Colombia

Hermano de Alejandro Estrada arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Le hicieron una encerrona”

Juan Felipe Estrada compartió su perspectiva sobre la negociación entre los finalistas, hablando de posibles presiones, confianza y del impacto en la imagen del actor tras el fin del programa

Guardar
Google icon

Juan Felipe Estrada no está de acuerdo con el juego que tuvieron las jefes de campaña - crédito @pipemosca/IG

A un día de la final de La casa de los famosos Colombia 3, Juan Felipe Estrada respaldó a su hermano Alejandro Estrada y cuestionó a Alexa Torrex y Sofía Jaramillo por la polémica promesa de compartir un eventual premio con Tebi Bernal.

En un mensaje en redes sociales, dijo que lo “encerraron” y habló de “chantaje”. El pronunciamiento se centró en el rol de Torrex y en la entrada de Jaramillo al tramo decisivo del reality.

PUBLICIDAD

“Alexa y Sofía tienen mucha información de afuera y, como decimos en Colombia, le hicieron una encerrona a mi hermano. Trabajaron al más inteligente”, sostuvo Juan Felipe sobre el acuerdo de entregar el 50% del premio al paisa.

El descargo del hermano de Alejandro Estrada en redes sociales

Alejandro Estrada fue confrontado por Alexa y Tebi luego de la prueba de robo de salvación en 'La casa de los famosos Colombia', dejando comprometida la alianza entre los tres - crédito Canal RCN
Alejandro Estrada fue confrontado por Alexa y Tebi luego de la prueba de robo de salvación en 'La casa de los famosos Colombia', dejando comprometida la alianza entre los tres - crédito Canal RCN

Juan Felipe Estrada aclaró cuál es su lugar respecto del equipo del actor: “No pertenezco al equipo de trabajo de mi hermano, pero voy a dar mi opinión personal sobre Alexa como jefe de campaña y la entrada de Sofía”.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje defendió el recorrido de su hermano en el programa y lo atribuyó a su conducta dentro de la casa. “Mi hermano tiene un gran corazón” y, según escribió, se ganó al público “por sus valores, trabajo” y por demostrar que “se puede llegar hasta donde llegó sin pasar por encima de nadie”.

La promesa de repartir el premio y las acusaciones de presión

Sobre el compromiso que habría asumido Alejandro Estrada de dividir el dinero si gana el reality, Juan Felipe afirmó que la confianza quedó expuesta ante una estrategia de las exparticipantes.

La casa de los famosos Colombia: Alejandro Estrada abre la puerta a un premio compartido tras el anuncio de Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN
La casa de los famosos Colombia: Alejandro Estrada abre la puerta a un premio compartido tras el anuncio de Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN

“Él confió en ellas y lograron llevarlo a que divida un premio que él aún no se ha ganado”, aseguró el video difundido en su cuenta de Instagram.

También calificó esa maniobra como “desleal” y argumentó que Tebi Bernal no tenía margen real para imponerse. “Tebi no tenía oportunidad de ganarse eso porque los fandoms de Alejo y Alexa lo llevaron”, afirmó.

En su publicación, Juan Felipe Estrada planteó que lo que ocurre alrededor del premio funciona como una presión anticipada sobre el resultado y sobre su hermano, y dijo que lo veía como un posible “chantaje”.

Además, advirtió sobre el costo reputacional de esa promesa cuando termine el programa. “Independientemente de lo que pase, gane o no el premio, él tiene un corazón muy grande. Lo triste es que al salir mi hermano y no divida el premio todos sabemos lo que sucede, van a salir a decir que no cumplió la palabra”, escribió.

Rumores y emociones en La casa de los famosos: Alexa Torrex teme fallarle a su pareja por su atracción hacia Tebi Bernal - crédito Canal RCN
Alexa Torrex habría sido la protagonista de la estrategia para que Alejo dividiera el premio con Tebi - crédito Canal RCN

Las reacciones en su publicación no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron mensajes como: “Esperamos que tú estés ahí siempre cerca de él y no le permitas que el le de un peso a nadie”; “Iba a votar por Alejo, pero ya no por ese negocio tan chimbo que hizo con Tebi, él podía ganar solo”; “Alexa no fue a asegurar el dinero de Alejandro, fue a asegurar el dinero de Tebi”, entre otros.

Esto dijo Alejandro Estrada sobre compartir su premio con Tebi

Después de que se hicieron visibles las diferencias entre los dos finalistas por la elección de Torrex para apoyar a Estrada, tanto el actor como su jefa de campaña tuvieron una conversación en la que se llegó a un acuerdo sobre compartir el millonario premio.

En una conversación con Alexa Torrex, Estrada detalló: “Si yo gano, le voy a dar algo considerable, porque él necesita el dinero (...) Lo juro por mi mamá linda que está en el cielo (...) Los que lo quieren a él al final no se merecen lo que les está haciendo”.

Temas Relacionados

La Casa de los FamososAlejandro EstradaHermano Alejandro EstradaLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El secreto que usan los chefs para que el arroz blanco quede irresistible: no lleva solo agua y el sabor cambia por completo

Un grupo de especialistas en gastronomía sostiene que el uso de unos ingredientes en específico puede transformar el gusto y la textura de ese plato básico, sin aumentar el nivel de dificultad en la receta

El secreto que usan los chefs para que el arroz blanco quede irresistible: no lleva solo agua y el sabor cambia por completo

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán la victoria ante el cuadro ecuatoriano en un duelo directo por la clasificación a los octavos de final de la “Gran Conquista”

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Corte Constitucional estudia el caso de Catalina Giraldo, quien sufre una condición psiquiátrica grave, sobre asistencia médica al suicidio

La decisión podría transformar el acceso a este derecho en Colombia, donde persisten vacíos legales y administrativos

Corte Constitucional estudia el caso de Catalina Giraldo, quien sufre una condición psiquiátrica grave, sobre asistencia médica al suicidio

Reanudan los diálogos entre la delegación de Paz Urbana y las organizaciones criminales del Valle de Aburrá tras la suspensión del 9 de abril

El comunicado la vinculó a una evaluación positiva del proceso previo, con menciones al “cambio de percepción de seguridad en el Valle de Aburrá” y a una “reducción” de algunos indicadores de violencia

Reanudan los diálogos entre la delegación de Paz Urbana y las organizaciones criminales del Valle de Aburrá tras la suspensión del 9 de abril

Aida Quilcué respondió a críticas tras llamar ‘ladrones’ a graduados de universidades privadas: “¿Quién dijo que me refería a los jóvenes?”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda negó que sus declaraciones apuntaran a jóvenes y sostuvo que el mensaje estuvo dirigido a la clase política tradicional

Aida Quilcué respondió a críticas tras llamar ‘ladrones’ a graduados de universidades privadas: “¿Quién dijo que me refería a los jóvenes?”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Alejandro prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

Alejandro prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo y reveló detalles de su relación: “Era un hombre normal”

Francisco Bolívar reapareció tras su salida de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en medio de rumores sobre su salud mental: esto dijo

Polémica por reaparición de Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001: está promocionando un nuevo álbum

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, se refirieron al supuesto video íntimo que estaría circulando en redes: “Hasta mi mamá me llamó”

Deportes

Figura de la selección de Escocia llegaría a club que evitó el descenso en la Premier League después del Mundial 2026: esto se sabe

Figura de la selección de Escocia llegaría a club que evitó el descenso en la Premier League después del Mundial 2026: esto se sabe

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Néstor Lorenzo reforzó el cuerpo técnico de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: Fredy Hurtado es el nuevo integrante

Flamengo manifestó interés por Juan Manuel Rengifo, jugador de Atlético Nacional: qué se sabe