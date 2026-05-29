Técnico del América de Cali habló sobre su continuidad tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Hay que sentarnos”

González analizó lo que ocurrió durante el partido ante el cuadro ecuatoriano, y se lamentó por el fracaso del América de Cali-crédito Zona Libre de Humo/YouTube

El 28 de mayo de 2026, América de Cali quedó por fuera de los playoffs de la Copa Sudamericana tras empatar sin goles ante Macará de Ecuador en el estadio Pascual Guerrero.

Con este nuevo fracaso que sumaron los “Diablos Rojos”, en la rueda de prensa posterior al juego, el entrenador David González admitió que tendrá una reunión con la junta directiva encabezada por el máximo accionista Tulio Gómez, y la presidenta del equipo, Marcela Gómez, para definir su continuidad en el cargo.

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El entrenador antioqueño lamentó el fracaso del cuadro Escarlata tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga BetPlay -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Hay que sentarnos con las directivas, escuchar qué piensan ellos y también expresar lo que pienso yo”, dijo González a los medios tras el partido, al referirse tanto a la eliminación como a la posibilidad de continuar o no en el banquillo escarlata.

La respuesta del entrenador apuntó a una revisión interna inmediata. América todavía tiene por delante un segundo semestre para intentar recomponer el año, pero la continuidad del técnico quedó abierta a una conversación con la dirigencia.

El concepto del partido que dejó al América por fuera de la Copa Sudamericana

América empató sin goles frente al Macará de Ecuador, en la última fecha del grupo A de la Copa Sudamericana - crédito Deportivo Macará

El empate con Macará confirmó la eliminación y abrió la discusión sobre el cuerpo técnico. González vinculó el desenlace internacional con el deterioro futbolístico y emocional del equipo en el tramo final de la campaña. Según explicó ante los medios, el partido contra Macará confirmó que el plantel no logró recuperarse del golpe anterior en el torneo local.

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“En América todo se trabaja; estos últimos partidos, después de lo que sucedió en la eliminación de Liga, este encuentro nos demuestra que no nos pudimos reponer nunca. Nunca pudimos salir de ese encuentro a donde entramos, no pudimos llevar a cabo el plan de juego y terminó siendo un encuentro en el que no se jugó a nada”, afirmó el entrenador.

González atribuyó el declive al golpe anímico y a las ausencias en la plantilla

El técnico de América de Cali explicó que una de las razones del fracaso deportivo en el primer semestre de 2026, se debió a las ausencias de refuerzos-crédito Aymer Andrés Álvarez/El País-Colprensa

Al explicar las razones del bajón del equipo, González señaló dos factores: el impacto emocional de los últimos resultados y la alteración de las sociedades futbolísticas por bajas en el plantel. Su diagnóstico fue que América perdió respuestas ante la adversidad.

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“De pronto lo anímico tiene un papel especial, las ausencias de muchos jugadores hicieron que las dinámicas en las relaciones de algunos futbolistas en el campo se vieran obligadas a cambiar, a encontrar relaciones nuevas y eso nos costó. Además, anímicamente terminamos siendo un equipo que no fue capaz de reponerse ante las adversidades y terminamos de esta forma”, sostuvo.

El entrenador también describió el plan con el que Macará neutralizó a su equipo. Según dijo a los medios, el rival aplicó marcas casi individuales sobre los futbolistas que suelen recibir detrás de la línea media y cerró la conexión con Tomás Ángel.

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“Macará nos hizo marcaciones casi que individuales a nuestros jugadores, los que normalmente reciben, detrás de esa línea del medio del rival, nos hicieron marcación hombre a hombre a Tomás Ángel y no logramos conectar; al final, por las características de esta plantilla, no somos un equipo que pueda lanzar, que pueda saltar líneas, que pueda jugar al pelotazo y dejar rebotes; no encontramos la alternativas”, explicó González.

El técnico asumió que el objetivo era ganar el grupo y calificó el partido como pobre

América cerró el primer semestre de 2026 con la última jornada de la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

Ante la pregunta sobre si la eliminación podía entenderse como un fracaso, González recordó que la meta trazada desde el comienzo era terminar primero en el grupo A. América llegó a la fecha final con esa posibilidad vigente, pero no produjo las situaciones de gol necesarias para alcanzarla.

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“Desde el principio hablábamos de que este era un grupo que había que ganarlo, era para pasarlo de primeros, a pesar de los altibajos y de situaciones adversas, en este partido teníamos la oportunidad de conseguirlo. De pasar de primeros, de pronto no de la manera más holgada posible, pero al final terminamos haciendo un partido pobre, en el que no generamos las opciones de gol que debimos generar”, declaró.

En su evaluación final, el técnico vinculó el resultado con el peso institucional del club y con el malestar de la afición.

“Qué puedo decir; el nombre de este equipo hay que mantenerlo muy en alto y esta vez no lo hicimos y estas ultimas semanas no lo hicimos y eso duele, el hincha tiene que estar demasiado dolido. A pesar de lo que dimos, hay cosas que no funcionan y hay que mirar para adelante y seguir”, dijo González ante los medios.

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