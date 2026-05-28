Prepárese para el súper fenómeno de El Niño: estas son las plantas que pueden refrescar su casa

De la cinta al potus: El top de plantas recomendadas para ganarle al calor extremo en casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la llegada de un fenómeno climático más intenso de lo habitual, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha confirmado que el próximo episodio de El Niño será catalogado como un “Súper Niño”, lo que implicará un aumento significativo de las temperaturas en varias regiones del país.

Este escenario, sumado a las advertencias de la Organización Meteorológica Mundial, anticipa un segundo semestre marcado por olas de calor y cambios drásticos en la dinámica de lluvias.

PUBLICIDAD

En este contexto, especialistas en bienestar ambiental y jardinería urbana coinciden en que el hogar puede convertirse en un espacio más fresco si se incorporan ciertas especies vegetales, plantas que no solo cumplen una función decorativa, también contribuyen a regular la temperatura interior a través de procesos naturales como la transpiración, mediante el cual liberan vapor de agua que ayuda a refrescar el ambiente.

De hecho, un experto en el tema explicó que las platas cumplen un papel clave en la regulación del microclima del hogar y a través de la transpiración liberan humedad al ambiente y pueden reducir la sensación térmica en espacios cerrados, lo que se traduce en mayor confort durante las olas de calor.

PUBLICIDAD

Las plantas de interior se consolidan como aliadas frente al aumento de las temperaturas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las especies más recomendadas es la cinta o planta araña, reconocida por sus hojas largas y delgadas con franjas verdes y blancas, ya que su capacidad de transpiración es alta, lo que permite mejorar la calidad del aire y aportar frescura a los ambientes interiores.

Sobre su uso, un especialista señala que “es una planta ideal para interiores porque no solo es resistente y fácil de cuidar, sino que actúa como un regulador natural del aire, especialmente en espacios donde la ventilación no es óptima”.

PUBLICIDAD

Otra alternativa ampliamente utilizada es el potus, una planta trepadora de hojas en forma de corazón que se adapta con facilidad a diferentes condiciones de luz. Además de su capacidad purificadora, ayuda a reducir la carga de calor en espacios cerrados.

En palabras de un jardinero urbano: “el potus es una de las especies más versátiles que existen; puede sobrevivir con poca luz y contribuye a refrescar el ambiente al absorber contaminantes y mejorar la circulación del aire en interiores”.

PUBLICIDAD

Por qué ciertas plantas son aliadas frente a temperaturas extremas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También destaca el lirio de la paz, conocido por sus flores blancas y su capacidad de absorber la humedad excesiva del ambiente. Este equilibrio ayuda a disminuir la sensación de bochorno en los hogares. Según expertos en botánica doméstica: “esta planta es especialmente útil en climas cálidos porque regula la humedad del aire, evitando esa sensación pesada que suele acompañar las altas temperaturas”.

Por su parte, la sansevieria o lengua de suegra se ha convertido en una de las favoritas por su resistencia y su capacidad para liberar oxígeno durante la noche. Esto contribuye a mantener un ambiente más fresco y saludable. Un especialista en plantas de interior afirma que “es una especie prácticamente autosuficiente que no solo purifica el aire, sino que ayuda a estabilizar la temperatura del entorno sin necesidad de cuidados constantes”.

PUBLICIDAD

Finalmente, la palma areca es considerada una de las mejores opciones para espacios amplios debido a su capacidad para liberar grandes cantidades de humedad al ambiente. Su efecto es comparable al de un humidificador natural, lo que la convierte en una aliada frente al calor extremo.

“Es una planta que funciona como un sistema de climatización natural; su presencia en salas o espacios abiertos puede marcar una diferencia notable en la sensación térmica del hogar”, explican expertos.

PUBLICIDAD

Así puedes acondicionar tu hogar con plantas ante el Súper Niño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de un panorama climático cada vez más exigente, estas especies se consolidan como alternativas naturales y sostenibles para enfrentar el calor, al tiempo que aportan bienestar, frescura y equilibrio ambiental dentro del hogar.