Colombia

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

Las disputas terrritoriales entre los frentes del Estado Mayor Central tienen en vilo a la población civil en el Guaviare

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Disidencias - Negro Primo
El cabecilla del frente Carolina Ramírez también era conocido como 'Domingo Bioho' - crédito Reuters/Suministrada a Infobae

Desde la mañana del 27 de mayo se registran combates en San José del Guaviare entre las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

Las disputas territoriales entre los frentes Isaías Carvajal y la estructura 44, incluyendo el frente Antonio Ricaurte, han mantenido en vilo a la población civil de la zona, que no han podido salir de sus hogares para no quedar expuestos al fuego cruzado.

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Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el número preliminar de muertos en estos combates es de más de 50 disidentes, entre ellos alias Negro Primo o “Domingo Bioho”, cabecilla del frente Antonio Ricaurte de las disidencias de “Iván Mordisco”.

Además, en el combate fue herido alias Pescado, otro de los hombres de confianza del criminal más buscado en Colombia en esta región; este disidente se había escapado de un bombardeo militar en marzo de 2026.

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Alias Pescado
El disidente escapo durante el combate entre disidencias de 'Iván Mordisco' y 'Calarcá - crédito Suministrada a Infobae

Sobre “Negro Primo” o “Domingo Bioho” se sabe que tenía aproximadamente 38 años y un tatuaje en el hombro derecho. Según información oficial, fue integrante de las disidencias del Estado Mayor Central durante al menos ocho años.

El prontuario señala que alias “Negro Primo” ingresó como guerrillero raso en 2017 y, tras ocupar diferentes cargos dentro de la estructura, llegó a ser cabecilla de finanzas en 2024 y segundo cabecilla en 2025. En 2026 ostentaba el rol de subversivo principal tras la deserción de otros disidentes.

Durante su trayectoria, participó en hostigamientos contra las Fuerzas Militares, enfrentamientos con otros grupos armados, actividades de reclutamiento forzado y la difusión de audios intimidatorios en regiones de Caquetá y Putumayo. Se le atribuyen acciones directas en el Bajo Caguán, Cartagena del Chairá, La Montañita, Puerto Rico y Solano.

'Negro Primo' ascendió en las Farc tras la deserción de otros disidentes - crédito AFP
'Negro Primo' ascendió en las Farc tras la deserción de otros disidentes - crédito AFP

Fuentes militares afirmaron que la neutralización de “Negro Primo” representa la pérdida de un mando con experiencia, capacidad de reorganización y control disciplinario sobre las áreas bajo influencia del grupo armado.

De la misma forma, las autoridades advierten que su muerte podría afectar la conservación de fuentes de financiación ilícitas y provocar desmoralización entre los integrantes de la estructura, así como limitar las actividades delictivas y la instrumentalización social de comunidades en zonas de Guaviare, Caquetá y alrededores.

Este tipo de combates confirma que no existe ningún tipo de alianza entre las disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá” que se han declarado la guerra en repetidas ocasiones.

Debido a la presencia de los frentes de ambas disidencias en la región, las autoridades piden precaución de la ciudadanía para no quedar en medio del fuego cruzado. No se ha confirmado cuáles serán las acciones del Ejército Nacional en la zona para mitigar el impacto de estos hechos en la región y recuperar el poder territorial en las zonas afectadas.

Disidencias de las Farc
Actualmente hay tres disidencias de las Farc en Colombia - crédito Reuters/Colprensa/RedesSociales

La disputa entre “Iván Mordisco” y “Calarcá”, líderes de facciones rivales de las disidencias de las Farc, se centra en el control territorial, el liderazgo y las rentas ilícitas en regiones estratégicas como Guaviare, Caquetá y Meta.

“Iván Mordisco”, jefe del Estado Mayor Central, ha rechazado los acercamientos de paz con el Gobierno y mantiene una línea de confrontación armada. Por su parte, “Calarcá” lidera el Estado Mayor de Bloques y Frente, con el cual sostiene un proceso de diálogo con el Estado a pesar de la suspensión que este ha tenido durante varios meses.

La fractura entre ambos surgió por desacuerdos sobre la conducción de las negociaciones y la autoridad dentro de las disidencias. Este conflicto ha generado enfrentamientos armados, desplazamientos y bloqueos, afectando a miles de personas y obstaculizando el acceso a bienes esenciales. Ambos grupos buscan consolidar rutas para el narcotráfico y la minería ilegal, lo que intensifica la violencia y complica los intentos de paz en la región.

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