Carlos Vives regresa al primer lugar de la radio latina con “Te Dedico” y celebra su mayor éxito en años

El samario volvió a la cima de los listados Billboard por primera vez en cuatro años con "Te Dedico" - crédito Sony Music Entertainment US Latin LLC

Carlos Vives volvió a la cima de los listados Billboard con Te Dedico, un resultado que le devolvió el liderazgo en la radio latina de Estados Unidos por primera vez desde 2022 y que, además, le dio su primer número uno en solitario en casi ocho años.

El samario fue mencionado por la propia publicación como la gran novedad en la más reciente actualización del listado Latin Airplay, tabla que enumera las 50 canciones más reproducidas en las estaciones de radio en español de los Estados Unidos. Dicha información es monitoreada por Nielsen Broadcast Data Systems (BDS) y toma como referencia las calificaciones de la firma para cada estación, dependiendo de su impacto mediático específico.

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El ascenso llegó con un salto del puesto dos al uno en la lista con fecha del 30 de mayo, acumulando 8,3 millones de impresiones de audiencia en Estados Unidos entre el 15 y el 21 de mayo, según los reportes de Luminate, representando así un aumento del 21% frente a la semana inmediatamente anterior.

Ese desempeño convirtió a Te dedico en el 17º número uno de Vives en el Latin Airplay, manteniéndose como el tercer artista con más liderazgos entre los actos de música tropical desde la creación del listado en 2012. En este caso, cabe señalar que el conteo incluye canciones que lideraron el Hot Latin Songs, creado en 1994.

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El samario ahora está detrás de Romeo Santos con 24 y Prince Royce con 21, mientras Marc Anthony suma 16 y Gloria Estefan 13, de acuerdo con las cifras manejadas por Billboard.

Te Dedico acumula 8,3 millones de impresiones de audiencia en las radios latinas de Estados Unidos, que le permitieron liderar el listado Latin Airplay - crédito cortesía Carlos Vives

Vives reaccionó a este nuevo número uno en su carrera con una mezcla de sorpresa y gratitud. “La verdad es que nunca lo imaginé y sigue sorprendiéndome”, comentó el cantante a Billboard. “Pero de todas maneras yo sí me había dicho que ya no se escribe de amor, ‘ya no se escuchan canciones de esas para enamorar…’. Los quiero. Muchas gracias por la oportunidad de estar ahí, y ese es el corazón de ustedes: de ustedes, los que están ahí detrás”, añadió.

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El nuevo número uno también cerró una sequía más larga en su carrera individual. Según Billboard, Te Dedico es el primer No. 1 de Carlos Vives como solista en Latin Airplay desde Hoy Tengo Tiempo (Pinta Sensual), que encabezó la clasificación en septiembre de 2018.

Pedro Vives, hijo de Carlos Vives, participa en el videoclip oficial de "Te Dedico" - crédito cortesía Carlos Vives

Las otras dos oportunidades que llegó a la cima del Latin Airplay se produjeron a través de colaboraciones. En junio de 2022 sumó un número uno gracias a su colaboración con Camilo en Baloncito viejo. Entre aquel éxito y el actual, Vives había alcanzado una vez más el top 10 con Cumbia del corazón, grabada junto a Los Ángeles Azules y que llegó al cuarto puesto.

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Adicionalmente, Te Dedico completó su segunda semana en el primer lugar del Tropical Airplay, que clasifica las canciones armadas alrededor de estilos musicales que se originan en el Caribe hispanohablante y son interpretadas en español, de acuerdo con su desempeño en las estaciones de radio en español de Estados Unidos.

Carlos Vives se posicionó como el tercer artista con más liderazgos en el Latin Airplay de Billboard desde 2012, con 17 números uno - crédito cortesía Carlos Vives

Adicionalmente, Billboard reportó que la canción subió del puesto 40 al 24 en la lista Hot Latin Songs. Ese salto marcó la posición más alta del samario en esa lista desde que Cumbia, mi encanto llegó al puesto seis en febrero de 2022, de acuerdo con Billboard. La canción se consolidó así como el mayor éxito radial reciente del artista en el mercado latino de Estados Unidos.

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Te Dedico es la canción de apertura y el primer sencillo de El Último Disco Vol. 1, el 19º álbum de estudio de Vives, lanzado el pasado 1 de mayo bajo Sony Music Latin. El disco incluye colaboraciones con Niña Pastori, Juan Luis Guerra, Sergio George y Josemi Carmona.