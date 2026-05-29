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Freddy Hurtado se unió a la selección Colombia para el Mundial: qué puede aportar al equipo

Hurtado es seleccionador de la selección Colombia sub 17 y quedó campeón del Sudamericano más reciente. El 28 de mayo fue oficializado como integrante del cuerpo técnico de la selección mayor

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El estratega de la selección Colombia sub17 explicó que selecciona cinco capitanes en el equipo para que sean los líderes del grupo - crédito Infobae Colombia

El reciente campeón sudamericano sub 17, Freddy Hurtado, dejó entrever cuáles son las herramientas que puede aportar al proyecto general del fútbol colombiano y por qué su presencia dentro de las selecciones nacionales toma cada vez más relevancia.

El técnico explicó que la preparación rumbo al Mundial no será improvisada y que cada concentración tendrá partidos de alta exigencia para acostumbrar a los jugadores al nivel competitivo que enfrentarán.

El estratega nacional aseguró que delega líderes de grupo para que traten algunas cosas internas y no todo con el cuerpo técnico - crédito Infobae Colombia

Más allá de los entrenamientos y la preparación futbolística, hubo un aspecto que sobresalió durante toda la conversación: la construcción de grupo. Hurtado insistió varias veces en que para él el éxito no nace exclusivamente de las individualidades, sino de la capacidad de formar un equipo sólido desde lo humano.

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Prefiero un equipo a una selección llena de individualidades”, explicó el entrenador, en el diálogo sostenido con Infobae Colombia el pasado 7 de mayo.

Hurtado explicó que no se deben filtran los nombres de esa selección y se debe tener claro el perfil de jugador que se busca - crédito Infobae Colombia

Freddy Hurtado, selección Colombia

Esa idea no solo marcó el camino del título sudamericano conseguido por Colombia sub-17, sino que también explica por qué el técnico puede convertirse en una pieza importante dentro del ecosistema de selecciones nacionales. Hurtado habló de liderazgo compartido, convivencia y comunicación interna como pilares fundamentales del proceso.

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De hecho, reveló que dentro del plantel maneja una estructura de cinco capitanes, cada uno con un tipo distinto de liderazgo. Mientras uno porta la cinta, los demás cumplen funciones específicas dentro del grupo para mantener la unión y resolver conflictos internos.

Ellos se van reconociendo, se van dando cuenta de quién sabe hablarle al compañero, quién empuja dentro de la cancha y quién tiene las palabras ideales afuera”, contó.

Ese manejo humano terminó siendo visible incluso en momentos de tensión. Hurtado recordó un episodio ocurrido durante la final ante Argentina, cuando el partido estuvo cerca de calentarse tras una discusión entre jugadores. Según explicó, la reacción inmediata de sus futbolistas fue separar, evitar el conflicto y mantener la concentración en el juego.

Para el entrenador, ese tipo de comportamientos no es casualidad, sino el resultado de una cultura de grupo que se trabaja durante cada convocatoria.

Freddy Hurtado
Freddy Hurtado es seleccionador de la sub17 desde 2025 y ya le dio un título, fue el Sudamericano más reciente - crédito FCF

Importancia de conformar una familia y de la mentalidad en los jugadores

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue la importancia que le da al componente mental. Hurtado explicó que el cuerpo técnico trabaja de la mano con psicólogos, personal de prensa y profesionales de diferentes áreas para preparar a los futbolistas ante escenarios de presión, exposición mediática y competencia internacional.

La Federación nos da las herramientas. Tenemos psicólogo, tenemos personas encargadas de la comunicación y también algunos parámetros que los jugadores deben cumplir”, comentó.

En ese sentido, el técnico dejó claro que uno de los objetivos principales es formar futbolistas maduros, capaces de competir con intensidad dentro del campo y manejarse con serenidad fuera de él. “Dentro de los 90 minutos hay que competir al máximo. Después todos hacemos parte del fútbol”, afirmó.

Además de la parte emocional, Hurtado también mostró una visión moderna sobre el desarrollo juvenil en Colombia. El entrenador destacó el crecimiento que han tenido las divisiones menores en diferentes clubes del país y aseguró que los jugadores llegan cada vez más preparados en lo físico, táctico y mental.

Los clubes vienen trabajando muy bien. Los chicos llegan mejor preparados tácticamente y con más carácter”, señaló.

En medio de la charla, el entrenador también dejó ver una característica clave de su liderazgo: la obsesión por competir. Aunque habló constantemente del “paso a paso”, reconoció que dentro del grupo siempre se habló de títulos y de superar lo hecho por la generación anterior.

Nosotros desde el principio hablamos de ser campeones”, confesó.

Sin embargo, explicó que el camino hacia ese objetivo se construye a partir de metas pequeñas: ganar el debut, clasificar a la siguiente ronda y luego pensar en el trofeo. Según Hurtado, esa metodología ayudó a que los futbolistas asumieran la presión de forma más natural durante el Sudamericano.

Ahora, con el Mundial sub-17 en el horizonte, el técnico colombiano quiere repetir la fórmula. Colombia llegará nuevamente con una generación que buscará competir de igual a igual contra potencias como Francia, España o Alemania, selecciones a las que Hurtado respeta, pero frente a las que no siente inferioridad. “Queremos competir de igual a igual contra cualquiera”, aseguró. También parece encarnar una filosofía que hoy gana cada vez más valor dentro de la selección Colombia: formar grupos fuertes, priorizar la mentalidad colectiva y construir futbolistas preparados para soportar la presión internacional. Más allá de los resultados, ese puede terminar siendo su mayor aporte al futuro del fútbol colombiano.

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