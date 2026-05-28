Colombia

Juez le dio vía libra a juicio contra alias Calarcá: lo declaró ausente por inasistencia a audiencias

Alexander Díaz Mendoza enfrenta acusaciones por homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de tácticas prohibidas

Guardar
Google icon
Justicia avanza en caso de alias Calarcá tras reiteradas ausencias en diligencias judiciales - crédito Captura de Video Policía Nacional
Justicia avanza en caso de alias Calarcá tras reiteradas ausencias en diligencias judiciales - crédito Captura de Video Policía Nacional

La juez 104 de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio autorizó el inicio de los trámites para declarar como persona ausente a Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, señalado cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes.

La decisión se adoptó luego de que Díaz, requerido por la justicia, no acudiera a dos audiencias de imputación de cargos. La solicitud fue presentada por la Fiscalía General de la Nación, que argumentó la necesidad de activar el procedimiento debido a la inasistencia reiterada del acusado.

PUBLICIDAD

Díaz enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. Las diligencias judiciales programadas buscaban avanzar en el proceso penal por estos delitos, considerados de alta gravedad en el marco del conflicto armado colombiano.

Según consta en los expedientes, “Calarcá” habría ejercido como líder en acciones desarrolladas por el Estado Mayor de Bloques y Frentes, organización señalada por su participación en múltiples hechos de violencia.

PUBLICIDAD

Tribunal permite seguir investigación contra “Calarcá” por delitos graves en conflicto armado - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales
Tribunal permite seguir investigación contra “Calarcá” por delitos graves en conflicto armado - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Los delitos que se le imputan incluyen ataques contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario y la utilización de tácticas prohibidas en el desarrollo del conflicto.

La declaratoria de persona ausente permite a la justicia continuar el proceso penal pese a la no comparecencia del procesado. Esto garantiza que las víctimas accedan a la verdad judicial y evita que la inasistencia obstaculice la acción de las autoridades.

Esto dijo la Fiscalía sobre caso de alias Calarcá

“Ante una nueva inasistencia a la audiencia de imputación programada en su contra, y luego de agotar todos los mecanismos para lograr su ubicación y comparecencia a la diligencia, la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, solicitó la declaración de persona ausente para Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá”, reportó el organismo.

La decisión queda ahora en manos de un juez de control de garantías de Villavicencio, quien deberá fijar la fecha para las notificaciones públicas.

Según el ente acusador, “una juez de control de garantías de Villavicencio (Meta) fijará durante cinco días un edicto para garantizar la notificación pública del indiciado. Posterior al término fijado, el proceso penal continuará y la Fiscalía podrá imputar los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y homicidio agravado, entre otros”.

Alias 'Calarca'
Fiscalía solicitó declarar ausente a alias Calarcá tras reiteradas inasistencias a audiencias - crédito AFP

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el 29 de abril de 2026 que la audiencia para imputar cargos a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, ya había sido solicitada tras una investigación por delitos ligados al conflicto armado.

Camargo explicó que la Fiscalía conformó un grupo especializado para avanzar en este proceso. “Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá (…) conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación”, señaló.

Entre los delitos imputados figuran desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. “Se imputa desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y creo que desplazamiento forzado”, detalló la fiscal.

Caso de alias Calarcá avanza con equipo especial y coordinación entre Fiscalía y Alto Comisionado para la Paz - Europa Press
Caso de alias Calarcá avanza con equipo especial y coordinación entre Fiscalía y Alto Comisionado para la Paz - Europa Press

Adicionalmente, Camargo elevó una petición directa al presidente de la República para que defina si Díaz Mendoza puede continuar en eventuales escenarios de diálogo, solicitud que abarca también a cuatro integrantes del Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc en el Catatumbo.

Solicité que defina la permanencia de esta persona en mesas de negociación, junto con integrantes del Frente 33 que ya han sido imputadas por delitos de lesa humanidad”, indicó, precisando que aún no hay respuesta oficial.

La coordinación de la diligencia penal se adelanta con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, siguiendo el modelo aplicado previamente con ese grupo armado, a la espera de que los procesados acudan ante la justicia.

El caso de alias Calarcá se da en el contexto de la intensificación de acciones judiciales contra estructuras armadas en el nororiente del país, en particular en el Catatumbo, donde confluyen intereses de grupos ilegales, disputas territoriales y economías ilícitas.

Temas Relacionados

Alias CalarcáFiscalía General de la NaciónProceso judicial CalarcáCalarcáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ela Taubert se prepara para darle paso a su “nuevo yo”: “Quería que se sintiera un poco épica, como si fuera una exageración de mí”

Infobae Colombia habló con la cantante ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2024, que ya comenzó a presentar los primeros indicios de lo que promete ser un cambio significativo en su estilo muslcal

Ela Taubert se prepara para darle paso a su “nuevo yo”: “Quería que se sintiera un poco épica, como si fuera una exageración de mí”

Sinuano Día resultados de hoy jueves 28 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 28 de mayo: ganadores del último sorteo

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

El cuadro Tiburón, finalista en el primer semestre del fútbol colombiano, está obligado a ganar y esperar una victoria del Sporting Cristal para seguir en torneos internacionales

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán la victoria ante el cuadro ecuatoriano en un duelo directo por la clasificación a los octavos de final de la “Gran Conquista”

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

La dura radiografía de la menstruación en Colombia: pobreza, tabúes y obstáculos para vivirla con dignidad

Millones de personas menstruantes en Colombia enfrentan cada mes dificultades económicas, barreras sanitarias y estigmas culturales que afectan su salud, educación y bienestar. Datos del Dane y testimonios de expertas revelan una problemática estructural que sigue siendo una deuda pendiente en el país

La dura radiografía de la menstruación en Colombia: pobreza, tabúes y obstáculos para vivirla con dignidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Maluma se mostró preocupado por el futuro del país y confesó que quiere que su hija crezca en Colombia: “Hay que salir a votar”

Hermano de Alejandro Estrada arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Le hicieron una encerrona”

Alejandro Estrada prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo y reveló detalles de su relación: “Era un hombre normal”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

Jefferson Lerma podría continuar en Crystal Palace: el campeón de la Conference League activó la cláusula de renovación por una temporada más

Carlos Queiroz entregó lista de 28 jugadores de la selección de Ghana: la figura de los africanos quedó fuera por lesión