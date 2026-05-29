Colombia

Yuli Ruiz sorprendió al contar detalles de una escena íntima entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’: “Le mandó la mano”

La empresaria se volvió tendencia en redes sociales tras referirse al episodio de intimidad entre ambos participantes ocurrido bajo las cobijas en una de las camas de la casa estudio

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Revelan episodio íntimo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN
Revelan episodio íntimo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN

A pocas horas de la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, programada para las 8:00 p.m. del viernes 29 de mayo, la atención se centró en una revelación hecha por la exconcursante y empresaria Yuli Ruiz.

La participante, quien regresó al programa para acompañar a los finalistas, describió en el set un episodio íntimo entre la creadora de contenido Alexa Torrex y el modelo Tebi Bernal, situación que provocó reacciones en redes sociales y entre los propios concursantes. Ruiz aseguró que presenció un momento privado entre ambos compañeros dentro de la casa, lo que originó una conversación entre los presentes y el público.

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Durante una charla con la actriz Marilyn Patiño y Manuela Gómez, Ruiz relató: “Ay, no, yo no voy a hacer lo que hicieron esta semana, levantar la cobija para mostrar qué estaban haciendo. Me mandaron el video, perdón, mis amores, pero ustedes saben que es verdad”. Esta declaración motivó que las otras participantes solicitaran más detalles, ya que no habían visto las imágenes y mostraron curiosidad por el episodio.

La propia Ruiz profundizó en su versión, asegurando que “Tebi y Alexa se acostaron a besarse, a darse piquitos y Tebi le mandó la mano, pero ella abrió la cobija y eso se vio que lo hizo de aposta, para mí, y si ella sale y dice algo porque yo estoy opinando, lo siento porque si ella lo hizo, sabe que Colombia lo vio. Aquí apagan la luz y eso se ve todo”. Esta descripción se presentó ante las cámaras del programa transmitido por el Canal RCN, generando comentarios entre la audiencia.

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En otro momento de la conversación, Ruiz compartió que, tras su eliminación, buscó videos de su participación y comprobó que varios momentos románticos con Alejandro Estrada fueron captados, pese a la poca iluminación. “Yo me puse a ver los videos besándome con Alejandro y no, qué pena, niñas”, expresó la exconcursante.

La casa de los famosos Colombia atraviesa su tramo final y los eventos dentro de la casa continúan generando debate tanto dentro como fuera del set. Los momentos privados entre los participantes no pasan inadvertidos para las cámaras ni para el público, manteniendo el interés hasta el último día de competencia.

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