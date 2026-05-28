Hermano de Alejandro Estrada arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Le hicieron una encerrona”

Juan Felipe Estrada no está de acuerdo con el juego que tuvieron las jefes de campaña - crédito @pipemosca/IG

A un día de la final de La casa de los famosos Colombia 3, Juan Felipe Estrada respaldó a su hermano Alejandro Estrada y cuestionó a Alexa Torrex y Sofía Jaramillo por la polémica promesa de compartir un eventual premio con Tebi Bernal.

En un mensaje en redes sociales, dijo que lo “encerraron” y habló de “chantaje”. El pronunciamiento se centró en el rol de Torrex y en la entrada de Jaramillo al tramo decisivo del reality.

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“Alexa y Sofía tienen mucha información de afuera y, como decimos en Colombia, le hicieron una encerrona a mi hermano. Trabajaron al más inteligente”, sostuvo Juan Felipe sobre el acuerdo de entregar el 50% del premio al paisa.

El descargo del hermano de Alejandro Estrada en redes sociales

Alejandro Estrada fue confrontado por Alexa y Tebi luego de la prueba de robo de salvación en 'La casa de los famosos Colombia', dejando comprometida la alianza entre los tres - crédito Canal RCN

Juan Felipe Estrada aclaró cuál es su lugar respecto del equipo del actor: “No pertenezco al equipo de trabajo de mi hermano, pero voy a dar mi opinión personal sobre Alexa como jefe de campaña y la entrada de Sofía”.

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En el mismo mensaje defendió el recorrido de su hermano en el programa y lo atribuyó a su conducta dentro de la casa. “Mi hermano tiene un gran corazón” y, según escribió, se ganó al público “por sus valores, trabajo” y por demostrar que “se puede llegar hasta donde llegó sin pasar por encima de nadie”.

La promesa de repartir el premio y las acusaciones de presión

Sobre el compromiso que habría asumido Alejandro Estrada de dividir el dinero si gana el reality, Juan Felipe afirmó que la confianza quedó expuesta ante una estrategia de las exparticipantes.

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La casa de los famosos Colombia: Alejandro Estrada abre la puerta a un premio compartido tras el anuncio de Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN

“Él confió en ellas y lograron llevarlo a que divida un premio que él aún no se ha ganado”, aseguró el video difundido en su cuenta de Instagram.

También calificó esa maniobra como “desleal” y argumentó que Tebi Bernal no tenía margen real para imponerse. “Tebi no tenía oportunidad de ganarse eso porque los fandoms de Alejo y Alexa lo llevaron”, afirmó.

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En su publicación, Juan Felipe Estrada planteó que lo que ocurre alrededor del premio funciona como una presión anticipada sobre el resultado y sobre su hermano, y dijo que lo veía como un posible “chantaje”.

Además, advirtió sobre el costo reputacional de esa promesa cuando termine el programa. “Independientemente de lo que pase, gane o no el premio, él tiene un corazón muy grande. Lo triste es que al salir mi hermano y no divida el premio todos sabemos lo que sucede, van a salir a decir que no cumplió la palabra”, escribió.

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Alexa Torrex habría sido la protagonista de la estrategia para que Alejo dividiera el premio con Tebi - crédito Canal RCN

Las reacciones en su publicación no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron mensajes como: “Esperamos que tú estés ahí siempre cerca de él y no le permitas que el le de un peso a nadie”; “Iba a votar por Alejo, pero ya no por ese negocio tan chimbo que hizo con Tebi, él podía ganar solo”; “Alexa no fue a asegurar el dinero de Alejandro, fue a asegurar el dinero de Tebi”, entre otros.

Esto dijo Alejandro Estrada sobre compartir su premio con Tebi

Después de que se hicieron visibles las diferencias entre los dos finalistas por la elección de Torrex para apoyar a Estrada, tanto el actor como su jefa de campaña tuvieron una conversación en la que se llegó a un acuerdo sobre compartir el millonario premio.

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En una conversación con Alexa Torrex, Estrada detalló: “Si yo gano, le voy a dar algo considerable, porque él necesita el dinero (...) Lo juro por mi mamá linda que está en el cielo (...) Los que lo quieren a él al final no se merecen lo que les está haciendo”.