Colombia

La Registraduría aclaró en qué casos los presos pueden votar en las elecciones presidenciales

La normativa establece que el derecho al voto se vincula directamente con la libertad individual. Por ello, la privación de este derecho representa una restricción en el ejercicio democrático

Guardar
Google icon
Acuarela: Una fila de hombres con uniformes de prisión vota en una urna de cartón con la etiqueta "Votación Presidencial - Colombia", supervisados por un guardia del INPEC.
a Registraduría Nacional del Estado Civil aclara que los condenados pierden sus derechos políticos y quedan excluidos del censo electoral - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proximidad de las elecciones presidenciales en Colombia ha reavivado preguntas sobre los derechos políticos de quienes se encuentran en circunstancias especiales.

Uno de los temas que más inquietudes genera es el derecho al voto de la población privada de la libertad, un asunto rodeado de mitos y realidades que conviene aclarar ante la inminencia de los comicios del 31 de mayo.

PUBLICIDAD

Mientras las autoridades ultiman detalles logísticos para asegurar una jornada electoral en condiciones de normalidad, muchos ciudadanos se preguntan si pueden participar en el proceso y qué condiciones se exigen. Esta incertidumbre se vuelve aún más evidente en los establecimientos penitenciarios, donde persiste la creencia de que ningún interno puede votar.

Primer plano de personas inclinadas, organizando papeletas electorales frente a una mesa con cajas de votación etiquetadas "MESA 227" y "SENADO"
Solo los sindicados sin condena pueden ejercer el derecho al voto en los centros penitenciarios, siempre que hayan inscrito su cédula en el lugar de reclusión - crédito (Reuters)

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la regla general es clara: “La persona sentenciada y cumpliendo condena está por fuera del censo electoral por tener pérdida de derechos políticos y por tanto no puede sufragar”. Esta disposición abarca tanto a quienes cumplen penas dentro de una cárcel como a quienes gozan del beneficio de prisión domiciliaria.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la situación cambia radicalmente para aquellos que se encuentran en calidad de sindicados, es decir, personas privadas de la libertad que todavía no han sido condenadas. En estos casos, la Registraduría precisa: “Si está privada de la libertad como sindicada de cometer algún delito, pero aún no ha sido condenado, hace parte del censo electoral y puede ejercer su derecho al voto”.

Este matiz es fundamental para entender quiénes pueden ejercer el derecho al sufragio el próximo domingo. Los reclusos sindicados mantienen intactos sus derechos políticos y, en consecuencia, pueden participar en el proceso electoral siempre que hayan cumplido con los requisitos administrativos exigidos.

Según la Corte Constitucional, los detenidos no condenados conservan la presunción de inocencia y deben ser tratados como ciudadanos con plenos derechos - crédito @Registraduria / X
Según la Corte Constitucional, los detenidos no condenados conservan la presunción de inocencia y deben ser tratados como ciudadanos con plenos derechos - crédito @Registraduria / X

Condiciones y requisitos para votar en prisión

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) habilita mesas de votación en los diferentes centros carcelarios del país, pero solo pueden acceder a ellas aquellos sindicados que hayan inscrito previamente su cédula en el establecimiento donde se encuentran recluidos. De este modo, la inscripción previa es el requisito indispensable para ejercer el derecho.

Si un interno no ha realizado la inscripción de la cédula en el centro penitenciario correspondiente, no podrá votar, aunque su situación jurídica le permita hacerlo.

La Corte Constitucional definió este tema desde 1994. En su jurisprudencia, el tribunal afirmó: “Los detenidos que aún no han sido condenados son beneficiarios de la presunción de inocencia y, por lo tanto, para efectos políticos deben ser considerados como ciudadanos titulares de plenos derechos, que merecen un trato preferencial por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad”.

El voto como derecho y su evolución constitucional

El artículo 40 de la Constitución colombiana establece que todo ciudadano puede “elegir y ser elegido”, lo que constituye la base del sistema democrático representativo. Este derecho es considerado el mecanismo principal para incidir en la conformación y control de los poderes públicos, y para legitimar el ejercicio del poder político.

- crédito @Registraduria/X
El Inpec habilita mesas de votación en las cárceles para que los sindicados participen en las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito @Registraduria/X

Históricamente, la titularidad del voto estuvo sujeta a restricciones de índole intelectual o económica, inherentes al Estado liberal clásico. Sin embargo, el constitucionalismo contemporáneo eliminó tales discriminaciones, al considerarlas incompatibles con el principio de igualdad y la preeminencia de la democracia.

Por tanto, el derecho al voto se reconoce como un derecho fundamental que solo puede limitarse bajo circunstancias muy precisas, como lo es la condena penal ejecutoriada.

Perspectiva subjetiva del derecho al sufragio

Desde el punto de vista individual, el voto se clasifica como un derecho-libertad, equiparable a las libertades de culto, asociación, reunión, petición y elección de profesión. Tal clasificación subraya que estos derechos se refieren primordialmente a la libertad personal, a diferencia de otros que buscan garantizar la igualdad material, como el acceso a la educación, la seguridad social o el trabajo. Es así que, un requisito indispensable para poder sufragar es gozar de libertad.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones presidenciales 2026Derecho al votoVotar en la cárcelColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

El volante creativo del cuadro argentino disputó 19 partidos en el primer semestre, marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias. Su contrato vence el 31 de diciembre de 2027

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

Gustavo Petro dejó el protocolo a un lado para bailar champeta en Bazurto, Cartagena: el momento quedó en video

El hecho fue compartido por el presidente colombiano en su cuenta oficial de X

Gustavo Petro dejó el protocolo a un lado para bailar champeta en Bazurto, Cartagena: el momento quedó en video

Policía de Cali desmintió video sobre un adulto mayor que habría matado a un hombre por la muerte de su perro: “Fue hecho con inteligencia artificial”

La publicación que se viralizó en la red social X resultó ser un contenido creado con ayuda de inteligencia artificial y derivó en un nuevo caso de desinformación, luego de que Infobae Colombia verificó la versión con la Policía Metropolitana de Cali

Policía de Cali desmintió video sobre un adulto mayor que habría matado a un hombre por la muerte de su perro: “Fue hecho con inteligencia artificial”

Ella es Paloma Valencia, la senadora, mamá y filósofa que quiere ser la primera mujer presidenta de Colombia

El legado familiar, sus iniciativas legislativas y la apuesta por alianzas amplias marcan el intento de la candidata de reconfigurar el escenario electoral colombiano

Ella es Paloma Valencia, la senadora, mamá y filósofa que quiere ser la primera mujer presidenta de Colombia

Iván Cepeda anunció a Iván Velásquez como cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción para dirigir su estrategia contra la corrupción

El aspirante presidencial presentó al exmagistrado y exministro de Defensa como la figura elegida para encabezar la entidad, uno de los ejes centrales en su plan contra la corrupción en Colombia

Iván Cepeda anunció a Iván Velásquez como cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción para dirigir su estrategia contra la corrupción
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Maluma se mostró preocupado por el futuro del país y confesó que quiere que su hija crezca en Colombia: “Hay que salir a votar”

Hermano de Alejandro Estrada arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Le hicieron una encerrona”

Alejandro Estrada prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo y reveló detalles de su relación: “Era un hombre normal”

Deportes

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

Jefferson Lerma podría continuar en Crystal Palace: el campeón de la Conference League activó la cláusula de renovación por una temporada más

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Carlos Queiroz entregó lista de 28 jugadores de la selección de Ghana: la figura de los africanos quedó fuera por lesión

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales