El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

La acción coordinada con la Policía y la Fiscalía se realizó en el marco del Plan Ayacucho Plus y permitió la incautación de armas y documentos considerados clave - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional confirmó la neutralización de alias Cartagena, presunto cabecilla del Clan del Golfo y uno de los más buscados en el suroeste de Antioquia, durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Andes.

Según reportó la autoridad militar, la acción se dio en el desarrollo del Plan Ayacucho Plus y contó con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 localizaron y dieron de baja a Edward Alexander Cartagena Ortiz, alias Cartagena, en un operativo adelantado en la zona rural del municipio de Andes.

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La operación, que tuvo carácter coordinado e interinstitucional, permitió además la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, munición, material de intendencia y documentos de interés estratégico para la inteligencia militar.

El Ejército Nacional neutraliza a alias Cartagena, presunto cabecilla del Clan del Golfo, en una operación militar en Andes, Antioquia - crédito EJC

Según el comunicado oficial, alias Cartagena figuraba desde hacía años en el cartel de los delincuentes más buscados del Suroeste antioqueño.

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Trayectoria criminal y papel en el Clan del Golfo

De acuerdo con información difundida por el Ejército Nacional, alias Cartagena acumulaba más de ocho años de trayectoria dentro del Clan del Golfo, donde ejercía como cabecilla de zona en los municipios de Andes y Jardín, bajo la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Las autoridades le atribuían la coordinación de homicidios selectivos, el cobro de extorsiones y el direccionamiento de amenazas contra comerciantes, cafeteros y habitantes de la región.

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Sobre “Cartagena” pesaba una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La recompensa por información que condujera a su captura alcanzaba los $200 millones, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades confirmaron una recompensa de $200 millones por información que condujera a la captura del cabecilla del Clan del Golfo - crédito EJC

Las autoridades consideran que su neutralización representa un golpe a la estructura criminal que ha protagonizado disputas armadas por el control territorial y las rentas ilícitas en el Suroeste de Antioquia.

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Contexto de seguridad en el suroeste antioqueño

El suroeste antioqueño enfrenta una compleja situación de orden público debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, principalmente el Clan del Golfo y otras estructuras.

El incremento de homicidios selectivos, extorsiones y amenazas genera preocupación en las comunidades locales. Como parte de la respuesta institucional, la Séptima División del Ejército Nacional reforzó el despliegue de tropas en la región. Según datos de la institución castrense, en lo que va del año ya fueron neutralizados 19 integrantes de este grupo armado organizado en la subregión.

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, valoró el resultado de la ofensiva contra el Clan del Golfo y llamó a mantener la presión sobre las estructuras criminales de la región - crédito @AndresJRendonC / X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó en la red social X la importancia del operativo y pidió mantener la presión sobre quienes continúan intimidando a la población civil: “Hay que seguir respirándoles en la nuca a todos los bandidos que continúan amedrentando a la población civil”.

Detalles de la operación y reacciones oficiales

El Comando General de las Fuerzas Militares confirmó la incautación de una pistola calibre 9 mm, munición y material de interés exclusivo para la inteligencia militar durante la acción ofensiva. La operación se realizó entre los corregimientos de Santa Rita y Santa Inés, en zona rural del municipio de Andes.

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El comunicado oficial del Ejército Nacional remarcó que alias Cartagena tenía a su cargo la dirección y coordinación de los homicidios selectivos registrados en los municipios de Andes y Jardín, así como la expansión de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle en la región.

Edward Alexander Cartagena Ortiz acumulaba más de ocho años de trayectoria dentro del Clan del Golfo, dirigiendo extorsiones y homicidios - crédito EJC

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho relacionado con estructuras criminales y aseguraron que las operaciones continuarán en las distintas subregiones de Antioquia.

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La Séptima División del Ejército Nacional anunció que mantendrá las operaciones militares en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de proteger a la población civil y contrarrestar las amenazas a la seguridad de las comunidades.