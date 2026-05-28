Colombia

Hernán Orjuela se pronunció sobre afirmaciones de Aida Quilcué de que en las principales universidades aprenden a robar: “Mal, muy mal”

El presentador dejó clara su postura frente a las acusaciones de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda sobre aquellos que estudiaron en universidades y se sintieron señalados

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Aida Quilcué, con una camisa amarilla, sombrero de paja y puño levantado, posa junto a Hernán Orjuela, de camisa negra, brazos cruzados y sonriendo.
La líder indígena Aida Quilcué alza su puño junto al presentador Hernán Orjuela, quien sonríe a la cámara con los brazos cruzados, durante un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aida Quilcué desató una polémica que llegó a diferentes sectores tanto de la política como de la opinión pública.

Una de esas críticas provino del presentador Hernán Orjuela, quien la cuestionó públicamente después de que la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico afirmara, en un evento en Yopal, Casanare, que quienes estudiaron en las mejores universidades del país “lo único que aprendieron fue robarse la plata del pueblo”.

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La frase se volvió viral y fue leída por amplios sectores como una generalización contra los profesionales con formación universitaria.

Qué dijo Aida Quilcué y la polémica que desató

María Fernanda Cabal se despachó contra Aida Quilcué por asistir a evento en Casanare el 25 de mayo de 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X

El comentario de la lideresa indígena y fórmula de Iván Cepeda fue grabado durante un evento político. Sus palabras completas:

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“Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo, y lo único que dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo, y por eso este país está así”.

La reacción en redes fue inmediata. Usuarios, profesionales y figuras públicas cuestionaron que el mensaje metiera en una misma categoría a toda persona que haya pasado por una universidad, sin distinción entre clase política y ciudadanos comunes.

Ante la presión, Quilcué aclaró su postura: “Durante todos estos meses me he referido a la clase política tradicional que ha gobernado Colombia por más de 230 años”, una élite que, según ella, estudió en las mejores universidades pero dejaron un legado de empobrecimiento y saqueos de las arcas del Estado.

La respuesta de Orjuela desde Estados Unidos

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El presentador criticó el pronunciamiento de Aida Quilcué desde Yopal - crédito @hernanorjuela/X

Desde sus redes sociales, Orjuela fue directo. “¿Qué de positivo es que una candidata a vicepresidente de Colombia, diga de manera atrevida e ignorante que los que estudiamos en una universidad, aprendimos a ser ladrones? ¿Y lo más triste es que unos cuantos la aplaudan? Mal... muy mal”, escribió en su cuenta de X.

Al calificar las palabras de Quilcué como “atrevidas e ignorantes”, el presentador tocó un nervio que ya estaba expuesto en redes: la defensa del esfuerzo de quienes estudian, se endeudan y buscan la movilidad social a través de la educación.

También criticó el comportamiento de Gustavo Petro con el alcalde Carlos Fernando Galán

El presentador Hernán Orjuela utilizó sus redes sociales para referirse al presidente Gustavo Petro tras el reciente enfrentamiento con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El presentador tiró pulla al presidente Petro, en medio de su pelea con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito @hernanorjuela/X
El presentador tiró pulla al presidente Petro, en medio de su pelea con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito @hernanorjuela/X

Orjuela calificó la actitud del mandatario como “despotismo en acción”, sumándose así a quienes critican la postura presidencial en el contexto de la discusión sobre el respeto a los resultados electorales.

La declaración de Orjuela fue directa y no incluyó matices: el conductor respaldó la solicitud de que las instituciones y los actores políticos respeten el sistema electoral, señalando con esa frase su desaprobación hacia la conducta de Petro durante el cruce con el alcalde capitalino.

Las críticas de Orjuela a Iván Cepeda

Las recientes declaraciones de Hernán Orjuela generaron un intenso debate en Colombia tras la liberación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Hernán Orjuela
Hernán Orjuela compartió su opinión sobre el senador Iván Cepeda y la posición que tiene el congresista sobre el caso Álvaro Uribe - crédito Redes Sociales/X

Orjuela criticó abiertamente al senador Iván Cepeda, figura central en el proceso judicial contra Uribe, calificándolo como una “mala persona” y cuestionando sus motivaciones. El presentador, radicado en Estados Unidos, expresó su respaldo a Uribe y desconfianza hacia la jueza Sandra Heredia, quien había dictado una condena inicial de 12 años.

El presentador también argumentó que las decisiones judiciales afectan profundamente a las familias, defendiendo la honra y el respeto como valores fundamentales. Las posturas de Orjuela provocaron una ola de reacciones en redes sociales, polarizando aún más la opinión pública.

Por su parte, Cepeda declaró que respeta el fallo pero anticipó que apelará la decisión judicial, asegurando que la situación aún no ha concluido.

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