadas de optimismo, confianza y liderazgo. James Rodríguez y Luis Díaz conversaron con la FIFA y dejaron claro que el sueño de hacer historia en Norteamérica está más vivo que nunca.

“Vamos a sentirnos locales en Norteamérica”, aseguró Rodríguez, y no es casualidad, tanto James como Luis Díaz coincidieron en que el acompañamiento de los aficionados colombianos será fundamental en Estados Unidos, México y Canadá.

Para Colombia es bueno porque siempre que jugamos acá lo hacemos a estadio lleno, siempre amarillo”, aseguró el capitán de la selección, quien resaltó además que el Mundial será una fiesta para todos los aficionados.

En el pasado, el extremo afirmó que está cumpliendo su sueño al jugar con James Rodríguez - crédito DirecTV

Creo que para los tres países anfitriones va a ser algo grande, lindo para todo el mundo y va a ser un show chévere. Ojalá se hagan sentir, que la pasen bien y que vean una Copa Mundial que, por el hecho de jugarse cada cuatro años, toda la gente la disfrute mucho”, expresó el volante.

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Las palabras del ‘10’ reflejan la confianza que existe dentro del grupo sobre el respaldo que tendrán desde las tribunas. La Copa América de 2024 dejó imágenes inolvidables de miles de colombianos acompañando al equipo en cada estadio y ahora la ilusión es repetir ese fenómeno en el Mundial.

James Rodríguez y Luis Díaz son las dos figuras de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
James Rodríguez y Luis Díaz son las dos figuras de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

James Rodríguez se rinde ante el presente de Luis Díaz

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando James habló de Luis Díaz. El capitán no dudó en señalar al extremo del Bayern Múnich como el gran referente ofensivo de la selección Colombia y uno de los jugadores más determinantes del continente. “Cuando se tiene a Lucho sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante”, afirmó James.

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El volante fue incluso más allá y dejó claro que dentro del grupo existe una intención especial de rodear y potenciar al atacante guajiro, consciente del nivel extraordinario que atraviesa.

Es nuestro ícono ahora mismo y tenemos que cuidarlo para que se sienta cómodo. Creo que los jugadores que ganan partidos tienen que estar lo más cómodos posible dentro del campo y es lo que intento también, que esté cómodo y pueda hacerlo jugar”, explicó.

James también destacó la inteligencia colectiva que debe tener un equipo para aprovechar las cualidades de una estrella como Luis Díaz. “Uno tiene que conocer las virtudes que tiene al lado. Intento sacarle provecho al máximo a Lucho. Todo lo que ha hecho ha sido único y creo que va a ser grande, por eso hay que cuidarlo como tal”, agregó el capitán colombiano.

Las palabras del mediocampista llegan en un momento especial para Díaz. El extremo terminó hace pocos días una temporada brillante con el Bayern Múnich, club con el que conquistó el triplete y confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera.

James Rodríguez y Luis Díaz han realizado esta celebración en los últimos partidos - crédito FCF
James Rodríguez y Luis Díaz han realizado esta celebración en los últimos partidos - crédito FCF

La ilusión de Colombia crece con el regreso a una Copa del Mundo

Para Luis Díaz, el Mundial de 2026 tendrá un significado especial. Será la primera Copa del Mundo de su carrera y, según confesó, representa el sueño que tuvo desde niño en Barrancas, La Guajira.

Es impresionante poder jugar mi primera Copa Mundial. Era un sueño que todo chico y cada jugador sueña, y se me ha podido cumplir”, afirmó el atacante.

Además, el extremo resaltó el vínculo emocional que existe entre la Selección Colombia y sus aficionados, recordando el apoyo que han recibido en cada presentación reciente.

El apoyo de toda Colombia nunca va a faltar”, aseguró el jugador del Bayern Múnich.

“Ya lo demostraron en la pasada Copa América y en partidos amistosos. Donde quiera que jugamos está ese apoyo. Muy agradecido por toda la gente que nos apoya y muy motivados para hacer un gran Mundial”, añadió.

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