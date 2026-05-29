Néstor Lorenzo le pidió calma a la hinchada de la selección Colombia antes del Mundial 2026: “No inventen y no escuchen a los fracasados”

Director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la antesala del inicio de la preparación rumbo al Mundial 2026, el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, pidió a los hinchas respaldo “sin fisuras” y dijo que siente el peso de conducir algo más que un equipo.

“Dirijo un equipo de fútbol, pero dirijo el sentimiento de cincuenta millones de colombianos”, afirmó en una entrevista con Noticias Caracol.

Lorenzo planteó que el primer paso es valorar el momento deportivo que atraviesa el seleccionado y definió el proceso como una oportunidad colectiva: “Yo lo que les pido es que primero que agradezcan que estamos en esta, en esta fiesta, en este Mundial, que todos vivamos agradecidos de poder jugar el Mundial”.

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En ese mensaje, el entrenador apuntó también contra el ruido externo alrededor del combinado nacional y reclamó que la lectura de la situacipon con el equipo se haga desde el amor que se le tiene a la selección: “Después que apoyen y que interpreten de la mejor manera siempre lo que hace que es con el corazón”.

Selección Colombia - Colombia vs. Croacia - Fecha FIFA - 27 de marzo de 2026 -crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Consultado en la misma conversación por un mensaje “al país”, Lorenzo pidió no darle espacio a voces críticas que, según él, buscan perjudicar el camino del equipo: “No inventen, que no escuchen a los fracasados de siempre, que están ahí para poner piedras en el camino y que no quieren el bien de la selección”, afirmó.

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El director técnico cerró su llamado con una invitación a que el respaldo se traduzca en una participación activa de la hinchada durante el proceso: “Que los cincuenta millones de colombianos realmente jueguen con nosotros”.

Néstor Lorenzo aceptó que expuso a Sebastián Villa en la prelista

La selección Colombia afrontó duras críticas tras la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, lo que provocó un fuerte rechazo de sectores sociales, especialmente grupos feministas, debido a los antecedentes judiciales del delantero.

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El escándalo surgió cuando se conoció que Villa, actual atacante de Independiente Rivadavia, fue condenado en Argentina a dos años y tres meses de prisión condicional por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. Además, afrontó un juicio por abuso sexual, situación que reavivó el debate sobre la responsabilidad de las instituciones deportivas al elegir a sus representantes.

Néstor Lorenzo fue blanco de polémicas por el llamado de Sebastián Villa a la prelista de la selección Colombia al Mundial 2026 - crédito FCF / Independiente Rivadavia

La polémica alcanzó tal magnitud que diversas organizaciones exigieron su exclusión de la plantilla, señalando el daño reputacional que su presencia podría causar al combinado nacional. Mientras tanto, el equipo se encuentra concentrado en Bogotá, donde ya cuenta con 18 de los 26 convocados definitivos para la cita mundialista.

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En medio de la controversia, el seleccionador Lorenzo se refirió al caso en declaraciones al medio de comunicación. El técnico admitió que la inclusión de Villa obedeció únicamente a motivos deportivos, destacando el buen momento que atraviesa el jugador en el fútbol argentino. Sin embargo, aceptó el peso del contexto social y lamentó las consecuencias de la decisión.

“El tema de Sebastián (Villa) fue duro, él no se merecía eso, no debí exponerlo. Los hombres, las mujeres, los hogares pensaban distinto. La decisión fue futbolística; pero sin duda que el contexto no le ayudó”, expresó Lorenzo.

Esta fue la prelista en la que Sebastián Villa apareció con opción de jugar con la selección Colombia - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

De acuerdo con el propio seleccionador, la evaluación del universo de jugadores aptos para el Mundial en 2026 fue estrictamente técnica. Sin embargo, la reacción pública obligó al cuerpo técnico a replantear su criterio, especialmente ante la presión mediática y las demandas sociales de mayor rigor ético en la selección de futbolistas.

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La situación de Villa expuso la dificultad de conciliar criterios deportivos con demandas sociales y éticas, especialmente en un escenario de alta visibilidad como el fútbol de selecciones. La controversia obligó al cuerpo técnico a reconsiderar sus decisiones y a dar explicaciones públicas sobre los procedimientos adoptados.