J Balvin recibió en Nueva York un importante reconocimiento por su impacto global y su aporte a la cultura latina

J Balvin brilla en Nueva York al recibir un homenaje de El Museo del Barrio - crédito cortesía equipo de prensa J Bavin

El cantante colombiano J Balvin recibió un importante reconocimiento honorífico en la noche del 28 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por su impacto en la música a nivel internacional y por su aporte a la expansión y visibilización de la cultura latina en el mundo.

El homenaje fue entregado por El Museo del Barrio, considerada una de las instituciones culturales latinas más representativas de Estados Unidos y símbolo de identidad para millones de latinoamericanos que residen en ese país.

La ceremonia se llevó a cabo en el corazón de Manhattan y reunió a importantes figuras del arte, la moda y la cultura latina. Al evento, el intérprete colombiano asistió acompañado de su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, y compartió espacio con reconocidos invitados como Agustín e Isabel Coppel y la historiadora del arte uruguaya Estrellita Brodsky.

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El reconocimiento destacó la influencia de J Balvin como uno de los artistas latinos más importantes de la última década y su papel en la internacionalización del reguetón y la cultura urbana latinoamericana.

El Museo del Barrio entrega reconocimiento honorífico a J Balvin en Nueva York - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin

Fundado en 1969 en East Harlem, El Museo del Barrio ha sido durante décadas un espacio dedicado a preservar, promover y legitimar el arte y las expresiones culturales latinas dentro de los grandes circuitos culturales estadounidenses. Además, la institución se ha convertido en un referente para generaciones de artistas y creadores latinoamericanos.

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Uno de los momentos más emotivos de la noche estuvo a cargo de Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, quien presentó oficialmente el reconocimiento y recordó los primeros encuentros profesionales con el artista colombiano.

“Nuestro honoré, me lleva mi mente un poco atrás al 2016, al Ritz, en París, que la directora de Chanel en ese momento me vino y me dijo: ‘Quiero que conozcas a alguien, que se llama José Álvaro Osorio Balvin’, que todo el mundo ya lo conocía como José Balvin. Para entonces, José ya estaba en el punto de mira de Vogue, concretamente de Vogue México. Yo acababa de asumir mi cargo de editora en jefe, y una de mis primeras portadas había sido con José en Colombia, dos meses antes. Pero conocerlo en persona y descubrir al ser humano que se escondía tras la celebridad fue algo que nunca olvidaré. En aquel momento, él ya estaba redefiniendo el concepto del estrellato mundial. José y yo acabamos sentándonos juntos esa noche...”, contó durante la ceremonia.

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Tras recibir la distinción, el artista paisa reaccionó con humor y agradecimiento frente al público presente.

El cantante J Balvin es homenajeado por su aporte a la cultura latina en Estados Unidos - crédito cortesía equipo prensa J Balvin

“I wish my English was good as yours (Desearía que mi inglés fuera tan bueno como el de ustedes). Entonces hablo más bien en español”, dijo entre risas. Luego agregó: “¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo va todo? Bueno, Latino Gang. Súper agradecido por las palabras. Gracias”, expresó el paisa.

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Horas después del evento, el cantante también compartió un mensaje en sus redes sociales, donde celebró el reconocimiento recibido y agradeció a la institución cultural.

“Gracias a El Museo, por el reconocimiento, Latino Gang”, escribió el artista colombiano en su cuenta oficial de Instagram.

El homenaje a J Balvin se suma a una larga lista de reconocimientos internacionales que ha recibido el cantante a lo largo de su carrera, consolidándolo como una de las figuras latinas más influyentes en la industria musical y cultural a nivel global.

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El Museo del Barrio destaca a J Balvin como referente de la música urbana en evento en Manhattan - crédito @jbalvin/IG

Por su parte, la modelo argentina Valentina Ferrer dejó ver la noche que vivió junto al papá de su hijo en el evento a través de sus historias en Instagram y no desaprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras al artista.

“Te amo, felicitaciones. Nuestro gruñión, como dice Riri (sobrenombre Río, el hijo de los dos)”, escribió.