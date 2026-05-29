Registraduría congeló el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio para las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Este mismo proceso se llevó a cabo para la jornada de elecciones al Congreso y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo de 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que finalizó el procedimiento de congelamiento y custodia del código fuente y ejecutables de los softwares que serán utilizados en el preconteo, escrutinio, consolidación y publicación de resultados, así como en la digitalización del formulario E-14, durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en Colombia.

Este proceso se implementó con el fin de asegurar la seguridad, integridad y trazabilidad de los sistemas informáticos electorales, y contó con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, auditores de agrupaciones políticas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), la auditoría externa internacional IIDH (Interamericano de Derechos Humanos (IID)/ CAPEL (Centro de Asesoría y Promoción Electora) y la MOE Colombia (Misión de Observación Electoral).

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El procedimiento incluyó la identificación de la infraestructura tecnológica donde residen los códigos fuente y ejecutables, la generación de copias de seguridad en medios de almacenamiento seguro y la verificación de integridad a través de códigos hash.

Con la supervisión de los entes de control, auditores de las agrupaciones políticas y misiones de observación electoral, los medios magnéticos y las actas derivadas del procedimiento quedaron bajo estricta cadena de custodia, "garantizando la integridad, trazabilidad y resguardo de la información electoral", destacó Juan Pablo López, coordinador nacional de preconteo - crédito @Registraduria/X

Estos códigos funcionan como garantía de que los archivos no sufrirán alteraciones antes del inicio del procesamiento electoral.

Toda la información fue comprimida en un archivo único y protegida mediante una contraseña de 24 caracteres, construida con aportes de la Registraduría, la UT ILE 2026 (Unión Temporal Integración Logística Electoral, y bajo consorcio de Thomas Greg & Sons), los auditores de los partidos políticos y la Procuraduría.

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El medio magnético se guardó en sobres de seguridad y fue trasladado, bajo acompañamiento de la Procuraduría, a una bodega de custodia especialmente habilitada.

El registrador Hernán Penagos compartió el encuentro junto al jefe de misión de la OEA, Leonel Fernández Reyna - crédito @Registraduria/X

Hernán Penagos se refirió el proceso con el código fuente y el software

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que los códigos hash fueron expedidos en presencia de los representantes de los partidos políticos, órganos de control y observadores internacionales.

“Esos códigos hash serán la constancia de que, el próximo domingo, en el momento en que se abran los softwares para iniciar el procesamiento de la información, no se ha realizado ningún tipo de modificación”, explicó el líder del órgano electoral.

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Adicional a lo anterior, Penagos detalló que igual manera, el descongelamiento se hará en presencia de las organizaciones políticas, los entes de control y los observadores internacionales para que haya absoluta tranquilidad frente a los softwares electorales”, afirmó Penagos.

El código fuente de los sistemas utilizados será entregado en custodia al procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, siguiendo el mismo protocolo aplicado en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

El proceso se desarrolló el 28 de mayo de 2026 - crédito @Registraduria/X

Registraduría resolvió dudas sobre quienes no inscribieron su cédula y piensan votar en Corferias

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que Corferias no estará habilitado para cualquier votante de Bogotá en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Solo podrán sufragar allí quienes hayan expedido su cédula en la capital entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 y no hayan cambiado después su lugar de inscripción, una precisión que busca desmontar la idea de que ese puesto censo recibe a cualquier ciudadano el día de la votación.

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En esa jornada estarán habilitados para votar más de 41 millones de ciudadanos en Colombia y cerca de seis millones podrán hacerlo en Bogotá, donde habrá más de 1.000 mesas de votación.

Corferias concentra una parte relevante de ese flujo porque funciona como puesto censo y también será sede de los escrutinios tras el cierre de las urnas, según la autoridad electoral.

Corferias funciona como “puesto censo” y no permite el acceso general para las elecciones del 8 de marzo - crédito Corferias - Sergio Acero/Colprensa

Ojo quienes expidieron su cédula después del 8 de enero de 2003

Quienes obtuvieron la cédula después del 8 de enero de 2003 no quedaron asignados automáticamente a Corferias.

Según la Registraduría, esos ciudadanos fueron ubicados en un puesto de votación cercano a la dirección registrada al momento de tramitar el documento.

Si luego cambiaron de domicilio y querían votar en otro lugar, debían hacer la inscripción de la cédula antes del 31 de marzo de 2026.

La autoridad electoral reiteró que cualquier inscripción posterior en otro municipio deja sin efecto la posibilidad de votar en el puesto censo de Corferias.