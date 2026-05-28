Colombia

Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo y reveló detalles de su relación: “Era un hombre normal”

La actriz sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen con Ernesto, el hombre que marcó su vida y cuya historia había mantenido en secreto hasta ahora, abriendo su corazón sobre lo vivido juntos

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La reconocida creadora de contenido para adultos Esperanza Gómez habló sobre la infidelidad de una de sus parejas con su sobrina (@yoesperanzagomez/Instagram)
La reconocida creadora de contenido para adultos Esperanza Gómez habló de la confianza de su esposo - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, contó por primera vez con detalle cómo era Ernesto, su esposo, y habló de la muerte del hombre con el que estuvo casada. Según relató en una entrevista con La Kalle, él falleció el 30 de octubre de 2025 por cáncer.

Ella también mostró una foto de ambos, después de años de mantener su identidad en reserva.

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Conocida por su trabajo en cine para adultos, Gómez señaló en la conversación que el hombre que “se robó su corazón” era “normal” y ajeno al espectáculo. Además, sostuvo que lo que más admiraba de él era la inteligencia y la seguridad con la que se manejaba.

A comienzos de mayo, la actriz de cine para adultos se volvió tendencia en redes sociales tras mencionar dos pérdidas ocurridas entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

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La emrpesaria y creadora de contenido para adultos soltó una serie de comentarios relacionados con los hombres que causaron furor - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram
La emrpesaria y creadora de contenido para adultos dijo que su esposo no tenía temor de salir frente a hombres con mejor cuerpo - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram

En la conversación más reciente con la emisora citada inicialmente, el foco quedó puesto en su esposo y en el impacto que tuvo su muerte, un episodio que, según contó, la llevó a atravesar depresión y ansiedad.

Cómo describió Esperanza Gómez a Ernesto en la entrevista con La Kalle

Gómez insistió varias veces en una misma idea para retratar a su marido. En esa línea, señaló que la seguridad personal de Ernesto era uno de los rasgos que más le atraían.

“Era una de las cosas que yo más admiraba, porque era un hombre supremamente inteligente y aparte de eso era muy seguro”, afirmó, también en declaraciones a La Kalle.

Esposo Esperanza Gómez
La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez enseñó por primera vez una foto de su esposo - crédito @lakalle/IG

En la entrevista, la actriz tomó otra decisión que hasta ahora evitaba: compartir una imagen de ambos. Según explicó, lo hizo ante la curiosidad de seguidores que durante años preguntaron por la identidad del hombre con el que compartió su vida.

La intimidad de la pareja y el relato sobre el deseo

Durante el mismo diálogo radial, Gómez habló de su vida sexual con Ernesto y la describió como distinta a la que tuvo con otras parejas. En lugar de enfocarse en rasgos físicos, atribuyó esa diferencia a la presencia y la confianza que él proyectaba.

“Él se sentía King Kong”, dijo al recordar situaciones en las que, según su relato, su esposo compartía espacios íntimos con hombres de cuerpos más trabajados. Para Esperanza, esa comparación no lo disminuía: reforzaba su seguridad.

También contó qué detalles le despertaban deseo. “Yo le miraba los cacheticos y tenía una piel tan parejita, sin arrugas, y yo me excitaba solamente viéndole esto a mi marido”, expresó en La Kalle.

Esperanza Gómez expresó su deseo de esperar soluciones médicas innovadoras antes de optar por una intervención quirúrgica para resolver el problema degenerativo de su columna - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Esperanza Gómez recordó a su esposo fallecido y aseguró que era un hombre normal con mucha confianza - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

En el tramo más explícito, resumió su experiencia con una frase: “Resolví­a en todo”. Luego agregó que, aunque se considera una mujer muy sexual, con Ernesto la respuesta era inmediata: “Mi marido llegaba y yo estaba ya así de piernitas abiertas como el pollo asado, lista... ‘Parece una piscina’... Literal, inmediatamente”, relató.

Gómez cerró esa parte de su testimonio con otra comparación sobre su historia afectiva: “Nunca con ningún otro”, dijo, en referencia a que no volvió a experimentar lo mismo con otras parejas.

Las amenazas por las que debió salir del país

La salida de Esperanza Gómez de Colombia fue consecuencia directa de dos hechos devastadores. Por un lado, la muerte de su esposo Ernesto tras un agresivo cáncer renal la sumió en un duelo intenso.

Por otro, comenzó a recibir amenazas de muerte poco después del funeral, lo que la obligó a abandonar el país de manera precipitada junto a su familia más cercana. La actriz afirmó que las intimidaciones, sumadas al reciente robo en la propiedad de su pareja, afectaron gravemente su salud mental y generaron un temor constante por su integridad y la de sus allegados.

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