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Carlos Queiroz entregó lista de 28 jugadores de la selección de Ghana: la figura de los africanos quedó fuera por lesión

Mohammed Kudus tuvo una complicada lesión en el cuádriceps que le imposibilita estar convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que iniciará el 17 de junio para las “Black Stars”

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El debut de Ghana será contra Panamá el 17 de junio en el estadio BMO Field de Toronto - crédito selección de Ghana
El debut de Ghana será contra Panamá el 17 de junio en el estadio BMO Field de Toronto - crédito selección de Ghana

La selección de Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, inició el 25 de mayo de 2026 su preparación para el Mundial 2026 con una lista preliminar de 28 jugadores y una baja de peso: Mohammed Kudus quedó fuera por una lesión muscular en el cuádriceps que complicó su recuperación, una ausencia que altera el ataque antes del amistoso ante Gales y de un grupo mundialista que incluye a Panamá, Inglaterra y Croacia.

La convocatoria incluye una distribución poco habitual: cinco arqueros, nueve defensores, siete mediocampistas y siete delanteros. El debut de Ghana en el Grupo L será el 17 de junio en Toronto ante Panamá, antes de medirse el 23 de junio con Inglaterra en Boston y el 27 de junio con Croacia en Filadelfia.

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El peso de esa ausencia también aparece en sus números y en su valoración de mercado. En 46 partidos con la selección, Kudus marcó 13 goles, y Transfermarkt lo estima en 55 millones de euros.

Ghana clasificó primera en el grupo I de la Eliminatoria Africana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA - crédito selección de Ghana
Ghana clasificó primera en el grupo I de la Eliminatoria Africana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA - crédito selección de Ghana

La principal novedad del plantel es el regreso del defensor Baba Abdul Rahman, del PAOK, convocado por primera vez desde septiembre de 2023. El ex lateral izquierdo del Chelsea disputó 35 partidos esta temporada, con tres goles y tres asistencias en todas las competiciones.

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También volvió Ernest Nuamah, extremo del Olympique Lyon, ausente durante cerca de un año y ya recuperado de una lesión del ligamento cruzado anterior que lo dejó más de 12 meses fuera, según la Asociación de Fútbol de Ghana. En la misma situación regresaron Abdul Mumin, del Rayo Vallecano, que superó otra lesión de ligamento cruzado anterior, además del mediocampista Augustine Boakye, del Saint-Étienne, y el defensor Alidu Seidu, del Stade Rennes.

La nómina también incorporó al juvenil Paul Reverson, de Ajax, de 20 años, convocado para una evaluación con perspectiva de largo plazo tras sus actuaciones en las categorías formativas del club neerlandés.

El plantel se reunió en Cardiff el lunes 25 de mayo y se entrenó en Dragon Park con vistas al amistoso internacional contra Gales, previsto para el 2 de junio. Esa concentración funciona como antesala de la participación de Ghana en la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, según la federación.

La selección ghanesa de fúbol concentrara en la Universidad Bryant en la ciudad de Boston, según lo informado por la FIFA sobre las bases operativas de las selecciones en la Copa del Mundo.

Esta es la lista completa de 28 jugadores citados por Carlos Queiroz a la selección de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Prelista de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin su figura Mohamed Kunus - crédito Ghana
Prelista de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin su figura Mohamed Kunus - crédito Ghana

Porteros: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick’s), Solomon Agbasi (Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax).

Defensores: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburgo), Kojo Oppong Peprah (Niza), Alexander Djiku (Spartak Moscú).

Volantes: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St. Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester), Kamal Deen Sulemana (Atalanta).

Delanteros: Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester).

Estos son los partidos que jugará Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El debut de Ghana será contra Panamá el 17 de junio en el estadio BMO Field de Toronto - crédito selección de Ghana
El debut de Ghana será contra Panamá el 17 de junio en el estadio BMO Field de Toronto - crédito selección de Ghana

Fecha 1

  • 17 de junio: Ghana vs. Panamá - Toronto (BMO Field) - 4:00 p. m. (hora Costa Este de Estados Unidos).

Fecha 2

  • 23 de junio: Inglaterra vs. Ghana - Boston (Gillette Stadium) - 4:00 p. m. (hora Costa Este de Estados Unidos).

Fecha 3

  • 27 de junio: Croacia vs. Ghana - Filadelfia (Lincoln Financial Field) - 5:00 p. m. (hora Costa Este de Estados Unidos).

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