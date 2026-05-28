Francisco Bolívar reapareció tras su salida de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en medio de rumores sobre su salud mental: esto dijo

Francisco Bolívar reaparece en redes y agradece el apoyo tras su ausencia en ‘Sin senos sí hay paraíso’ - crédito cortesía Telemundo - @franciscobolivar/ Instagram

La sorpresiva ausencia de Francisco Bolívar, conocido por su personaje de Jota en Sin senos sí hay paraíso, desató una ola de inquietud entre seguidores, compañeros y el público de la reconocida serie.

El actor permaneció varios días alejado de las grabaciones y de sus redes sociales, lo que aumentó las especulaciones y motivó mensajes de apoyo y preocupación por parte de su entorno laboral y de sus fanáticos.

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Las primeras señales de alerta surgieron cuando se reveló que el personaje de Bolívar sería interpretado temporalmente por David Trejos, un actor con experiencia en otras producciones nacionales, mientras avanzaban las grabaciones de la nueva temporada. Las razones oficiales de la ausencia no fueron confirmadas ni por la producción ni por el propio Bolívar, lo que alimentó rumores sobre situaciones personales y creativas.

Algunas versiones señalaron que el actor podría estar atravesando una crisis emocional, mientras otras apuntaban a decisiones del equipo de la serie sobre el rumbo de su personaje.

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La ausencia de Francisco Bolívar generó incertidumbre entre los seguidores de Sin senos sí hay paraíso y despertó preocupación en el elenco de la serie - crédito @franciscobolivar/Instagram

La incertidumbre creció aún más el 20 de mayo, cuando Fabián Ríos, colega y amigo de Bolívar, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales dirigido a quienes preguntaban por el estado del actor. “Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor”, escribió Ríos.

Posteriormente, subrayó la importancia de la solidaridad en momentos difíciles: “Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad, como hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mi nene Pachito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre”.

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El mensaje de Ríos, sin detallar el motivo de la ausencia, sí dejó ver la cercanía entre ambos y la preocupación genuina del elenco. La reacción de seguidores y compañeros fue inmediata, multiplicándose los mensajes de aliento y respaldo en redes sociales y cuentas oficiales de la serie.

Fabián Ríos pidió oraciones por Francisco Bolívar, su compañero en ‘Sin senos sí hay paraíso’, y expresó públicamente su aprecio y preocupación por el actor - crédito Fabián Ríos / Facebook

Esto dijo Francisco Bolívar en sus redes sociales

Días después, Francisco Bolívar reapareció en Instagram con una publicación que rápidamente se volvió tema de conversación. Compartió un video de humor y escribió: “Lo que ha habido es una organización natural y perfecta en función de un contexto. Calmémonos todxs”, haciendo alusión a su personaje ‘Jotica’. En el mismo mensaje, expresó su gratitud: “Gracias sinceras y eternas por infinitas risas. Los amo”.

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La reaparición digital de Bolívar fue interpretada como una señal positiva por quienes se mantenían atentos a su situación, y la producción de la serie no tardó en manifestar su apoyo públicamente. “Te amamos mucho, Francisco Bolívar, recuerda siempre que estamos contigo”, escribieron desde la cuenta oficial de la producción, mientras colegas como Carolina Sepúlveda sumaban palabras de afecto y reconocimiento.

El regreso de Bolívar a las redes sociales fue recibido como una señal alentadora, renovando la esperanza de sus seguidores de verlo nuevamente en la serie - crédito @franciscobolivar/ Instagram

El mensaje, que fue acompañado con un fragmento de video de la serie en donde aparece su personaje en un cómico momento, fue tomado por sus miles de seguidores como una forma en la que Bolívar se despidió de su personaje y dando un parte de tranquilidad con la frase: “Lo que ha habido es una organización natural y perfecta. Calmémononos TodXs”.

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Aunque persisten las conjeturas sobre los motivos de su retiro temporal, lo cierto es que el regreso de Bolívar a las redes sociales trajo alivio y esperanza a sus seguidores, quienes confían en volverlo a ver en futuras entregas de la serie.

La producción de la serie y colegas como Carolina Sepúlveda manifestaron públicamente su respaldo, mientras los seguidores celebraron la reaparición del actor - crédito @franciscobolivar/ Instagram

“Eres GRANDE mi panchito ❤️ te amo!“, ”Sin Jotika o seas vos!!! No hay paraíso!! Espero estés bien!!“, ”No eres un personaje de TV, eres un ser humano maravilloso", “Sin dudas sos el mejor👏❤️ gracias por tantas risas", “Sin jota no hay paraiso😢😢😢😢😢😢“, (Sic), son los comentarios más destacados de los seguidores.

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Por ahora, el actor ha preferido mantenerse reservado sobre los detalles de su situación, pero las muestras de cariño y respaldo evidencian el impacto y el aprecio que ha construido en el mundo del espectáculo colombiano.