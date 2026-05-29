El documental Perdidos en el Amazonas, sobre los hermanos Mucutuy, ganó el Emmy 2026 a mejor documental de actualidad

El relato se presentó por primera vez en el festival de Telluride y luego en Estados Unidos y Colombia, llegando a audiencias globales e incrementando la visibilidad del contenido colombiano - crédito @MaPaulaFonseca / X

La producción colombiana Perdidos en el Amazonas logró el Emmy 2026 a Mejor Documental de Actualidad, el 28 de mayo, y consolidó la proyección internacional de la producción audiovisual colombiana y destacó la narración de una historia de supervivencia que marcó al país.

“El premio #DocEmmys al mejor documental de actualidad se otorga a Lost in the Jungle (Little Monster Films)”, fue como se anunció en la cuenta oficial de X, antes Twitter.

El documental, estrenado en forma exclusiva en Señal Colombia, el canal público colombiano, cuenta la odisea de los hermanos Mucutuy, quienes permanecieron 40 días en la selva amazónica tras un accidente aéreo en mayo de 2023.

El reconocimiento se otorgó porque el filme recupera por primera vez los testimonios directos de los niños sobrevivientes y de los rescatistas indígenas y militares que participaron en la operación de búsqueda y rescate.

Un equipo artístico y técnico de alto perfil trabajó en la película, dirigida por reconocidos cineastas y respaldada por coproducción internacional y estímulos fiscales - crédito captura de pantalla @TheEmmys / X

Juan Camilo Cruz, director y productor del documental Perdidos en el Amazonas, fue quien recibió el reconocimiento: “Bueno, sí. Gracias, gracias, gracias a la Academia por este premio”.

Sobre la narrativa de la producción documental, combina el relato de los protagonistas con la perspectiva de quienes recorrieron durante más de un mes la selva, abordando el drama humano y la articulación de las comunidades y fuerzas involucradas.

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Esta mirada, respaldada por una coproducción internacional y un equipo técnico, fue clave para el galardón, según Rtvc, el sistema de medios públicos de Colombia y Señal Colombia.

La travesía de los hermanos Mucutuy, que conmovió a Colombia y tuvo repercusión internacional, es presentada en la película mediante los relatos de los niños, así como de rescatistas indígenas y militares que participaron en una de las principales operaciones humanitarias en el país, detalló Señal Colombia.

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Producción, estreno y alcance global del documental

La producción de Little Monster Films, en asociación con National Geographic Documentary Films, Lightbox, Pacha Films, Demolition Films y Señal Colombia, reunió un equipo artístico y técnico de referencia internacional.

“Es una locura estar aquí, y gracias a todos los que apoyaron esta película. Gracias a Nat Geo. Ustedes son los mejores. Gracias. Gracias, Little Monster, Chai, por todo, Anna, Jonathan, Simon, Guillermo, Aideen, ustedes saben que son los mejores. Tenemos un equipo increíble, un equipo creativo que ha apoyado esta película”, afirmó Crúz.

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El documental “Perdidos en el Amazonas”, que narra la historia de los cuatro hermanos Mucutuy, que sobrevivieron 40 días perdidos en la selva amazónica - crédito @senalcolombiatv/Instagram

La película contó con la producción ejecutiva de Carolyn Bernstein y Tim Horsburgh de National Geographic Documentary Films, así como de Hollman Morris, Josh Braun y Luis Del Valle.

El proyecto se benefició del Certificado de Inversión Audiovisual, un incentivo fiscal que otorga un descuento del 35% sobre servicios realizados en Colombia, conforme a Rtvc, el sistema de medios públicos de Colombia.

El filme tuvo su estreno mundial en el festival de Telluride el 30 de agosto de 2025 y se presentó en Estados Unidos el 12 de septiembre. En Colombia, llegó a la televisión el 8 de diciembre de 2025 a través de un lanzamiento exclusivo por Señal Colombia.

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El 28 de mayo de 2026, la producción fue reconocida en la ceremonia oficial de los Premios Emmy, celebrada en Nueva York.

Reconocimiento a la televisión pública y el contenido colombiano

La participación de Señal Colombia permitió que la historia de los hermanos Mucutuy llegara a audiencias internacionales y mantener su arraigo en la realidad y cultura nacional. “No es propaganda. Es llevar contenidos de calidad a todos los rincones de Colombia y garantizar el acceso de la ciudadanía a historias que inspiran, educan y representan al país ante el mundo”, sostuvo el canal público.

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La obra distinguida destaca por difundir historias verídicas que reflejan la realidad nacional y fomentan el acceso de la ciudadanía a relatos auténticos y representativos - crédito Icbf

El Emmy representa un avance para la televisión pública y la industria audiovisual colombiana y consolidó su capacidad de crear contenidos reconocidos internacionalmente, y de fortalecer la memoria colectiva y la diversidad, según expresó Señal Colombia.

Finalmente, Cruz cerró su discurso diciendo, “Por supuesto, esto está dedicado a los niños que inspiraron esta historia, que nos dieron la oportunidad de hacer esta película y que unieron a nuestro país. Saben, estamos viviendo; yo vivo, vengo de Colombia. Esta es una historia sobre, básicamente, dos mundos diferentes que se unen para trabajar por el futuro. Y creo que eso es algo muy importante hoy. Así que gracias a todos.”

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