Nuevo Liberalismo llamó a su militancia a movilizar votos por la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Nuevo Liberalismo solicita apoyo para Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en campaña presidencial - VisualesIA ScribNews

El partido Nuevo Liberalismo formalizó su respaldo a la candidatura presidencial de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, con una directriz interna que ordena a su militancia “votar y movilizar el voto” por esa dupla, situación que se da de dara a la jornada electoral en Colombia programada par ale 31 de mayo de 2026.

En una circular fechada el 28 de mayo de 2026, el director nacional Juan Manuel Galán pidió a directivos y simpatizantes del partido concentrar esfuerzos en la campaña: “No es momento de tibiezas. No es momento de dudas. No es momento de quedarse en la casa”.

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El documento instruye a la estructura partidaria a pasar de la consigna a acciones de proselitismo. “Es momento de salir, convencer, llamar, organizar y votar”, señaló Galán en la carta dirigida a la militancia.

En el texto, el partido atribuye perfiles diferenciados a la fórmula presidencial. “Paloma Valencia representa firmeza, autoridad, libertad y amor por Colombia. Daniel Oviedo representa seriedad, conocimiento y capacidad de gobierno”, afirmó Galán.

El partido Nuevo Liberalismo formalizó su respaldo a la candidatura presidencial de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo - crédito Nuevo Liberalismo

La circular también fija una consigna operativa para los afiliados: “La tarea de cada militante es concreta: VOTAR. MOVILIZAR. DEFENDER. GANAR”.

El cierre del mensaje ratifica el tono de instrucción política hacia la base del partido: “La instrucción es una sola: Con toda la fuerza de nuestro partido, salgamos a GANAR”, escribió Galán, y agregó: “¡Siempre adelante, ni un paso atrás!”.

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Ella es Paloma Valencia, la senadora, mamá y filósofa

Paloma Susana Valencia Laserna, senadora con 12 años de experiencia, busca ser la primera mujer en alcanzar la presidencia de Colombia en las elecciones presidenciales para saber que candidato será el próximo inquilino de la Casa de Nariño.

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, asiste a un acto de cierre de campaña en Bogotá - crédito Luisa González/Reuters

Se postula tras vencer internamente en el partido Centro Democrático y liderar la Gran Consulta, instancia en la que obtuvo más de 3,2 millones de votos. Su compañero de fórmula es Juan Daniel Oviedo Arango, economista y exdirector del Dane, hombre que destacó en las consultas interpartidistas al sumar más de un millón de votos.

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Valencia nació en Popayán en 1976, es abogada, filósofa y especializada en economía. Pertenece a una familia con tradición política y académica; es nieta del expresidente Guillermo León Valencia e hija de Ignacio Valencia López. Su carrera política comenzó en 2006 y tomó impulso en 2014 al ingresar al Senado con el respaldo de Álvaro Uribe. Intentó dos veces ser candidata presidencial antes de lograrlo, en 2018 y 2022.

En el Congreso, Valencia se hizo visible por debates sobre tarifas de servicios públicos y reservas petroleras. Participó activamente en el plebiscito de 2016 y protagonizó controversias, como la publicación en 2018 de un video con Gustavo Petro recibiendo dinero, hecho que no derivó en sanciones para el actual presidente. También fue criticada por su postura frente a la reducción de salarios de congresistas, defendiendo la posibilidad de que estos tuvieran otras fuentes de ingreso.

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Paloma Susana Valencia Laserna, senadora con 12 años de experiencia, busca ser la primera mujer en alcanzar la presidencia de Colombia en las elecciones presidenciales para saber que candidato será el próximo inquilino de la Casa de Nariño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El programa de gobierno que presenta, denominado Colombia Más Grande, prioriza el fortalecimiento militar y policial, la reducción del tamaño del Estado, rebajas tributarias y políticas sociales, con la meta de impulsar el crecimiento económico al 5%.

Propone mejorar 10.000 km de vías terciarias, expandir internet satelital en zonas aisladas y terminar con las concesiones de paz, incluyendo la erradicación forzada de grupos ilegales en regiones estratégicas. En lo fiscal, plantea eliminar burocracia y destinar los recursos a servicios básicos y educación, donde impulsa bonos escolares para familias de bajos ingresos.

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En salud, propone una estrategia de contingencia para los primeros 100 días de gobierno orientada a mitigar la crisis y recuperar la red de atención.