Estas son las propuestas de Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia para mejorar la recaudación de impuestos en Colombia

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana detecta ausencia de propuestas estructurales en materia tributaria en los planes de gobierno de Cepeda, De la Espriella y Valencia - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube/@PalomaValenciaL/X/Juan David Duque/Reuters

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana concluyó que los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia no presentan propuestas tributarias estructurales sobre beneficios fiscales y tampoco detallan impacto, recaudo ni mecanismos de ejecución, según un informe basado en sus programas de gobierno para 2026-2030.

El hallazgo es relevante porque el estudio también detectó que ninguna de las tres campañas plantea cambios concretos sobre IVA, aportes a salud y pensiones o el gravamen a los movimientos financieros.

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El informe, de acuerdo con el Observatorio Fiscal, también encontró que no hay reformas estructurales sobre tributos subnacionales, pese a que en los últimos años creció el debate sobre descentralización fiscal y fortalecimiento de las finanzas regionales. El análisis añade que ninguno de los programas incorpora un enfoque étnico o de género en materia tributaria.

La revisión se hizo sobre documentos oficiales de campaña, según el estudio de la Javeriana. Para Cepeda se tomó el “Programa de Gobierno 2026-2030”; para De la Espriella, “Primeras 13 propuestas para reconstruir la patria milagro”; y para Valencia, los “111 puntos del plan de gobierno”.

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Ninguno de los tres candidatos presidenciales presenta reformas integrales sobre exenciones y beneficios fiscales en Colombia, según el informe académico - crédito Banco de la República

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal, explicó que el objetivo fue ordenar y clasificar las propuestas tributarias contenidas “en el papel” para que la ciudadanía pueda identificar los enfoques fiscales de cada candidatura, según el informe.

El documento sostiene que, pese a las diferencias entre campañas, las tres comparten un nivel limitado de detalle sobre implementación, focalización y efectos fiscales.

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Esa ausencia se combina con otro vacío común, de acuerdo con el documento: las campañas no presentan estimaciones detalladas sobre impacto fiscal, recaudo esperado ni mecanismos específicos de ejecución.

El Observatorio Fiscal también señaló que el nivel de precisión es insuficiente para evaluar el alcance real de las medidas anunciadas.

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Iván Cepeda plantea fortalecer el recaudo estatal y combatir la evasión fiscal, pero sin precisar el alcance de sus incentivos y mecanismos - crédito Luisa González/Reuters

En el caso de Iván Cepeda, el análisis indicó que su enfoque tributario busca fortalecer el recaudo bajo criterios de equidad y progresividad, además de combatir la evasión fiscal y aumentar la capacidad de recaudo del Estado. Entre las medidas identificadas figura la intención de vincular al sector privado “en función del fin común mediante el mecanismo de obras por impuestos”.

El programa de Cepeda también menciona incentivos focalizados para empresas que contraten jóvenes certificados, pero el Observatorio Fiscal advirtió que no queda claro qué significa exactamente “joven certificado”. Esa falta de definición, según el estudio, abre dudas sobre el alcance de la propuesta.

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El documento agrega que la campaña del candidato del Pacto Histórico no incluye medidas sobre impuestos territoriales ni precisa cuánto recaudo se esperaría obtener con sus planteamientos. El informe de la Pontificia Universidad Javeriana ubica ese punto dentro del patrón general de falta de detalle fiscal.

De la Espriella se centra en simplificación regulatoria y reducción de cargas tributarias para empresas, pero omite detalles de implementación - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Sobre Abelardo de la Espriella, el estudio concluye que el eje de sus propuestas está en la simplificación regulatoria y en la reducción de cargas tributarias para las empresas.

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El análisis recuerda que distintos estudios internacionales han señalado que Colombia es uno de los países más complejos para pagar impuestos, y ubica en ese diagnóstico el énfasis del candidato en simplificar el sistema.

De la Espriella también propone incentivos para estimular la inversión privada y beneficios tributarios para sectores culturales y eventos con posible impacto en turismo y economía, según el informe.

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Frente a ese punto, el Observatorio Fiscal llamó la atención sobre la necesidad de justificar esos beneficios, dado que el sector cultural ya muestra una dinámica importante.

El documento añade incentivos tributarios para inversiones en ciencia, tecnología e innovación vinculadas con educación pública. Aun así, el estudio advierte que esas propuestas tampoco describen implementación, alcances ni efectos fiscales concretos.

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Paloma Valencia propone reducir el impuesto de renta para pequeños empresarios y eliminar el impuesto al patrimonio, destacando una reducción del impuesto predial territorial - crédito Europa Press

En el caso de Paloma Valencia, el Observatorio señala que su propuesta tributaria se concentra en reducir cargas impositivas y simplificar el sistema. En impuestos nacionales, plantea bajar el impuesto sobre la renta empresarial, reducir el impuesto de renta para pequeños empresarios, eliminar el impuesto al patrimonio y crear zonas francas agroindustriales.

A diferencia de los otros dos candidatos analizados, Valencia sí incorpora una medida sobre impuestos territoriales: reducir el impuesto predial, según el Observatorio Fiscal.

El estudio interpreta que esa visión parte de la idea de que menores impuestos pueden incentivar la inversión privada y dinamizar la economía.

El informe concluye que, igual que en los otros programas revisados, en el caso de Valencia no hay detalles suficientes sobre implementación ni estimaciones fiscales concretas.

Esa ausencia alcanza al impacto, al recaudo esperado y a la forma en que se ejecutarían las medidas, según el documento.