Colombia

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

La expectativa por el monto del premio se ajusta tras conocerse el descuento obligatorio de impuestos, que reduce considerablemente la cantidad final para el participante vencedor

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La casa de los famosos Colombia: el verdadero monto del premio tras el descuento de impuestos - crédito cortesía Canal RCN
La casa de los famosos Colombia: el verdadero monto del premio tras el descuento de impuestos - crédito cortesía Canal RCN

En la víspera de la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, uno de los temas más comentados entre la audiencia y los propios participantes es el monto real del premio que recibirá quien se corone ganador del reality.

Aunque durante meses se promocionó la cifra de 400 millones de pesos, la suma final que llegará a manos del triunfador es sensiblemente menor, debido a regulaciones fiscales aplicadas en el país.

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La edición 2026 del popular programa reúne en la recta final a Tebi Bernal, Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Valentino, quienes compiten por el reconocimiento del público y por el ansiado premio económico. El desenlace se definirá en la transmisión especial del viernes 28 de mayo, a partir de las 8:00 p.m., a través del canal RCN. Durante cuatro meses, los concursantes enfrentaron desafíos, estrategias y alianzas que capturaron la atención de los televidentes, todos con la expectativa de alcanzar el premio mayor y sumarse a la lista de ganadores que ya integran Karen Sevillano y Altafulla.

Andrés Altafulla se quedó con el maletín de 400 millones de pesos tras ganar la segunda temporada de 'La casa de los famosos', pero recibió comentarios encontrados - crédito cortesía Canal RCN
Aunque la producción destacó la cifra de 400 millones de pesos, la retención del 20% por ganancia ocasional reduce la cantidad final entregada al ganador - crédito cortesía Canal RCN

A lo largo de la temporada, la producción y las promociones del programa resaltaron que el vencedor recibiría 400 millones de pesos. Sin embargo, la legislación colombiana establece que todo premio obtenido por concepto de concurso está sujeto a una retención en la fuente del 20% por ganancia ocasional. Esto significa que el monto bruto se reduce considerablemente antes de ser entregado al participante.

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De acuerdo con lo estipulado en la ley, el descuento se aplica directamente sobre la cifra anunciada. Por este motivo, quien logre imponerse en la final de La casa de los Famosos Colombia recibirá un aproximado de 320 millones de pesos, ya descontada la retención obligatoria. Este mecanismo tributario es común en este tipo de concursos, aunque suele pasar desapercibido para el público general, que asume que el ganador percibe la totalidad del monto promocionado.

A pesar de la reducción, la cifra sigue representando una motivación significativa para los participantes, que aguardan el resultado final en medio de campañas intensas y estrategias de último momento para captar votos.

La presentadora agradeció el gesto de Karola, pero le recordó que tiene pareja - crédito cortesía Canal RCN
El descuento fiscal se aplica sobre el valor bruto del premio, por lo que el participante vencedor recibirá alrededor de 320 millones de pesos, cifra menor a la promocionada inicialmente - crédito cortesía Canal RCN

El debate final de La casa de los famosos Colombia encendió las redes con discursos y tensiones entre los finalistas

La noche del miércoles 27 de mayo marcó el esperado debate final de La casa de los famosos Colombia, una instancia en la que los cuatro finalistas enfrentaron un intercambio directo de ideas, emociones y posturas frente a las cámaras y a millones de televidentes.

El espacio no solo puso a prueba la capacidad de oratoria de Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, sino que también generó una intensa repercusión en redes sociales, donde los discursos y respuestas de los participantes encendieron la conversación digital.

El primero en tomar la palabra fue Valentino Lázaro, quien optó por un mensaje centrado en la gratitud y la reflexión sobre las oportunidades que le brindó el reality. Lázaro compartió cómo la experiencia le permitió desafiar etiquetas y agradeció especialmente al canal por ofrecerle la posibilidad de mostrarse auténticamente frente al público.

'La casa de los famosos Colombia' entra en la recta final con el ingreso de los jefes de campaña - crédito cortesía Canal RCN
La última gala de discursos de los finalistas de La casa de los famosos Colombia provocó fuertes reacciones y debates en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

Juanda Caribe se mostró cercano y agradecido tanto con Colombia como con sus compañeros y la producción. Reconoció el apoyo recibido a lo largo de la competencia e hizo hincapié en la importancia del trayecto vivido dentro de la casa, agradeciendo la oportunidad de haber llegado al último tramo de la competencia.

El momento de mayor carga personal lo protagonizó Alejandro Estrada, quien abordó abiertamente el impacto de la ruptura con Nataly Umaña, vivida en la primera temporada, en su recorrido dentro del programa. Estrada compartió cómo ese episodio le sirvió de aprendizaje y transformación, destacando que las dificultades lo impulsaron a reinventarse y a enfrentar nuevos desafíos con otra perspectiva.

Por su parte, Tebi Bernal no eludió los cuestionamientos que ha recibido en redes sociales, especialmente por su relación con Alexa Torrex y por los cambios de actitud tras la designación de Estrada como jefe de campaña de Torrex. Bernal subrayó que su principal motivación es su hija y que, pese a no ser considerado favorito, logró superar múltiples desafíos a lo largo del concurso.

Los finalistas de La casa de los famosos Colombia confrontan opiniones y polémicas en una noche decisiva de debate - crédito cortesía Canal RCN
Las intervenciones de los finalistas generaron un intenso movimiento digital, con frases y posturas que alimentaron la conversación en internet - crédito cortesía Canal RCN

El intercambio se tensó cuando Juanda Caribe acusó a Estrada y a Bernal de manipular al público y a sus compañeros a través de su amistad, sugiriendo que los aparentes conflictos entre ellos serían una estrategia para movilizar votos. Estrada respondió que es difícil manipular al público bajo la vigilancia constante de las cámaras del programa.

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