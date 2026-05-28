Juez le dio vía libra a juicio contra alias Calarcá: lo declaró ausente por inasistencia a audiencias

Justicia avanza en caso de alias Calarcá tras reiteradas ausencias en diligencias judiciales - crédito Captura de Video Policía Nacional

La juez 104 de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio autorizó el inicio de los trámites para declarar como persona ausente a Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, señalado cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes.

La decisión se adoptó luego de que Díaz, requerido por la justicia, no acudiera a dos audiencias de imputación de cargos. La solicitud fue presentada por la Fiscalía General de la Nación, que argumentó la necesidad de activar el procedimiento debido a la inasistencia reiterada del acusado.

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Díaz enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. Las diligencias judiciales programadas buscaban avanzar en el proceso penal por estos delitos, considerados de alta gravedad en el marco del conflicto armado colombiano.

Según consta en los expedientes, “Calarcá” habría ejercido como líder en acciones desarrolladas por el Estado Mayor de Bloques y Frentes, organización señalada por su participación en múltiples hechos de violencia.

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Tribunal permite seguir investigación contra “Calarcá” por delitos graves en conflicto armado - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Los delitos que se le imputan incluyen ataques contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario y la utilización de tácticas prohibidas en el desarrollo del conflicto.

La declaratoria de persona ausente permite a la justicia continuar el proceso penal pese a la no comparecencia del procesado. Esto garantiza que las víctimas accedan a la verdad judicial y evita que la inasistencia obstaculice la acción de las autoridades.

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Esto dijo la Fiscalía sobre caso de alias Calarcá

“Ante una nueva inasistencia a la audiencia de imputación programada en su contra, y luego de agotar todos los mecanismos para lograr su ubicación y comparecencia a la diligencia, la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, solicitó la declaración de persona ausente para Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá”, reportó el organismo.

La decisión queda ahora en manos de un juez de control de garantías de Villavicencio, quien deberá fijar la fecha para las notificaciones públicas.

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Según el ente acusador, “una juez de control de garantías de Villavicencio (Meta) fijará durante cinco días un edicto para garantizar la notificación pública del indiciado. Posterior al término fijado, el proceso penal continuará y la Fiscalía podrá imputar los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y homicidio agravado, entre otros”.

Fiscalía solicitó declarar ausente a alias Calarcá tras reiteradas inasistencias a audiencias - crédito AFP

Luz Adriana Camargo pidió definir participación de disidentes del Frente 33 en escenarios de diálogo

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el 29 de abril de 2026 que la audiencia para imputar cargos a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, ya había sido solicitada tras una investigación por delitos ligados al conflicto armado.

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Camargo explicó que la Fiscalía conformó un grupo especializado para avanzar en este proceso. “Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá (…) conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación”, señaló.

Entre los delitos imputados figuran desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. “Se imputa desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y creo que desplazamiento forzado”, detalló la fiscal.

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Caso de alias Calarcá avanza con equipo especial y coordinación entre Fiscalía y Alto Comisionado para la Paz - Europa Press

Adicionalmente, Camargo elevó una petición directa al presidente de la República para que defina si Díaz Mendoza puede continuar en eventuales escenarios de diálogo, solicitud que abarca también a cuatro integrantes del Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc en el Catatumbo.

“Solicité que defina la permanencia de esta persona en mesas de negociación, junto con integrantes del Frente 33 que ya han sido imputadas por delitos de lesa humanidad”, indicó, precisando que aún no hay respuesta oficial.

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La coordinación de la diligencia penal se adelanta con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, siguiendo el modelo aplicado previamente con ese grupo armado, a la espera de que los procesados acudan ante la justicia.

El caso de alias Calarcá se da en el contexto de la intensificación de acciones judiciales contra estructuras armadas en el nororiente del país, en particular en el Catatumbo, donde confluyen intereses de grupos ilegales, disputas territoriales y economías ilícitas.

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