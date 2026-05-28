Alejandro prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

La casa de los famosos Colombia: Alejandro Estrada abre la puerta a un premio compartido tras el anuncio de Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN

En la antesala de la final de La casa de los famosos Colombia, un giro inesperado captó la atención de la audiencia y de los propios participantes.

Alejandro Estrada, uno de los finalistas, reveló que planea compartir el premio con Tebi Bernal en caso de alzarse con la victoria. La confesión agrega una nueva capa de incertidumbre a una competencia que, hasta el momento, se había caracterizado por la rivalidad y las estrategias individuales.

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La relación entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal se mantuvo cercana durante gran parte del reality, con momentos de apoyo mutuo y trabajo en equipo. Sin embargo, el ingreso de los llamados jefes de campaña reconfiguró las alianzas dentro de la casa. La decisión de Alexa Torrex de nombrar a Estrada como su jefe de campaña provocó incomodidad en Tebi Bernal, quien manifestó sentirse traicionado y cuestionó si su compañero estaba priorizando el premio económico sobre la amistad.

Alejandro Estrada sorprendió al anunciar que estaría dispuesto a repartir el premio con Tebi Bernal si resulta ganador del reality - crédito cortesía RCN

En una conversación con Alexa Torrex, Estrada detalló: “Si yo gano, le voy a dar algo considerable, porque él necesita el dinero (...) Lo juro por mi mamá linda que está en el cielo (...) Los que lo quieren a él al final no se merecen lo que les está haciendo”.

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El actor aclaró que, pese a enfrentar también responsabilidades económicas y deudas empresariales, considera que su compañero necesita el dinero del premio, por lo que estaría dispuesto a compartir una parte importante del monto. Esta postura sorprendió tanto a seguidores como a los propios habitantes del programa, quienes especulan sobre el desenlace de la competencia y el impacto de este gesto en la votación final.

Además, el actor aprovechó para confesar que le molesta la actitud de Tebi en la final, pese a la amistad que han construido: “Increíble que las personas que lo han apoyado estén presenciando este tipo de jugador ya en la final; no es justo con nuestro público, que incluso lo ha apoyado a él”, le dijo a Alexa Torrex.

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“Nada de compartirlo mijo el premio es para Ud y votamos es por Ud”, “Repartiendo lo que aún no se han ganado 🫢“, ”A este punto me alegraría que gane un VALENTINO", “Ya pa que, eso se viene pa la costa 🔥“, ”Por esto hay que votar por juandaaaaa💙" (Sic), son algunas de las reacciones que sumaron ante las palabras de Alejandro.

Estrada explicó que considera necesario ayudar económicamente a Tebi Bernal, asegurando que su decisión nace de motivos personales y de la percepción sobre la situación de su compañero - crédito cortesía RCN

Mientras la audiencia procesaba la noticia, Tebi Bernal tomó una decisión que profundizó aún más la sorpresa. El deportista anunció que renuncia a buscar la victoria y pedirá a sus seguidores que no voten por él en la final. En una conversación con la periodista de Noticias RCN, Johana Amaya, Bernal expuso que tras evaluar sus posibilidades decidió rendirse y respaldar a Estrada. “Hay que ser demasiado objetivos y hay personas demasiado fuertes”, expresó el finalista al justificar su decisión.

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La reacción en redes sociales fue inmediata. Algunos seguidores cuestionaron el giro, mientras otros interpretaron el gesto de Bernal como una muestra de honestidad. La periodista Amaya le preguntó si realmente estaba renunciando a su premio y a la posibilidad de que la gente vote por él, a lo que Bernal respondió que ya había tomado esa decisión con anterioridad y que estaba convencido de pedir el apoyo para su compañero.

Tebi Bernal, por su parte, anunció que no buscará la victoria y pidió a sus seguidores que respalden a Alejandro Estrada en la instancia decisiva - crédito @tebibernal7/IG

El ambiente en La casa de los famosos Colombia se volvió aún más tenso ante la inminente final, prevista para el 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial. Los cuatro finalistas, junto a sus jefes de campaña, trabajan en sus estrategias para captar la atención de la audiencia, mientras la posibilidad de que el premio se divida entre dos participantes representa un hecho poco habitual en la historia del programa.

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La confesión de Estrada y la renuncia pública de Bernal han generado debates sobre la naturaleza de las alianzas, la presión emocional en la competencia y las motivaciones de los participantes en la recta final. La resolución de este desenlace atípico se conocerá en la transmisión en vivo, evento que mantiene a la audiencia expectante ante la posibilidad de una premiación compartida.