Gregorio Eljach confirmó investigaciones contra seis ministros del Gobierno Petro por presunta participación en política: “Vamos a cumplir”

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Colprensa

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó el jueves 28 de mayo de 2026 que se iniciará una indagación contra seis ministros del gobierno de Gustavo Petro por presunta participación en política.

En declaraciones a medios de comunicación, el funcionario indicó que hay un total de 142 funcionarios que podrían ser investigados. “Hay 6 nombres de ministros (…) Y Hay una que está lista incluso para pliego de cargos”, aseveró.

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Gregorio Eljach confirmó el jueves 28 de mayo de 2026 que se iniciará una indagación contra seis ministros del Gobierno de Gustavo Petro por presunta participación en política - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El procurador Gregorio Eljach señaló que, cuando sea necesario, se aplicarán las normas disciplinarias con justicia, prudencia y garantías para los derechos de la persona investigada.

“El día que sea necesario aplicar las normas disciplinarias, se hará. No podemos actuar según el deseo de quienes, aun sabiendo que algo no se puede hacer, exigen que se haga porque buscan ver ‘sangre en la arena’, como en las corridas de toros. Debemos aplicar las normas con justicia, prudencia y garantías para los derechos del investigado: debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia y doble conformidad en los casos de elección popular”, afirmó el funcionario.

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Gregorio Eljach se refirió a las elecciones al Congreso de la República, realizadas el 8 de marzo de 2026, y afirmó que la jornada transcurrió con tranquilidad y no se presentó ningún incidente. Por este motivo, señaló que no hay razones para pensar que ocurra algo negativo el domingo 31 de mayo de 2026.

“Quiero dejar claro que todo ha transcurrido en tranquilidad. No se presentó ningún incidente el 8 de marzo y consideramos que no hay motivo para que ocurra algo indeseable en las elecciones del próximo domingo ni en las del 21 de junio, si llegaran a realizarse”, aseveró.

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Gregorio Eljach señaló que no hay razones para pensar que ocurra algo negativo el domingo 31 de mayo de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Así las cosas, el procurador Gregorio Eljach afirmó que no existen motivos para dejarse provocar e hizo un llamado a los colombianos para que ejerzan su derecho al voto.

“No debemos dejarnos provocar. Ejercemos nuestro derecho al voto, que en Colombia es secreto, y eso garantiza que nadie pueda ser perturbado por su decisión, ya sea que vote en blanco o por cualquier candidato”, expresó.

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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, indicó que no permitirán que los servidores públicos no acaten las normas.

“Ojo con incurrir en indebida participación en política (…) lo venimos advirtiendo: vamos a cumplir el deber de sacar del servicio público a quienes no acaten y no tengan la precaución de estar dentro de los límites de lo permitido”, aseveró Eljach.

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Gregorio Eljach afirmó que no existen motivos para dejarse provocar e hizo un llamado a los colombianos para que ejerzan su derecho al voto - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Y agregó: “Desde que comenzó esta campaña contra la indebida participación, hemos observado que los índices de quejas y denuncias han disminuido, lo que permite pensar que las personas están actuando con mayor cautela. Esperamos que continúen así”.

En entrevista con Caracol Radio, Gregorio Eljach destacó que ciertos procesos disciplinarios han avanzado y algunos ya se aproximan a la etapa de formulación de cargos. Explicó que la extensión de estos casos responde a la necesidad de investigar detalladamente cada situación, asegurando que las decisiones estén respaldadas por pruebas sólidas.

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Durante su intervención, Eljach precisó: “No es lo mismo un testimonio, que sirve de medio de prueba, de lo que yo vi hoy a lo que yo me acuerde entre diez años; cuando me llamen a declarar, de pronto ya ni estoy. Entonces, yo lo que hago es la invitación a que actuemos rápido, a que los funcionarios nuestros sean más ágiles sin romper las reglas del debido proceso”. Resaltó la importancia de que los procedimientos tengan celeridad sin sacrificar el respeto por los derechos legales de los involucrados.

En una entrevista, manifestó su deseo de que los resultados de estos procesos sean conocidos pronto por la ciudadanía, aunque no pueda anticipar si las conclusiones serán favorables o desfavorables.

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El procurador también aclaró que la participación política no está completamente restringida para los ciudadanos, puesto que existen mecanismos legítimos, como el voto, que constituye un deber constitucional y un ejercicio fundamental de la democracia. Sin embargo, enfatizó que los funcionarios públicos enfrentan restricciones estrictas respecto a influir en procesos electorales, advirtiendo sobre la prohibición de conductas indebidas.