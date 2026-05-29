Colombia

Ana Karina Soto confesó cómo encontró alivio tras la filtración de su video íntimo: “Me grabó sin mi autorización”

La reconocida presentadora reveló cómo superó uno de los episodios más complicados de su vida que la llevó al límite

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Ana Karina Soto respondió a quienes la atacaron a ella y a sus compañeros de 'Buen día, Colombia' por sus comentarios acerca de los participantes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karylamas/Instagram
La presentadora reveló el impacto de la traición del que fue su novio, la importancia de la red de apoyo y el proceso personal para reencontrar su tranquilidad - crédito @karylamas/Instagram

Ana Karina Soto estuvo en el pódcast Se siente bien, de Felipe Peña, en el que reveló que uno de los episodios más duros de su vida ocurrió cuando el que fue su novio la grabó sin su autorización y difundió ese material después de que ella decidiera finalizar la relación, en 2007.

La exposición pública, según relató en el espacio digital, la obligó a refugiarse durante un año entre su casa y el canal mientras enfrentaba burlas, comentarios en la calle y versiones sacadas de contexto que fueron difundidas por radio y revistas.

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La presentadora dijo que, aunque en ese momento no existían las redes sociales, sí había “escarnio público” y señaló que programas de radio hacían chistes sobre lo ocurrido. También contó que, como medida de protección, dejó de viajar durante un año y se limitó a ir “del noticiero a la casa y de la casa al noticiero”.

Del mismo modo, explicó en el pódcast que su pareja la grabó durante las fiestas de Pasto (Nariño), cuando aún mantenía una relación que consideraba “seria” y “formal” con ese hombre, con el que duró 10 meses.

Ana Karina Soto. Foto: Instagram/@karylamas
La famosa habló de uno de los momentos más duros de su vida pública y familiar - crédito @karylamas/Instagram

Según su testimonio, ella no sabía que estaba siendo grabada y solo tiempo después, ya terminada la relación, él divulgó el material y fue allí cuando se enteró de que su confianza había sido vulnerada: “Era mi novio, me graba sin mi autorización, sin mi permiso. Yo no tenía ni idea”.

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Al recordar ese episodio, la presentadora agregó que lo que sucedió después “fue muy duro”, pues contó que provenía de una familia conservadora, que nunca imaginó verse expuesta de esa manera y que entendió lo sucedido como una violación de su privacidad por parte de un abusador que se aprovechó de ella.

La periodista contó al pódcast que el respaldo de su familia, de sus amigas y de Noticias RCN fue decisivo para atravesar ese periodo. Según su relato, nunca recibió reclamos, rechazos ni señalamientos por parte de sus padres, que eran las reacciones que más temía, teniendo en cuenta que eran dos personas bastante conservadoras.

Ana Karina Soto, presentadora colombiana
La presentadora recordó la importancia de buscar ayuda profesional - crédito @karylamas/ Instagram

Del mismo modo, explicó que eligió mantenerse aislada porque temía no saber cómo reaccionar ante una agresión o una burla en público.

Según contó al pódcast, prefirió quedarse en su casa hasta que pasara la crisis, antes que exponerse a una situación que la desbordara: “Yo decía, ‘si salgo y, y me encuentro con una situación de agresión o de burla, pues no sé cómo vaya a reaccionar, si me voy a poner a llorar o si le voy a gritar o qué sé yo. Entonces prefiero quedarme en mi casita encerradita en mi burbujita y esperar a que todo esto pase”.

La periodista relató que un camarógrafo del canal, al que identificó como Juanito y describió como el operador de la grúa, la invitó a una iglesia cristiana: “Tú no te alcanzas a imaginar todo lo que yo lloré en esa iglesia. O sea, fueron tres horas y él al lado mío, los dos solitos. Lloré, lloré, lloré hasta que como que ya me calmé. Fue superlindo porque además no hubo necesidad de hablar de nada ni que me dijera nada. Él simplemente me abrazó. Yo le di las gracias”.

Ana Karina Soto manifestó que ella sabe lo que se siente estar en un 'reality show', remitiéndose a su experiencia en 'Protagonistas de Novela' - crédito @karylamas/Instagram
Ana Karina Soto encontró en sus allegados y en Dios la fuerza que necesitaba - crédito @karylamas/Instagram

Buscó ayuda profesional por recomendación de Carolina Cruz

La presentadora contó que, después de varios meses, entendió que no podía superar sola lo ocurrido. Su colega, Carolina Cruz, le recomendó buscar apoyo profesional y le insistió en que pedir ayuda no era algo negativo.

En las terapias con el experto logró sentirse mejor: “Me hizo unas terapias superchéveres, me mandó unas goticas para poder dormir, para los nervios, para la ansiedad y ya poco a poco fue pasando y ya lo superé”.

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