Colombia

J Balvin recibió en Nueva York un importante reconocimiento por su impacto global y su aporte a la cultura latina

El cantante colombiano fue aclamado en una emotiva ceremonia en la que se celebró su aporte al crecimiento de la cultura de Latinoamérica y su influencia a nivel mundial en la música urbana

Guardar
Google icon
J Balvin brilla en Nueva York al recibir un homenaje de El Museo del Barrio - crédito cortesía equipo de prensa J Bavin
J Balvin brilla en Nueva York al recibir un homenaje de El Museo del Barrio - crédito cortesía equipo de prensa J Bavin

El cantante colombiano J Balvin recibió un importante reconocimiento honorífico en la noche del 28 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por su impacto en la música a nivel internacional y por su aporte a la expansión y visibilización de la cultura latina en el mundo.

El homenaje fue entregado por El Museo del Barrio, considerada una de las instituciones culturales latinas más representativas de Estados Unidos y símbolo de identidad para millones de latinoamericanos que residen en ese país.

La ceremonia se llevó a cabo en el corazón de Manhattan y reunió a importantes figuras del arte, la moda y la cultura latina. Al evento, el intérprete colombiano asistió acompañado de su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, y compartió espacio con reconocidos invitados como Agustín e Isabel Coppel y la historiadora del arte uruguaya Estrellita Brodsky.

PUBLICIDAD

El reconocimiento destacó la influencia de J Balvin como uno de los artistas latinos más importantes de la última década y su papel en la internacionalización del reguetón y la cultura urbana latinoamericana.

El Museo del Barrio entrega reconocimiento honorífico a J Balvin en Nueva York - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin
El Museo del Barrio entrega reconocimiento honorífico a J Balvin en Nueva York - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin

Fundado en 1969 en East Harlem, El Museo del Barrio ha sido durante décadas un espacio dedicado a preservar, promover y legitimar el arte y las expresiones culturales latinas dentro de los grandes circuitos culturales estadounidenses. Además, la institución se ha convertido en un referente para generaciones de artistas y creadores latinoamericanos.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más emotivos de la noche estuvo a cargo de Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, quien presentó oficialmente el reconocimiento y recordó los primeros encuentros profesionales con el artista colombiano.

“Nuestro honoré, me lleva mi mente un poco atrás al 2016, al Ritz, en París, que la directora de Chanel en ese momento me vino y me dijo: ‘Quiero que conozcas a alguien, que se llama José Álvaro Osorio Balvin’, que todo el mundo ya lo conocía como José Balvin. Para entonces, José ya estaba en el punto de mira de Vogue, concretamente de Vogue México. Yo acababa de asumir mi cargo de editora en jefe, y una de mis primeras portadas había sido con José en Colombia, dos meses antes. Pero conocerlo en persona y descubrir al ser humano que se escondía tras la celebridad fue algo que nunca olvidaré. En aquel momento, él ya estaba redefiniendo el concepto del estrellato mundial. José y yo acabamos sentándonos juntos esa noche...”, contó durante la ceremonia.

Tras recibir la distinción, el artista paisa reaccionó con humor y agradecimiento frente al público presente.

El cantante J Balvin es homenajeado por su aporte a la cultura latina en Estados Unidos - crédito cortesía equipo prensa J Balvin
El cantante J Balvin es homenajeado por su aporte a la cultura latina en Estados Unidos - crédito cortesía equipo prensa J Balvin

“I wish my English was good as yours (Desearía que mi inglés fuera tan bueno como el de ustedes). Entonces hablo más bien en español”, dijo entre risas. Luego agregó: “¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo va todo? Bueno, Latino Gang. Súper agradecido por las palabras. Gracias”, expresó el paisa.

Horas después del evento, el cantante también compartió un mensaje en sus redes sociales, donde celebró el reconocimiento recibido y agradeció a la institución cultural.

Gracias a El Museo, por el reconocimiento, Latino Gang”, escribió el artista colombiano en su cuenta oficial de Instagram.

El homenaje a J Balvin se suma a una larga lista de reconocimientos internacionales que ha recibido el cantante a lo largo de su carrera, consolidándolo como una de las figuras latinas más influyentes en la industria musical y cultural a nivel global.

El Museo del Barrio destaca a J Balvin como referente de la música urbana en evento en Manhattan - crédito @jbalvin/IG
El Museo del Barrio destaca a J Balvin como referente de la música urbana en evento en Manhattan - crédito @jbalvin/IG

Por su parte, la modelo argentina Valentina Ferrer dejó ver la noche que vivió junto al papá de su hijo en el evento a través de sus historias en Instagram y no desaprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras al artista.

Te amo, felicitaciones. Nuestro gruñión, como dice Riri (sobrenombre Río, el hijo de los dos)”, escribió.

Temas Relacionados

J BalvinValentina FerrerEl Museo del BarrioReconocimiento J BalvinColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

La primera carrera grande de ciclismo comienza a tener su final en territorio italiano y con las últimas dos etapas de exigencia en la montaña

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Padre de Marcela Gómez, la joven cuyo cuerpo fue hallado dentro de un costal en Cali, recordó su última conversación: “No llegó”

La joven llevaba desaparecida desde el lunes 21 de mayo de 2026 y su cuerpo se encontró por operarios de aseo el jueves 25 de mayo

Padre de Marcela Gómez, la joven cuyo cuerpo fue hallado dentro de un costal en Cali, recordó su última conversación: “No llegó”

César Gaviria invitó a apoyar a Paloma Valencia en las urnas: “No podemos permitir que lo que vivimos estos cuatro años se repita”

El exmandatario aseguró que el país necesita recuperar la autoridad frente a los grupos armados y defendió una política enfocada en fortalecer la fuerza pública y el control territorial

César Gaviria invitó a apoyar a Paloma Valencia en las urnas: “No podemos permitir que lo que vivimos estos cuatro años se repita”

La SIC multó a Movistar con una sanción millonaria: fallas en la reposición de SIM facilitaron el robo de líneas y fraudes bancarios

La entidad concluyó que el operador no aplicó controles tecnológicos suficientes para validar la identidad de usuarios, lo que permitió accesos irregulares a números celulares vinculados con servicios financieros

La SIC multó a Movistar con una sanción millonaria: fallas en la reposición de SIM facilitaron el robo de líneas y fraudes bancarios

Néstor Lorenzo le pidió calma a la hinchada de la selección Colombia antes del Mundial 2026: “No inventen y no escuchen a los fracasados”

El director técnico cerró su llamado con una invitación a que el respaldo se traduzca en una participación activa de la hinchada durante el proceso

Néstor Lorenzo le pidió calma a la hinchada de la selección Colombia antes del Mundial 2026: “No inventen y no escuchen a los fracasados”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá genera dudas, agresores serían miembros del Ejército

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruiz sorprendió al contar detalles de una escena íntima entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’: “Le mandó la mano”

Yuli Ruiz sorprendió al contar detalles de una escena íntima entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’: “Le mandó la mano”

Ana Karina Soto reveló el ritual que hace a diario tras la dolorosa partida de su madre por un accidente casero

Carlos Vives regresa al primer lugar de la radio latina con “Te Dedico” y celebra su mayor éxito en años

Ana Karina Soto confesó cómo encontró alivio tras la filtración de su video íntimo: “Me grabó sin mi autorización”

Maluma reveló por qué desconectarse de las redes sociales fue el impulso para su nuevo álbum: “Necesitaba parar”

Deportes

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Giro de Italia EN VIVO - Etapa 19: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Néstor Lorenzo le pidió calma a la hinchada de la selección Colombia antes del Mundial 2026: “No inventen y no escuchen a los fracasados”

James Rodríguez y Luis Díaz ilusionan a Colombia rumbo al Mundial 2026: “Vamos a sentirnos locales”

Freddy Hurtado se unió a la selección Colombia para el Mundial: qué puede aportar al equipo

Cómo quedaron los cruces de los playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los rivales de los clubes colombianos