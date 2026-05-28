Miguel Uribe Londoño envió carta a víctimas de la violencia y recordó los asesinatos que marcaron su vida: “Yo soy uno de ustedes”

Miguel Uribe Londoño envió una carta a las víctimas de la violencia en Colombia en la que expone su visión política y su aspiración presidencial para 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño publicó el 28 de mayo de 2026 una carta abierta dirigida a las víctimas de la violencia en Colombia, en la que expone los ejes de su campaña presidencial y vincula su aspiración política con su experiencia personal atravesada por el conflicto armado.

En el documento, Uribe Londoño afirma que en el país existen “más de 9 millones de colombianos” que han sufrido la pérdida de familiares o afectaciones directas por la violencia.

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A partir de esa cifra, plantea que ese universo de víctimas puede tener un peso decisivo en las elecciones presidenciales de 2026, las cuales, según escribió, podrían definirse por “decenas de miles de votos”.

“Yo soy uno de ustedes. Y lo soy dos veces”, señala Uribe Londoño en la carta, al referirse a dos hechos que, según su relato, marcaron su vida y su trayectoria pública.

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Miguel Uribe Londoño recordó en su carta los asesinatos de su esposa y su hijo, hechos que marcaron su vida y su decisión política - crédito Colprensa/Archivo

El primero es el asesinato de su esposa, la periodista Diana Turbay, ocurrida en 1991 tras su secuestro. El segundo es la muerte de su hijo, Miguel Uribe Turbay, en agosto de 2025, hecho que el texto presenta como determinante en su decisión de aspirar a la Presidencia.

En la carta, Uribe Londoño reconstruye su historia familiar y recuerda que Turbay fue secuestrada mientras realizaba labores periodísticas relacionadas con procesos de paz. Según el documento, la periodista fue asesinada en Medellín en 1991. También señala que tras ese hecho debió asumir la crianza de su hijo en solitario.

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El segundo episodio que estructura su relato es el asesinato de su hijo en 2025. “Treinta y cuatro años después, la violencia volvió a tocar mi puerta. Esta vez se lo llevó a él. Se llevó a mi hijo, Miguel”, afirma el texto citado en la carta.

Uribe Londoño sostiene que su candidatura busca transformar ese dolor personal en una plataforma política orientada a las víctimas del país.

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Según el documento, su propuesta es que este sector de la población no sea tratado como un componente simbólico de los planes de gobierno, sino como el centro de la acción estatal.

El dirigente también plantea una crítica a las administraciones anteriores, al señalar que tanto gobiernos de izquierda como de derecha han incorporado a las víctimas en discursos y acuerdos, pero sin otorgarles una representación real en la toma de decisiones. “Eso termina aquí”, afirma el texto.

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En otro de los apartes de la carta, el candidato enfatiza que las víctimas no deben ser interpretadas desde la lógica de la competencia política tradicional.

“Las víctimas no tenemos ideología. Nuestro dolor no tiene partido”, se lee en el documento, en el que también cuestiona el uso de encuestas como herramienta para medir su legitimidad política.

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En medio de la difusión de la carta, Uribe Londoño también enfrentó un episodio de desinformación en redes sociales. El 27 de mayo, circuló una imagen generada con inteligencia artificial en la que supuestamente anunciaba su renuncia a la candidatura para respaldar a Iván Cepeda.

Miguel Uribe negó haber renunciado a su candidatura presidencial tras la difusión de una imagen creada con inteligencia artificial que lo vinculaba con Iván Cepeda - crédito @Romanosky_PH/X

El contenido fue difundido en la red social X desde la cuenta Romanosky_PH y superó las 140.000 visualizaciones. El mensaje aseguraba falsamente: “Don Miguel Uribe renuncia a su candidatura presidencial y se une al doctor Iván Cepeda”.

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Ante esto, el candidato negó categóricamente la versión. “No he renunciado a mi candidatura presidencial ni me uniré a Iván Cepeda, como lo quieren hacer creer con una imagen falsa de inteligencia artificial”, afirmó.

También reiteró que seguirá en la contienda electoral. “Voy en primera vuelta este domingo 31 de mayo, honrando el legado de mi hijo asesinado”, dijo, al tiempo que pidió no dar credibilidad a contenidos manipulados en redes sociales.

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Uribe Londoño atribuyó el episodio a una campaña de desinformación digital y sostuvo que su aspiración ha sido objeto de ataques mediante contenidos falsos y narrativas orientadas a afectar su imagen pública.