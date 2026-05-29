“Tenía muchos sueños”: el desgarrador relato de la hermana de Johan Manuel Percy, joven que murió tras práctica informal de boxeo en colegio de Bogotá

La familia de Johan Manuel Percy pide transparencia en el caso de su muerte repentina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Veracidad Urbana/Facebook

La muerte de Johan Manuel Percy, estudiante de 16 años del Colegio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, continúa generando conmoción en Bogotá.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro de la institución educativa, la familia del adolescente decidió hablar al respecto y entregó detalles de los últimos momentos del menor antes de fallecer.

El caso ocurrió el miércoles 27 de mayo en horas de la mañana, cuando el joven de grado 11 participaba presuntamente en una práctica informal de boxeo junto a otros estudiantes durante el descanso escolar. Según las versiones conocidas hasta ahora, un golpe en el pecho habría desencadenado el colapso del adolescente.

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En medio de una velatón realizada en el parque Iberia, familiares, amigos y compañeros recordaron a Johan Manuel Percy como un joven alegre, noble y lleno de proyectos. Allí, una de sus hermanas habló en entrevista con City TV del dolor que atraviesa su familia por la pérdida y de quién era el menor.

La familia de Johan Manuel Percy pide esclarecer los hechos: así fue la última despedida del joven en Suba - crédito captura de pantalla City TV

“Era un niño muy alegre, era el más consentido de todos, era un niño muy servicial, muy noble, muy amoroso, amaba infinitamente a sus papás, a mi mamá, a su papá, a mí, a mi hermana, a todos sus familiares”, expresó la joven.

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La familiar también aseguró que el adolescente no tenía conflictos con otras personas y que soñaba con construir un futuro. “Era un niño que no tenía problemas con nadie y era muy soñador, tenía muchos sueños, se quedaron en eso, en sueños, porque pues Dios no nos permitió que estuviera más tiempo aquí”, agregó entre lágrimas.

De acuerdo con el relato entregado por la familia, los hechos ocurrieron hacia las 9:30 a. m. dentro del patio del colegio y, aunque hasta el momento no existe un reporte oficial definitivo sobre las circunstancias exactas, los testimonios de estudiantes apuntan a que varios jóvenes estaban utilizando guantes de boxeo durante el descanso.

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“Él se encontraba jugando boxeo en el patio del colegio, lo que nos cuentan los compañeritos, porque no tenemos versiones oficiales, es que el niño le golpea, le da un golpe en el pecho y como que cae, le preguntan que si quiere seguir, él dice que sí, pero vuelve y se desmaya”, relató su hermana.

Los allegados de Johan relatan cómo ocurrieron los hechos y expresan su inquietud ante la falta de información oficial tras un momento inesperado - crédito Veracidad Urbana/Facebook

Según explicó la hermana de Johan, tras desplomarse, algunos compañeros intentaron auxiliarlo mientras llegaban los organismos de emergencia.

“Los compañeritos le dan alcohol (para oler), lo auxilian, llaman a la ambulancia, al 123, llega la ambulancia a atenderlo, pero mientras sucede todo eso, mi hermano al parecer pierde la vida dentro del colegio. Cuando ya llegaron a reanimarlo, él se encontraba con signos vitales muy bajos y no se pudo hacer nada”, afirmó.

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Los allegados del menor cuestionaron además la reacción del plantel educativo frente a la emergencia y aseguraron sentirse desinformados durante las primeras horas posteriores al hecho. Incluso, señalaron que hasta ahora la información oficial del caso está siendo manejada directamente por la Fiscalía General de la Nación.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de información, toda la información se está manejando directamente en Fiscalía”, sostuvo la hermana del joven.

Familiares, estudiantes y autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que murió Johan Manuel Percy tras una práctica informal de boxeo dentro de un colegio en Suba - crédito Google Maps y Facebook

El fallecimiento de Johan Manuel Percy provocó múltiples reacciones entre la comunidad educativa y en distintos sectores de Bogotá. Durante la noche del 27 y el 28 de mayo, estudiantes, vecinos y familiares realizaron homenajes con velas, globos blancos y mensajes de despedida frente al colegio.

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La Secretaría de Educación del Distrito también se pronunció sobre el caso. La secretaria Julia Rubiano aseguró que, con la información preliminar recopilada, los hechos no corresponderían a una riña entre estudiantes.

“Con base en la información hasta el momento, esto no se habría dado en el contexto de una riña, un acto violento, fue otro tipo de situación”, indicó la funcionaria.

Asimismo, expresó solidaridad con la familia y confirmó que se activaron los protocolos de atención tras la emergencia. “Una situación muy triste, yo aprovecho este espacio para expresar nuestra solidaridad a la familia de este estudiante, a la institución educativa, a sus compañeros, es una situación dolorosa”, manifestó.

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Mientras tanto, unidades de la Sijín y de Policía Judicial continúan recopilando pruebas, revisando cámaras de seguridad y analizando videos grabados presuntamente por estudiantes dentro del plantel para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.